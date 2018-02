Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa efectul revigorant, de moment, al acestor bauturi, ar trebui sa analizam cu atenție eticheta acestor produse, in compoziția carora se gasesc substanțe sintetice, care afecteaza iremediabil starea generala de sanatate. Consumul regulat al bauturilor energizante poate provoca diverse…

- Anumite combinații medicamente-alimente pot avea efecte adverse pentru sanatate. Astfel, ar trebui sa va documentati inainte de a lua anumite medicamente sau, mai important, sa nu va administrati singur tratamente, fara consultarea unui specialist. Unele antibiotice intra in „conflict” cu calciul, fierul…

- Decizia boardului BNR de a continua ciclul de intarire a po­li­ticii monetare prin­tr-o no­ua majorare a do­banzii-cheie, pana la 2,25%, se va vedea in do­ban­zile roma­nilor la credite, insa cresterea va fi „margi­na­la“, nu de amploare, dupa cum a aratat Mugur Isarescu, guver­na­torul BNR.…

- Ce se intampla cu organismul tau dupa ce te lasi de fumat – VIDEO Corpul se recupereaza foarte repede dupa renuntarea la tigari, dar unele schimbari raman ireversibile. La 20 de minute de la renuntatul la fumat tensiunea arteriala revine la normal. Nicotina din tigari elibereaza epinerfina si…

- Cel putin doi oameni au murit si 70 au fost raniti duminica in urma coliziunii dintre doua trenuri in Carolina de Sud (sudul SUA), a informat Departamentul pentru Situatii de Urgenta din Carolina de Sud (SCEMD), citat de Reuters, potrivit Agerpres. Trenul transporta 139 de pasageri si opt angajati…

- Dan Diaconescu a fost implicat intr-un accident rutier. Acesta a avut loc intr-un cartier de lux din Capitala. Dan Diaconescu, care a fost condamnat la inchisoare , a facut accident rutier. Potrivit huff.ro , afaceristul nu a fost ranit. Accidentul rutier in care a fost implicat Dan Diaconescu, care…

- Bugetul de stat va reprezenta riscul macroeconomic primar al Romaniei, in 2018, chiar daca datoria publica este inca scazuta, reiese dintr-o analiza realizata de OTP Asset Management. "Având în vedere nevoia de finanţare crescută a Guvernului şi politica fiscală pro-ciclică…

- Alaptarea copiilor in primele sase luni de viata sau mai mult scade riscul de aparitie a diabetului de tip 2 in cazul a aproape jumatate dintre femei in perioada lor fertila, potrivit celui mai lung studiu realizat vreodata.

- Loviturile la cap, coloana vertebrala sau si traumatismele la membre pot parea uneori usoare, dar pot avea consecinte grave, care pot duce chiar si la deces. Cele mai periculoase lovituri sunt cele la cap. Acestea pot avea consecinte grave, chiar daca initial ati avut impresia ca lovitura…

- Un barbat de 27 de ani, instituționalizat in cadrul CITO Odobești, a murit in aceasta seara dupa ce s-a inecat cu mancare. „In timp ce personalul din cadrul centrului suna la 112, asistentul medical a aplicat imediat manevre specifice de acordare a primului ajutor in aceste cazuri, in vedere…

- Comisia Europeana a transmis, miercuri, ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din sistemul judiciar din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile aduse legilor justitiei, codurilor penale și legilor privind conflictul de interese.

- Alimentele pot sa fie periculoase pentru sanatatea organismului daca nu stim sa le combinam. Medicii nutritionisti ne sfatuiesc sa nu punem in farfurie niciodata toate produsele pe care le gasim in frigider.

- Consumul de energie traditionala si cel de energie regenerabila vor ajunge la egalitate in Europa, cu douazeci de ani inaintea SUA, se arata intr-un studiu realizat de EY. Potrivit acestuia in Romania se asteapta o clarificare a sistemului de integrare a capacitatilor de productie „personale”.

- Papa Francisc spune ca lumea este la un pas de un razboi nuclear și ca se teme intr-adevar de pericolul pe care il reprezinta armele devastatoare, scrie Reuters. Vorbind cu presa in avionul care il ducea din Chile in Peru, Papa a fost intrebat ce parere are despre posibilitatea izbucnirii unui razboi…

- Zeci de bucuresteni au depus plangeri la politie dupa ce au descoperit ca intr-un parc din cartierul Militari si in apropierea lui, a fost aruncata mancare otravita cu scopul de a omori cainii. Politistii cred ca razbunarea asupra cainilor ar fi pornit de la un conflict intre cei care au copii si posesorii…

- Avertisment extrem de dur al specialistilor. Acesta este alimentul care produce boli extrem de grave. Exista o legatura intre consumul unui aliment folosit zilnic si bolile de inima. Un studiu extrem de important al specialistilor face conexiunea dintre consumul de zahar si bolile inimii.Vezi…

- In perioada ‎2016-2017, Poliția Naționala a desfașurat ample operațiuni antidrog din țara, fiind documentate 2.422 de infracțiuni privind traficul ilicit de droguri. Totodata, au fost scoase din circuit peste 530 kg de droguri, de aproximativ 30.000.000 de lei.

