Pericole ce planeaza asupra sistemului bancar din Romania

- Romania nu are niciun centru de solutionare alternativa a litigiilor notificat la Comisia Europeana, pentru ca Ministerul Economiei si, anterior, cel al Energiei, nu au notificat existenta acestora, a declarat pentru AGERPRES Alexandru Paunescu, membru in Colegiul de Coordonare al Centrului de Solutionare…

- Hidroelectrica produce astazi, 20 martie, aproximativ jumatate din necesarul de electricitate al Romaniei, conform datelor publicate pe site-ul operatorului de transport al energiei electrice Transelectrica. In condițiile unui consum de 9.604 MW, Hidroelectrica acoperea in aceasta dimineața, in jurul…

- „Planul era ca dupa plecarea lui Traian Basescu de la președinție, ca sa nu aiba cine sa-i ceara socoteala pentru faradelegile pe care le-a facut, sa ajunga sistemul condus de Victor Ponta: Victor Ponta - președintele Romaniei, George Maior - premier, Gabriel Oprea - șeful SRI”, a afirmat Marian Oprișan.…

- Reducerile recente ale contributiilor la fondurile de pensii din cel de al doilea pilon au fost declansate mai degraba de problemele fiscal-bugetare pe termen scurt decat de performanta lor financiara, fondurile de pensii din Romania fiind printre cele mai performante din UE, se arata in raportul de…

- Președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu susține ca desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA trebuie facuta „cat mai rapid”, adaugand ca poziția președintelui Klaus Iohannis in acest caz este „un fel de apa de ploaie”. „Dar aceste protocoale au fost facute de SRI si DNA si poate si celelalte…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a explicat, la Adevarul Live, de ce s-au opus alesii romani din Parlamentul European ca Polonia sa fie sanctionata pentru derapajele din Justitiei si a subliniat ca Guvernul Dancila este cel mai prost cabinet pe care putea sa-l aiba Romania. Mai mult, acesta a afirmat…

- ♦ Fata de 2016 castigul agregat al celor mai mari trei jucatori din industria bancara s-a majorat cu circa 8% ♦ Cresterea profitului net in 2017 fata de 2016 a fost insa sustinuta doar de BRD, care a raportat un castig record de 1,4 mld. lei.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi, la Bucuresti, ca in ultimii 20 de ani s-au realizat foarte multe in ceea ce priveste consolidarea sistemului de Justitie din Romania. "S-au realizat foarte multe in 20 ani in ceea ce priveste consolidarea sistemului…

- A mai adaugat ca nu exista un termen la care MCV ar expira, asa ca Romania trebuie sa respecte, tot timpul, toate recomandarile Comisiei Europene. Pana cand? Pana la Pastele Cailor, pentru ca maharii Uniunii Europene sa aiba cand poftesc motive de a refuza Romaniei statutul de partener cu drepturi…

- Autor: Petru ROMOȘAN Nimeni nu se mai astepta la nimic de la ministrul apolitic al Justitiei. Apolitic dar sustinut de Calin Popescu Tariceanu, care va fi, probabil, si principalul beneficiar al ispravii ministrului. Patriotii, multi la numar, erau siguri ca ministrul Toader a fost si el incalecat…

- Tendinta de consolidare a sistemului bancar din Romania va continua si in 2018, avand in vedere ca exista in continuare banci care se confrunta cu rate ridicate ale creditelor neperformante, iar in unele dintre aceste cazuri actionarii probabil vor decide sa dezinvesteasca, nu sa faca aport de capital…

- Sistemul bancar din Romania obtinut anul trecut un profit net de aproximativ 5,6 miliarde de lei (circa 1,2 mld. euro), iar activele au urcat la un varf de 427,4 miliarde de lei (94 mld. euro), sustinute de ascensiunea creditarii, dupa cum reiese din datele preliminare ale BNR citate de zf.ro. In 2016,…

- Institutul londonez Legatum a facut public topul global al prosperitații, pe care il actualizeaza an de an. Este vorba despre un instrument complex care clasifica țarile intr-un clasament al bogației, starii de sanatate a populației și fericirii.

