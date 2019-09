Stiri pe aceeasi tema

- Un nou trend socant ia amploare in restaurantele si magazinele din mai multe tari. In mai multe unitati din Statele Unite ale Americii si Marea Britanie angajatii au descoperit camere ascunse montate in bai sau in cabinele de proba. Camerele erau foarte mici si, de regula, erau incastrate chiar in balamalele…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Serbia ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, pentru perioada 9 - 13 august 2019, a fost emis un cod portocaliu de canicula pentru intreg teritoriul tarii,…

- Pana nu demult, pentru a cumpara ochelari de soare sau de vedere, romanii aveau doua optiuni: fie ii achizitionau online cu riscul de a nu se potrivi fizionomiei fetei, fie mergeau in magazinele de optica. Pentru ca timpul este limitat si online-ul se...

- Un baietel de doi ani a fost la un pas de moarte, intr-un parc, dupa ce un copil mai mare i-a oferit ceva sa manance. Medicii au atras atenția asupra pericolelor ascunse in locurile de joaca.

- MAE a emis o noua avertizare de calatorie pentru Grecia: ploi torențiale, furtuni, vant in rafale și grindina. Ministerul Afacerilor Externe informeaza, din nou, cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, pentru urmatorul interval de timp, serviciul local de meteorologie…

- Ploile abundente din aceasta regiune pot depasi nivelul mediu de precipitatii medii inregistrat, statistic, pentru intreaga luna iulie 2019, existand si riscul producerii de alunecari de teren, de crestere a nivelului raurilor, precum si cel de inundatii majore, care sa conduca la evacuarea populatiei…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii români care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca în Republica Franceza ca serviciul local de meteorologie – Météo France a anunțat un episod de canicula intensa în majoritatea regiunilor Franței începând…

- Medicii trag un semnal de alarma privind mancarea pe care mulți romani o consuma pe litoral. Hamsii, gogosi, pizza si placinte tinute cu orele in soare risca ne imbolnaveasca. Iar protecția consumatorilor da amenzi la foc continuu, la fel ca in fiecare an.Citește și: Lia Olguța Vasilescu,…