- 16 grade pentru luna ianuarie nu este cu siguranța o temperatura normala pentru acesta perioada. Dar schimbarile climatice sunt un fenomen real și periculos pentru planeta, iar majoritatea cauzelor sunt rezultatul acțiunilor omului.

- Astfel, Victor Becali a lasat un frigider plin cu mancare colegilor de celula! Putin dupa ora 22.30, Victor Becali a iesit pe poarta puscariei Jilava, de la marginea Capitalei. Cu un rucsac pe umar, care nu parea foarte greu, fostul impresar i-a "taxat" pe cei care l-au aruncat in spatele gratiilor,…

- Consumul ocazional și moderat de alcool nu reprezinta un pericol pentru sanatate, insa trebuie sa fim atenți și la bauturile alcoolice, intrucat unele sunt mai sanatoase decat altele.Citeste si: Ambasadorul Olandei, DESFIINTAT dupa ce si-a facut concediul cu un CONDAMNAT pentru coruptie…

- Calatoria cu avionul a devenit, in ultimii ani, un mijloc comun și obișnuit de a ne deplasa dintr-un loc in altul și este tot mai sigura de la un an la altul. Dar NASA a anunțat public pericolul la care ne supunem de cate ori zburam cu avionul, scrie indy100.com. NASA spune ca lcruruile au devenit atat…

- Consumul de ghimbir nu ar trebui sa lipseasca din alimentatia zilnica, indiferent ca bem un ceai cu o feliuta de ghimbir sau ca punem praf de radacina de ghimbir in anumite mancaruri beneficiile le vei resimti imediat. Ghimbirul este considerat unul dintre cele mai eficiente remedii impotriva racelii.…

- ​De la experimentul riscant facut de Isaac Newton pe tema perceptiei vizuale si pana la analizele neobisnuite facute de Stubbins Ffirth pentru a depista cauzele declansarii febrei galbene, iata o retrospectiva a celor mai periculoase si neconventionale experimente realizate de cercetatori de-a lungul…

- Romanii nu fac rabat cand vine vorba de cadouri de Craciun Intr-un top al cheltuielilor cu ocazia sarbatorilor de iarna, Romania se afla in acest an pe locul 2, dupa Mexic, din 20 de tari analizate, in functie de procentul alocat per gospodarie (31,9%), adica circa 280 de euro, arata Constantin Magdalina,…

- Un Craciun adevarat inseamna pentru fiecare și un brad frumos impodobit in jurul caruia sa se stranga cei dragi și sa-l decoreze, sa se bucure impreuna. Majoritatea doresc un brad natural. Momentele din preajma Bradului de Craciun trebuie sa fie prilej de bucurii, iar amintirea acestor clipe sa nu fie…

- Suspecta in cazul incidentului care a avut loc vineri dimineata la statia de metrou Piata Unirii 1 este audiata, la aceasta ora, a anuntat, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Diana Sarca. Femeia care a amenintat la metrou le-a spus jurnalistilor ca nu stie de ce…

- In perioada 1 – 8 decembrie, politistii rutieri din cadrul Serviciului Rutier Arges, impreuna cu reprezentanti I.S.U. Arges, au desfasurat activitati in cadrul planului national de actiune IMPACT, pentru siguranta transporturilor si prevenirea producerii accidentelor in care sunt implicate vehiculele…

- Romania, Bulgaria si Croatia au avut anul trecut cel mai mic consum individual efectiv (AIC) pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS), potrivit datelor publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- In proportie de 80% celulele ciupercilor seamana cu cele umane. Iar coincidentele merg si mai departe. Ciupercile contin vitamina D, pe care o putem sintetiza doar noi si animalele. Afla cateva lucruri mai putin stiute despre ciuperci, despre cum le alegeti in siguranta pe cele din padure si cum sa…

- Sunt inca multi utilizatori de dispozitive mobile in Romania care au incluse in abonamente pachete reduse de date mobile. Consumul mediu lunar de internet mobil pe fiecare conexiune a fost de 1,2 GB in prima jumatate a acestui an, potrivit ANCOM. Totodata, smartphone-urile entry-level sunt in continuare…

- Considerat un remediu important în medicina tradiționala indiana, în medicina tradiționala chineza și în medicina populara rusa, unde este denumit și "piatra miraculoasa", în terapie se folosește cu succes un

- Un adevarat fenomen, tot mai greu de controlat, se extinde cu repeziciune in judetul Suceava. Este vorba de soferii care pleaca la drum dupa ce au consumat bauturi alcoolice, fapt ce poate conduce la accidente cu consecinte dintre cele mai grave. In minivacanta de la finalul saptamanii trecute, in…

- Versiunea online a ziarului „KP v Moldove” (Kp.md) a publicat la 26 noiembrie 2017 un articol, potrivit caruia un nor radioactiv care conține Ruteniu 106 ar fi fost inregistrat deasupra unor țari din Europa, iar concentrația cea mai mare ar fi fost deasupra Romaniei. Cu toate ca cercetarile internaționale…

- Botoșanenii vor avea apa de 1 Decembrie fiindca sindicaliștii din cadrul SC Nova Apaserv SA au renunțat la proteste. Anunțul a fost facut de președintele consiliului de administrație al societații.

