Pericolele la care ne expunem copiii atunci când îi tratăm cu leacuri băbești Pediatrii avertizeaza parinții asupra pericolelor la care iși expun copiii atunci cand ii trateaza cu leacuri babești și antibiotice in cazul virozelor. An de an, in sezonul rece cazurile de gripa fac victime, mai ales printre copii. Parinții nu merg intotdeauna la medic și prefera sa-i trateze pe cei mici folosind leacuri babești sau chiar antibiotice . Medicii spun ca aceste metode pot duce la complicații grave, cum ar fi insuficiența respiratorie, conform Libertatea.ro . „In astfel de cazuri grave, am pațit de multe ori ca parinții au refuzat internarea și atunci a trebuit sa fim mai agresivi… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