- 'Imi doresc ca tot acest scandal din ultima vreme sa nu fi timorat ceea ce inseamna sistemul judiciar din Romania. CSM si Inspectia Judiciara nu ar trebui sa cedeze deloc niciunei presiuni venite din spatiul public de la politicieni, de la media care a insistat foarte mult sa prezinte dintr-o anumita…

- Circa 800 de feroviari din intreaga tara protesteaza vineri in fata Ministerului Transporturilor, acestia fiind nemultumiti de subfinantarea sistemului public de transport feroviar, precum si de conditiile de munca. Conform unui comunicat al Confederatiei Nationale Sindicale Meridian,…

- Jurnalistul a declarat ca la fel ca in cazul conferinței de presa a lui Kovesi de ieri și la Ministerul Justiției s-a discutat despre nimic. „Ieri am stat și ne-am uitat doua ore și zece minute ca sa aflam nimic. Astazi, am aflat nimic dupa mult mai puțin timp, ceea ce mi se pare un progres…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat sustine ca ar putea fi emis un act normativ prin care sa impuna Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) sa scoata o decizie ca in Romania sa fie importate doar telefoane cu sistemul Ro-Alert activat.…

- "Este o discutie cu cei care importa terminalele telefonice, ca sa ne asiguram ca de la un anumit moment toate terminalele care se importa in Romania sa aiba in ele sistemul activat. La acest moment exista un procent care este activat si exista un procent mai mare care este neactivat. Acolo vom lucra…

- Divizia americana a bancii olandeze Rabobank va fi obligata sa plateasca 369 milioane de dolari autoritatilor dupa ce a recunoscut ca se face vinovata de ascunderea de informatii de anchetatori, scrie MEDIAFAX, citand Deutsche Welle.Citeste si: Un jurnalist cunoscut face un anunt NEASTEPTAT:…

- Traian Basescu a facut vineri seara , la Romania TV, dezvaluiri fara precedent! Mai exact, fostul președinte a declarat ca aceia care dirijau arestarile ar fi fost chiar Liviu Dragnea și Victor Ponta, deși, a precizat Basescu, toata lumea a considerat la acea vreme ca el a pus la cale arestarea lui…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat, miercuri, ca exista "foarte multa intoxicare" in randul partenerilor europeni pe tema reformei sistemului judiciar din Romania. "Este o dorinta foarte mare din partea partenerilor nostri europeni de a avea mai multa…

- In primul sau interviu televizat, in direct la Antena 3, noul Ministru al Sanatații, Sorina Pintea a facut o radiografie amara sistemului de sanatate din Romania. Sorina Pintea e dezamagita de ce a gasit in minister și in controalele din...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, afirma ca statul de drept din Romania este sub asediul sistemului paralel de putere, mentionand ca tara noastra a cunoscut un regres urias in ceea ce priveste respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale, inclusiv fata de primii ani de dupa…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica, pe Facebook, ca statul de drept este sub asediul sistemului paralel de putere, afirmand ca Romania a cunoscut un regres ”urias” in privinta respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale, fata de primii ani de dupa 1990.

- Parlamentul European va discuta, miercuri, despre situatia statului de drept si reforma sistemului judiciar din Romania, la aceste dezbatere urmand sa participe si reprezentanti ai Consiliului, dar si ai Comisiei Europene.

- Proiect pentru accelerarea digitalizarii sistemului educational realizat la UBB Consiliul Studentilor din Universitatea Babes-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca a demarat un program pilot, UBB IT HUB, avand ca scop accelerarea digitalizarii sistemului educational superior din Romania. Membrii acestui…

- Consiliul Studentilor din Universitatea Babes-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca a demarat un program pilot, UBB IT HUB, avand ca scop accelerarea digitalizarii sistemului educational superior din Romania. Membrii acestui hub vor fi voluntari care au cunostintele si abilitatile necesare pentru a…

- Clienții NTT DATA Romania recomanda Clarvision ERP Conform studiului de satisfacție derulat in cursul acestui an asupra celor peste 180 de companii care utilizeaza sistemul Clarvision ERP, peste 88% dintre aceștia iși exprima un nivel ridicat de satisfacție vizavi de soluțiile și serviciile oferite…

- Comisia Europeana a transmis, miercuri, ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din sistemul judiciar din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile aduse legilor justitiei, codurilor penale și legilor privind conflictul de interese.

- Elevii sunt mult mai interesati decat profesorii de schimbarile din sistemul de invatamani din Romania. Este doar una dintre concluziile trase in urma dezbaterii organizate, la Timișoar, de asociatia „Initiativa in Educatie”, pe tema programelor-cadru pe care Ministerul Educatiei le propune pentru schimbarea…

- Bucurestiul nu isi respecta obligatiile privind reformarea justitiei si nu demonstreaza clar separatia puterilor in stat, arata un raport elaborat de un expert in afaceri europene, Gary Cartright, el recomandand suspendarea extradarilor catre Romania pana la remedierea problemelor.