- Un locuitor al Danemarcei a ciștigat maratonul, desfașurat la minus 30 de grade. In Antarctica s-a desfașurat maratonul cu cele mai extreme condiții, pentru organismul uman, din lume. La maratonul de gheața din Antarctica au participat 55 de persoane. Cursa s-a desfașurat la doar o mie de kilometri…

- Oamenii care beau trei pana la patru cești de cafea pe zi este probabil sa aiba mai mult de caștigat din punctul de vedere al sanatații decat de pierdut, prezentand riscuri mai scazute de deces prematur și boli de inima decat cei care se abțin, au declarat miercuri oamenii de știința, relateaza Reuters.…

- Dupa ce au supravietuit unui amestec toxic provocat de dobanzi apropiate de zero, restrictii impuse de autoritatile de reglementare si pagubele provocate de creditele ipotecare in valuta, bancile incep sa profite de faptul ca statele din Europa de Est inregistreaza cel mai puternic ritm de crestere…

- „Dupa cum stim, ideea initiala a Guvernului de a face obligatoriu din 2018 mecanismul de plata a TVA defalcata a starnit multe proteste si discutii in ultimele luni. Drept rezultat, Guvernul a promis ca va modifica OG23 si ca va face acest mecanism optional din 2018. Desi, momentan, Monitorul Oficial…

- A inceput adevaratul test de rezistenta pentru oamenii strazii. Frigul din ultimile zile i-a facut pe unii boschetari sa mearga la Centrul de triere din Capitala. Acolo, ei se bucura de o incapere calda, de putina mancare si de lenjerie curata.Radu a ajuns aici acum doi ani.

- Specialistii fac un anunt extrem de ingrijorator si lanseaza o alerta fara precedent. Tratamentele medicamentoase sunt extrem de periculoase pentru sanatatea orala.Prescriptiile medicale ce vizeaza administrarea medicamentelor sunt una dintre metodele principale de management al diferitelor…

- Consumul ridicat de apa va accelera digestia,va prevenii constipatia, va feri pielea de uscare si va reduce celulita. Sanatatea rinichilor va fi si ea mentinuta de un consum ridicat de apa si in plus va scadea pofta de mancare. Pentru a aplica in mod corect dieta cu apa va trebui ca in fiecare…

- Cartofii care sunt prea prajiți pot afecta grav organismul, atrag atenția oamenii de știința. Pericolul nu se afla doar in cartofi, ci in toate alimentele care au un conținut ridicat de amidon, susțin specialiștii intr-un studiu efectuat recent. Descoperirile sunt alarmante. Consumul de cartofi…

- Dan Costescu: Ministerul Transporturilor nu are nevoie de "caporali", ci de oameni cu viziune Ministerul Transporturilor, Caile Ferate au nevoie de "oameni cu viziune" in conducere, nu de "caporali" care sa-i invete "drepti si culcati" pe angajati, a spus vineri, fostul ministru al Transporturilor,…

- "Peru intoarce mai multe pagini, se indreapta spre modernitate, iar acest text este o pagina importanta deoarece pune capat prejudecaților și miturilor", a declarat joi președintele de centru-dreapta Pedro Pablo Kuczynski, ales in iulie 2016, cu promisiunea de a "moderniza" aceasta țara andina.Dezbateri…

- Daca vrei ca manarea sa țina mai mult, nu cu siguranța vrei sa adaugi in ea chimicale. Conservanții din comerț conțin o cantitate mare de substanțe deloc sanatoase, scrie realitatea.net.

- Daca mancati des nuci, alune, migdale, arahide sau alte fructe cu coaja lemnoasa, va puteti proteja de bolile cardiovasculare. Este concluzia unui studiu. In cadrul studiului publicat luni in jurnalul ”American College of Cardiology” si citat de Agerpres, cercetatorii au examinat dosarele medicale,…

- Majoritatea citricelor au coaja acoperita de un pesticid care poate produce leziuni ale ficatului sau ale rinichiului, daca inainte de consum acestea nu sunt bine spalate si sterse, avertizeaza specialistii. Reprezentantii Ministerului Agriculturii spun ca folosirea pesticidului este permisa prin intermediul…