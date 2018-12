Stiri pe aceeasi tema

- Luna aceasta se implinesc 40 de ani de cand am fost arestat la Szczecin, dus noaptea la Gdansk și incarcerat, acuzat de puterea poloneza de spionaj. Asta explica faptul ca la știrea rasunatoare a arestarii la Tokyo a lui Carlos Ghosn, coautor cu mine al lucrarii “Cetațean al lumii" (2003), am rezonat…

- Nissan a concediat-o pe sora lui Carlos Ghosn, fostul CEO și președinte al companiei, arestat in prezent in Japonia, pentru „imbogațire nedreapta”, conform unui document consultat de Reuters, informeaza news.ro. Conform unor relatari anterioare, sora lui Ghosn a avut incheiat un contract de…

- Autoritatile de la Tokyo au prelungit, vineri, cu zece zile perioada de detentie a presedintelui demis al Nissan Motor, Carlos Ghosn, in ceea ce pare sa fie o disputa diplomatica vizand mentinerea echilibrului de putere in cadrul aliantei Renault-Nissan, informeaza Reuters.

- Alianta dintre Mitsubishi, Nissan si Renault poate supravietui in urma schimbarii conducerii, a afirmat marti vicepresedintele Mitsubishi, Mitsuhiko Yamashita, transmite Reuters preluata de Agerpres. Luni, Consiliul de Administratie al Mitsubishi Motors Corp a votat demiterea lui Carlos Ghosn…

- Consiliul de Administratie al constructorului auto japonez Nissan Motor Co a votat joi in favoarea demiterii lui Carlos Ghosn din pozitia sa de presedinte al consiliului, in conditiile in care in prezent Ghosn este arestat la Tokyo fiind banuit de incalcarea legislatiei financiare, a anuntat postul…

- Un jurnalist japonez detinut timp de peste trei ani in Siria si eliberat in aceasta saptamana a descris anii de captivitate ca un "infern", relateaza France Presse, care mentioneaza ca Jumpei Yasuda a decolat spre Japonia unde este asteptat joi seara. "A fost un infern", a marturisit Jumpei…

- Principalul opozant rus, Aleksei Navalnii, a fost eliberat duminica din inchisoare, unde s-a aflat aproximativ o luna si jumatate, dupa doua condamnari succesive pentru organizarea de manifestatii anti-Kremlin, informeaza AFP si Reuters.

- Principalul opozant rus, Aleksei Navalnîi, a fost eliberat duminica din închisoare, unde s-a aflat aproximativ o luna si jumatate, dupa doua condamnari succesive pentru organizarea de manifestatii anti-Kremlin, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.