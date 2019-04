Pericolul din carnea de import. Descoperirea autorităților "Carnea a fost pusa in vanzare si foarte probabil consumata", a informat intr-un comunicat Administratia veterinara din Cehia (SVS). In urma cu doar o saptamana, Ministerul ceh al Agriculturii a anuntat ca autoritatile de la Praga vor inceta sa mai inspecteze toata carnea de vita importata din Polonia, dupa ce Polonia a oferit garantii ca a facut tot ce este posibil pentru a impiedica intrarea pe piata a carnii de vita care nu este adecvata pentru consumul uman. Purtatorul de cuvant al SVS, Petr Vorlicek, a precizat ca, pentru moment, serviciile veterinare din Cehia nu vor introduce… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ceh va inceta sa mai inspecteze toata carnea de vita importata din Polonia incepand de miercuri, a anuntat Ministerul ceh al Agriculturii, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.In luna februarie, autoritatile de la Praga au ordonat verificarea obligatorie a tuturor importurilor…

- Romania se afla pe locul al șaptelea in clasamentul european privind restricțiile in domeniul tutunului, inaintea unor țari ca Danemarca, Grecia, Elveția sau Lituania (țara Comisarului European pentru Sanatate, Vytenis Andriukaitis), potrivit raportului independent „Scala politicilor de control al consumului…

- Bine doar pentru partidele mari! Romania cere cele mai multe semnaturi pentru a candida la europarlamentare. Conform Legii 33/2007, partidele politice, aliantele electorale si organizatiile apartinand minoritatilor nationale sunt obligate sa depuna la BEC o lista de 200.000 de sustinatori, iar candidatii…

- Inițiativa germano-rusa privind crearea unei conducte noi care se numește Nord Stream 2 și care sporește independența Europei de gazul rusesc primește o lovitura. Urma ca Uniunea Europeana sa ia o decizie privind modului in care se raporta la acest proiect. Dancila - Merkel, discuție …

- Perechea formata din jucatoarele romane de tenis Andreea Mitu si Gabriela Ruse va juca, sambata, finala de dublu a turneului ITF de la Andrezieux-Boutheon (Franta), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, contra principalelor favorite, Cornelia Lister (Suedia)/Renata Voracova (Cehia). …

- Dupa Romania, urmeaza Polonia (20-), Germania (21-) si Suedia (26-). In schimb, cele mai mari ponderi ale innoptarilor turistilor straini au fost inregistrate de Malta (96-), Cipru (95-) si Croatia (93-). In 2018, numarul total al innoptarilor turistilor in unitatile de cazare, la nivelul UE, a depasit…

- Romania a inregistrat, in noiembrie, cel mai semnificativ declin din Uniunea Europeana al lucrarilor de constructii, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În noiembrie, lucrările de construcţii au înregistrat…