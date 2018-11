Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a respins miercuri bugetul Italiei pe 2019 deoarece contravine reglementarilor fiscale ale UE dar autoritatile de la Roma au anuntat ca nu intentioneaza sa-si schimbe planurile, transmit DPA si Reuters. Proiectul prevede majorarea deficitului la 2,4% din PIB anul viitor,…

- "Noi vrem sa intram in zona euro. In zona euro, pentru a nu te sufoca - pentru ca sunt tari care se sufoca -, trebuie sa intri cu o economie cat mai robusta. Ceea ce se cunoaste mult mai putin este ca inainte sa intri in zona euro esti obligat sa stai intr-o anticamera (mecanismul cursurilor de schimb)…

- 'Pentru ca suntem politicosi, deschidem scrisorelele de la Bruxelles, le citim, le raspundem. Apoi ei ne scriu din nou si le raspundem, dar nu schimbam o virgula in buget', a spus Salvini, citat de agentia ANSA.'Daca Bruxelles-ul sau unii mari profesori doresc o Italie cu o crestere (economica)…

- Guvernul italian are la dispozitie trei saptamani pentru a prezenta un nou proiect de buget, in caz contrar urmand sa fie demarata procedura pentru deficit excesiv. Vicepremierul italian, Luigi Di Maio, a cerut Comisiei Europene intr-un mesaj pe Facebook sa manifeste respect fata de italieni…

- "Nu vedem alternativa", a declarat Dombrovskis, apreciind ca Bruxelles-ul acorda Italiei maximum trei saptamani pentru a prezenta un plan revizuit al bugetului pe 2019. Ar putea fi tentant sa incalci regulile, "dar, la un anumit moment, datoria cantareste prea greu si la sfarsitul zilei ramai fara libertate",…

- Scrisoarea, inmanata de comisarul european pentru economie, Pierre Moscovici, care a avut joi o intalnire la Roma cu ministrul italian de Finante, Giovanni Tria, marcheaza debutul unui proces care ar putea culmina cu o decizie a Comisiei de respingere a proiectului de buget al Italiei, lucru care…

- Italiei ar putea sa i se ceara sa isi revizuiasca planurile bugetare pentru anul urmator, a declarat miercuri comisarul european Guenther Oettinger, care a dezmintit insa un articol aparut in presa germana, conform caruia Comisia Europeana ar fi decis deja sa respinga proiectul de buget al Italiei…