- Fostul actionar al echipei Dinamo, Cristi Borcea, a ajuns de urgenta la spitalul Floreasca din Capitala. Omul de afaceri are probleme cardiace si a fost adus la spital de la penitenciarul Rahova, unde se afla de la inceputul lunii februarie. Medicii de la Floreasca i-au facut mai multe analize.

- Lindsey Ann Hughes, in varsta de 34 de ani, s-a stins din viața dupa ce ar fi suferit un atac de cord in bucataria casei ei din Anglesey, Țara Galilor de Nord. "Era o femeie iubitoare, devotata, o mama grijulie si o sora plina de viata si de bucurie. Avea intotdeauna zambetul pe fata. Moartea ei…

- O tanara americana a ramas fara picioare din cauza unui tampon. Acum, modelul Lauren Wasser spune ca se simte norocoasa ca a supraviețuit și ca are un noul țel in viața – sa se asigure ca alte femei nu vor trece prin ce a trecut ea. Lauren Wasser a suferit un șoc toxic din cauza unui tampon,…

- Potrivit ONG-ului, cel putin 550.000 de sugari au murit intre 2013 si 2017 in cele zece tari cel mai mult afectate de razboaie, din cauza foametei, lipsei de igiena, accesului la ingrijiri medicale sau refuzului ajutorului. Numarul mortilor a ajuns chiar pana la 870.000 daca includem toti…

- Arsurile la stomac apar din pricina bolii de reflux gastrointestinal. Practic, in timpul mesei, persoanele in cauza resimt o senzație de arsura in capul pieptului, uneori aceasta fiind insoțita de durere. De asemenea, specialiștii susțin ca arsurile la stomac sunt insoțite și de flatulența, greața,…

- Moartea Albertinei Coșbac i-a șocat pe apropiații tinerei care s-a stins in timp ce alerga. Medicii exclud ipoteza potrivit careia sportiva a murit din cauza frigului. Albertina ar fi avut o afecțiune despre care nu știa. In stare de șoc, rudele spun ca Albertina era extrem de ambițioasa și se antrena…

- Doua persoane, un barbat și o femeie din București, au avut picioarele amputate dupa ce au alunecat pe gheața și au ajuns sub roțile unor tramvaie. Incidentele, separate, produse la scurta distanța unul de altul s-au produs, joi seara in jurul orei 19.00, in Capitala. Prima victima, un barbat, a alunecat…

- Oficialii Spitalului Judetean Bistrita au anuntat ca se vor intalni in instanta cu o tanara care i-a jignit pe Facebook pe medicii unitatii medicale. Femeia i-a numit „handicapati” si a sustinut ca personalul medical neglijeaza pacientii care nu dau mita.