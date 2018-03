Stiri pe aceeasi tema

- Codul galben de ninsoare care a cuprins ieri si judetul Iasi a dat din nou peste cap circulatia rutiera pe mai toate arterele nationale si judetene. Pe mai multe sectoare de drumuri nationale si judetene s-a mers cu dificultate dupa ce zapada cazuta din abudenta si vantul puternic au ingreunat circulatia.…

- Jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi montan Platoul Bucegi au intervenit, vineri dupa-amiaza, pentru a salva doi turisti care au ramas blocati in zapada pe drumul Cotei din Sinaia. Potrivit...

- Un politist de la Serviciului de Ordine Publica, din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Gorj, a pus mana pe lopata si a curatat zapada din fata curtii unei batrane in varsta de 86 de ani, pentru ca aceasta sa poata iesi din locuinta.

- 74 de utilaje și 395 de muncitori intervin la aceasta ora pentru deszapezirea arterelor principale și secundare din Sectorul 1. Utilajele de deszapezire acționeaza, in prezent, cu prioritate, pe strazile principale și pe cele secundare pe care se afla obiective sociale și de interes public (spitale,…

- Nuanța de portocaliu este data de praful saharian, adus de un ciclon puternic care are loc in zona bazinului mediteraneean, explica meteorologul Gabriela Bancila. Insa, șansele ca acest fenomen sa apara și in țara noastra sunt foarte mici, atrage atenția meteorologul.„In partea de sud a…

- Sudul Romaniei afectat de viscol Sudul Banatului si al Olteniei, precum si cea mai mare parte a Munteniei si a Dobrogei ramân sub cod portocaliu de ninsoare si viscol pâna la ora 15. Alte 17 judete din centrul, sud-vestul, sud-estul si estul tarii sunt, de asemenea, vizate de un…

- Frigul din ultima saptamana a facut cele mai multe victime in randul pasarilor de talie mica. Au existat sute de cazuri de pasari gasite in zapada. Masurile de prim ajutor sunt simple. „Ca sa nu ajungeti sa culegeti pasari inghetate din zapada, cel mai bine este sa preveniti acest lucru. Oferiti-le…

- In primul amical din aceasta saptamana, ACS Poli a incheiat la egalitate, miercuri, scor 4-4, cu divizionara a treia Centrul National de Pregatire Timisoara. The post Remiza cu opt goluri in zapada. Urmatoarele trei meciuri oficiale jucate de ACS Poli appeared first on Renasterea banateana .

- O femeie din Statele Unite ale Americii, mama a șase copii, a trecut prin momente cumplite dupa ce s-a confruntat cu o raceala puternica, ce s-a transformat intr-o pneumonie. Ulterior, insa a dus la septicemie, astfel ca medicii au decis sa-i amputeze mainile.

- Minciuna lui Mihai Stoichița, demontata de foștii oficiali FRF. ”Penibil a ajuns «Slughița»”! Zapada a acoperit terenurile de la Mogoșoaia și de la Buftea, iar pentru ca meciurile de miercuri și sambata din turul de Elita U19 sa aiba loc, acestea se vor muta la Ploiești, pe stadionul ”Ilie Oana”. Inițial,…

- In Capitala a nins și s-a depus un strat consistent de zapada. Șoferii și-au inceput ziua cu deszapezitul mașinilor. Deși se circula ingreunat, șoferii s-au obișnuit cu iarna și capriciile ei.

- Primaria Galati anunta ca peste noapte au actionat pe strazile orasului utilajele din dotarea Serviciului Public Ecosal, respectiv cele 14 sararite si 12 tractoare dotate cu lame si perii. A fost folosita pana acum o cantitate de aproximativ 430 tone de material antiderapant. "Incepand cu primele ore…

- Starea partiilor de la Sureanu, in Muntii Sebesului, este "excelenta", zapada fiind "abundenta", conditii "neasteptat de bune" fiind, la acest sfarsit de saptamana, si la Arieseni, in Muntii Apuseni, potrivit monitorului de schi Rares Tileaga. Astfel, la Sureanu, pe domeniul schiabil situat la cea mai…

- Peste 2.500 de zboruri anulate in SUA din cauza furtunii de zapada. Nord-estul SUA a fost afectat puternic, miercuri, de un nou val de caderi abundente de zapada, care au provocat anulare a circa 2.500 de curse aeriene, accidente rutiere și intreruperi de curent pentru mii de familii. Dintre cele 2500,…

- Un accident rutier a avut loc vineri seara in jurul orei 18:00 la intersecția strazilor Gelu cu strada Primaverii din Gherla. Zapada cazuta in ultima ora a dat mari batai de cap șoferilor, carosabilul fiind un adevarat derdeluș. Evenimentul rutier s-a produs dupa ce un autoturism care circula pe strada…

- Furtuna de zapada Emma de origine siberiana a lovit, joi, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord aducand in unele zone cea mai severa vreme din 1991 pana in prezent, informeaza Reuters. Sute de soferi au ramas blocati pe sosele in Scotia, au fost inchise mii de scoli, iar traficul…

- Un sofer al unei firme de curierat rapid a fost filmat facand derapaje pe zapada in timpul programului. Imaginile au fost postate pe rețelele de socializare de un barbat care a filmat tot incidentul.

