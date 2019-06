Stiri pe aceeasi tema

Autoritațile au luat decizia inchiderii podului de la Marghiloman, dupa ce balustrada și trotuarul cu o lungime de 18 metri s-au prabușit peste șosea. La ora 14:30, membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgența sunt convocați in ședința la Prefectura, pentru adoptarea primelor masuri. Din fericire,…

Balustrada podului din bariera Brailei s-a prabușit, in urma cu puțin timp, peste șosea. Din primele date, nu exista victime, insa traficul este blocat. Balustrada s-a prabușit cu tot cu trotuar. Facem precizarea ca este vorba despre podul rutier care urma sa intre in reabilitare anul acesta. Vom reveni! …

„Practic a picat balustrada, partea pietonala. Din fericire nu a fost nimeni ranit, pe sub acest pod trec zilnic foarte multe autoturisme. Am avut noroc", a spus edilul, potrivit Mediafax. Circulatia este blocata „pentru ca nu stiu ce se intampla, sa nu se intample ceva grav. Expertii sunt aici", a…

De menționat faptul ca opolițiștii nu au impus oprirea cuirculației rutiere decat pe partea pe care…

