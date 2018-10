Stiri pe aceeasi tema

- Managerul de programe pentru nutriție, activitate fizica și obezitate, Joao Breda a confirmat ca va da curs invitației transmise de senatorul Wiener și va veni in Parlament. Joao Breda este cel ce a oferit sprijin statelor din zona europeana pentru implementarea calendarului european pentru combaterea…

- Reprezentantii fermierilor, ai sindicatelor din domeniul agricol si ai furnizorilor de furaje din Belgia au cerut adoptarea rapida de masuri la nivel european pentru stoparea raspandirii pestei porcine africane, in...

- Peste 78 de milioane de tone de recipiente din plastic se produc anual la nivel mondial, insa doar o mica parte dintre acestea se recicleaza, scrie BBC Mundo.Deseuri din plastic se gasesc in toate colturile Planetei, de la indepartata Antarctida pana in adancurile oceanelor.

- Spitalul judetean de urgenta din Alba Iulia, subordonat Consiliului Judetean Alba, deruleaza un proiect european de 15,3 mil. lei (3,3 mil. euro), din care 13,8 mil. lei (3 mil. euro) reprezinta finantarea nerambursabila, pentru reabilitarea energetica a cladirii in care functioneaza. Proiectul…

- O noua alerta de pesta s-a declansat in apropierea granitei Romaniei. Virusul a fost identificat in doua regiuni din Bulgaria, de data asta la oi si capre. Autoritatile romane au interzis importurile din acele zone, iar inspectorii sanitar-veterinari verifica daca boala a ajuns si la animalele de la…

- Productia de miere din acest an este redusa la 60% – 70% din ceea ce se obtine intr-un an bun cu valori de 25.000 – 27.000 de tone, din cauza vremii capricioase, insa pretul mierii nu va creste, sustine presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania (ACA), Ioan Fetea. „A fost o iarna usoara,…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 678 de persoane, 96 de autovehicule și 62 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In perioada 3 – ...

- Beneficiile distributiei paralele sunt de doua tipuri: economii directe si economii indirecte. Economiile directe sunt reprezentate de suma economisita prin cumpararea de medicamente la preturi mai mici, distribuite paralel in locul celor originale.