- 12 dintre cele 20 de instatii pentru topirea zapezii, despre care primarul Capitalei Gabriela Firea spunea, in noiembrie anul trecut, ca a pornit procedurile de achizitie, au intrat de abia miercuri in functiune in contextul nisorilor abudente din ultimele zile.

- Dusi la scoala cu masini de pompieri Foto: ISU In judetul Sibiu, 12 copii din satul Veseud au fost dusi azi dimineata la scoala din comuna Rusi, la aproximativ 4 km distanta, cu trei autospeciale ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. S-a apelat la aceasta varianta deoarece…

- Urmare a condițiilor meteo nefavorabile manifestate prin temperaturi scazute, precipitații abundente, condiții dificile de trafic in interiorul localitaților și intre localitațile din județul Argeș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a hotarat suspendarea cursurilor incepand de astazi 27.02.2018,…

- Un clip video filmat în Roma acoperita de zapada s-a viralizat pe Facebook, iar oamenii își doresc dintr-o data sa ramâna blocați pentru vreo câteva zile în Cetatea Eterna.

- Meteorologul Gabriela Bancila a prezentat , la Antena 3, noile detalii cu privire la vreme. ”Pentru partea de sud-est a țarii, dar și partea estica și centrala a Munteniei, fenomenele sunt in intensificare din perspectiva abundenței ninsorilor. Vantul se va intensifica, iar asociate cu ninsoarea…

- Decizia primarului general al Bucurestiului, Gabriela Firea, de a inchide scolile luni si marti (26 si 27 februarie) din cauza viscolului si a zapezii a impartit parintii in doua tabere. Sunt multi cei care au spus ca solutia primariei este una exagerata, mai ales ca masura luata de primar este mai…

- Pompierii negreșteni au fost solicitați sa intervina miercuri, 21 februarie, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o autoutilitara aflata in curtea unui atelier de mașini din Vama. Intervenția pompierilor militari a impiedicat extinderea incendiului la imobilul langa care era parcata autoutilitara.…

- Ninge in judetul Constanta, iar pe mai multe drumuri deja s a depus un strat de zapada. Pe Autostrada Soarelui actioneaza utilajele de deszapezire, pentru a evita producerea unor evenimente neplacute. Ninge mai tare in zona Medgidia, dar si in apropiere de Pietreni si Movila Verde. ...

- Starea partiilor la Arieșeni și Șureanu in perioada 16 – 22 februarie. La Șureanu, exista multa, foarte multa zapada nou-nouța pe toate cele 9 partii ale domeniului schiabil de la Șureanu, iar vremea rece care urmeaza este un semn și mai clar ca sezonul va continua in cele mai bune condiții. la Arieșeni,…

- Patru drumuri naționale din Argeș sunt afectate de ninsorile abundente din ultimele ore, traficul rutier fiind ingreunat, deși utilajele de deszapezire acționeaza pe aceste artere. Este vorba de DN 65 Pitești – Slatina, DN 65 A Pitești – Costești, DN 7C Pitești – Curtea de Argeș și DN 67 B Pitești –…

- Un urias om de zapada de pana la zece metri inaltime este construit intr-un mic orasel din Bavaria din apropiere de Bayreuth pentru carnavalul din acest an, informeaza vineri DPA. Cei zece constructori ai omului de zapada au inceput sa lucreze de vineri dimineata, a declarat Wilhelm Zapf, din cadrul…

- Parisul vede cea mai abundenta zapada, dupa cea din anul 1987. Vremea rea le-au dat mari batai de cap parizienilor, dar si turistilor. O mare parte din nordul Franței, s-a trezit cu o patura alba de zapada in dimineata zilei de azi, 7 februarie.

- Rusia se afla sub cod portocaliu de vreme nefavorabila. O furtuna de zapada record s-a abatut asupra Moscovei, iar in doua zile a nins cat intr-o luna intreaga! Cum era de așteptat, fenomenele meteo nefavorabile au luat prin surprindere autoritațile, iar utilajele nu au facut fața cantitaților mari…

- Drumurile care fac legatura peste dealuri cu Runc, Preluca și Purcelești (comuna Scarișoara) au fost abandonate in voia iernii. Zapada mare adunata pe drum a inghețat și face imposibil traficul pe acolo. Un cititor alba24 ne-a scris ca autoritațile au bifat o singura deszapezire, la inceputul iernii,…

- La sfarșitul acestei saptamani, intre 26-28 ianuarie 2018, La Cheile Gradiștei se desfașoara Campionatul Mondial de Wintertriathlon. Este pentru prima oara cand Federația Romana de Triatlon gazduiește o competiție de cel mai inalt rang și asta, dupa mai puțin de 6 ani de la inființare. La…

- Un pensionar de 76 ani din Galati, pasionat de sculptura si desen, a realizat din zapada dintre blocuri un bust al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, repetând isprava de anul trecut. Barbatul a povestit ca fata de anul trecut acum a fost mai greu de realizat lucrarea, deoarece a fost putina zapada.…

- Riscul de producere a avalanselor la Balea Lac, in Muntii Fagaras, este de gradul patru, pe o scala de la unu la cinci, in contextul in care stratul de zapada este aproape de doi metri. Meteorologii au anuntat, luni, același risc si pentru Muntii Bucegi. Potrivit meteorologilor, stratul de zapada a…

- Simo Hayha este considerat cel mai tare lunetist din istorie. Acesta are la activ 505 morti confirmati in al doilea razboi mondial. Finlandezul a pazit granita in timp ce rusii incercau sa ii invadeze tara. Acesta a stat aproape 100 de zile pe front, fara pauza, omorand cel putin 505 sovietici. Finlandezul…

- Incepand de joi, 18 ianuarie, lucratorii Citadin S.A. au inceput transportul zapezii din oras. Astfel, intre orele 8.00 si 20.00, angajatii societatii au incarcat si transportat in zona C. A. Rosetti un volum de 1.300 de metri cubi de zapada din sos. Bucium, bd. Poitiers, precum si din zonele Palat,…

- F. T. Primul episod cat de cat mai serios de ninsoare din aceasta iarna a dat oarecum peste cap atat circulația de pe porțiunile de drum DN 1 și DN1 A care strabat Prahova, iar pentru o perioada de timp si pe cel feroviar și alimentarea cu energie electrica a peste 1.000 de consumatori din mai multe…

- Pe parcursul zilei de joi vantul nu a batut cu putere la Iasi, iar zapada adunata pe copaci si pe fire nu a apucat sa se scuture. Peisajul de iarna a ramas impresionant. Un "tablou" mai putin obisnuit este cel cu ciori, cu un contrast puternic intre culorile penelor si zapada din jur. Acestea au umplut…

- La nivel urban, Iasul are cel mai gros strat de zapada din tara. Aflati alte date importante: Stratul de zapada in zona de nord-est a tarii: Iasi - 36 cm, Suceava - 6 cm, Botosani - 5 cm, Bacau - 22 cm, Vaslui - 14 cm Stratul de zapada in judetul Iasi: Barnova: 45 cm, Valea Adanca: 36 cm In munti, cel…

- Sapte autotrenuri sunt blocate in coloana, miercuri seara, pe Valea Oltului, in judetul Valcea, pe sensul de mers catre Sibiu, TIR-urile neputand inainta intr-o zona unde drumul este in rampa din cauza ca soseaua este acoperita de zapada sub care s-a format polei.

- Partii de schi: Județul Brașov Foto: Arhiva / pixabay.com Toate pârtiile din Poiana Brașov sunt deschise și se schiaza în condiții foarte bune. Temperatura variaza între -2 și plus 2 grade iar stratul de zapada masoara 70 de centimetrii în vârful masivului Postavaru…

- Zeci de accidente rutiere au avut loc asazi, dupa ce pe drumurile din Capitala s-a adunat mai putin de un centimetru de zapada. Potrivit ofițerului de presa al Poliției Capitalei, Natalia Stati, pana la aceasta ora au avut loc 45 de accidente.

- Circulatia se desfasoara in Bucuresti in conditii de iarna, in conditiile in care pe mai multe artere rutiere s-a depus strat de zapada, anunta Brigada de Politie Rutiera, care precizeaza ca nu sunt intersectii blocate.

- Automobilul folosit de obicei de viceprimarul Marian Murariu a ajuns obiect de licitatie. Desi a fost distrus aproape complet intr-un accident care a avut loc pe 15 septembrie, municipalitatea incearca totusi sa obtina niste bani de pe urma lui.

- Din aceasta noapte, iarna pune stapanire pe cea mai mare parte din țara! Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de vant, lapovita, ninsoare si racire accentuata a vremii, valabila din aceasta seara pana duminica dupa-amiaza, in intreaga tara.

- Imagini spectaculoase surprinse in deșertul Sahara dupa o ninsoare care a creat un strat de zapada chiar și de 40 cm. Este pentru al treilea an consecutiv cand ninge in Sahara iar orașul algerian Ain Sefra, care a atras zeci de fotografi pentru a surprinde fenomenul, vede ninsoare pentru a treia oara…

- O avalansa s-a produs sambata in Fagaras, la circa 30-40 km de barajul Vidraru. 15 turisti au fost surprinsi de valul de zapada, iar 3 dintre ei au fost prinsi sub nameti, informeaza Romania TV.

- Au gasit mii de bulgari de zapada la malul unei ape. Oamenii au fost uimiți cind s-au apropiat și au vazut ce era de fapt. Mii de bulgari de zapada au fost observati de trecatori, la malul unui golf din Rusia. Oamenii nu si-au putut explica de unde au aparut, dar s-au oprit pentru a face cateva poze…

- Kenneth Libbrecht, fizician la Institutul Tehnologic din California, vrea sa obtina in laborator cel mai mare fulg de nea si sa-i impinga simetria cat mai aproape de perfectiune. Prin controlul atent al conditiilor de formare a fulgilor de zapada, el a reusit sa obtina fulgi cu diametrul de 1,2 centimetri…