- Peste 5.000 de persoane au protestat sambata seara impotriva sistemului, a legilor justiției si a PSD la Cluj-Napoca, informeaza Agerpres. Protestatarii s-au adunat langa Monumentul Memorandistilor incepand cu ora 18,00 si au purtat pancarte cu mesaje precum „Suntem cu ochii pe voi”, „Uniti salvam toata…

- Expertul economic Veaceslav Ionita sustine ca intrarea Bancii Transilvania (BT) in sistemul bancar din Moldova este un semnal pentru alti investitori, mai ales din Romania. Potrivit lui, sistemul bancar de la Chisinau are „nevoie de un campion al schimbarii”, dupa criza din 2014.

- ”ALDE a luat act de demisia lui Mihai Tudose din functia de prim-ministru, ca urmare a retragerii sprijinului politic de catre PSD. Noua propunere oficiala pentru functia de premier va fi facuta in cadrul coalitiei de guvernare PSD-ALDE. Insa, decizia cu privire la nominalizarea unui nou prim-ministru…

- 'ALDE a luat act de demisia lui Mihai Tudose din functia de prim-ministru, ca urmare a retragerii sprijinului politic de catre PSD. Noua propunere oficiala pentru functia de premier va fi facuta in cadrul coalitiei de guvernare PSD-ALDE. Insa, decizia cu privire la nominalizarea unui nou prim-ministru…

- Directiva europeana privind serviciile de plata PSD 2 (Payment Services Directive) a intrat in vigoare in majoritatea tarilor europene. S-a vorbit in ultimul an foarte mult despre caracterul revolutionar al acestei masuri si despre schimbarile majore pe care le va aduce. Pentru a lua pulsul pietei…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa exprime o pozitie clara cu privire la influenta sistemului paralel in justitie. Intr-o postare pe Facebook, liderul ALDE face referire la cererea exprimata de Victor Alistar in cadrul CSM, de a se scoate la iveala…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca seful statului Klaus Iohannis ar trebui sa ia, macar acum, o pozitie fara echivoc referitoare la "influenta nefasta a sistemului paralel de putere asupra Justitiei". "Presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa ia macar acum, in al…

- 'Functionarea sistemului public de sanatate din Romania este imposibila in lipsa sistemului informatic. Suntem constienti de problemele lui. Vorbim de un sistem care a demarat acum 11 ani, nu a inceput cu dreptul. Deja o parte a sistemelor, atat in ceea ce priveste echipamentul, cat si aplicatiile,…

- Introducerea sistemului voucherelor de vacanta pentru angajatii din sistemul bugetar va conduce la sustinerea circulatiei turistice in Romania si va avea un efect multiplicator in industria de profil, declara intr-un comunicat de presa, transmis duminica AGERPRES, Lucia Morariu, presedintele fondator…

- De-a dreptul jenanta prestatia pe care presedintele Romaniei Klaus Iohannis (foto mijloc) a avut-o, vineri 5 ianuarie 2018, la Consiliul Superior al Magistraturii, in deschiderea sedintei in care se alege noua conducere a CSM pe acest an. Fara sa citeasca de pe foaie, Iohannis a tinut un discurs nesigur…

- Fostul ministru Elena Udrea starnește, din nou, valuri pe Facebook. Mai exact, ea susține ca Florian Coldea și fidelii sai au ramas ”la butoanele puterii oculte din Romania” și ca nu se dorește ca Sebastian Ghița sa fie adus in țara, deoarece omul de afaceri ar putea face noi dezvaluiri privitoare la…

- Premierul Mihai Tudose spune ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal.El a atacat din nou BNR, spunand ca s-a saturat ca “niste oameni de pe acolo sa tot arunce in aer tot felul de lucruri…

- De la sfarșitul acestei saptamani, vor avea loc testari in vederea implementarii sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta „RO-ALERT”, transmite Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. In zonele unde se vor realiza verificarile, pe terminalele conectate la retelele operatorilor…

- Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta „RO-ALERT”, va fi testat incepand de vineri dimineața, anunța Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. Mulți romani vor primi, astfel, un SMS de test. ”Practic, in zonele unde se vor realiza verificarile, pe terminalele conectate…

- Incepand din aceasta dimineața, vor avea loc testari in vederea implementarii sistemului de avertizare a populației in situații de urgența ‘RO-ALERT’. Practic, in zonele unde se vor realiza verificarile, pe terminalele conectate la rețelele operatorilor de telefonie mobila din Romania vor aparea notificari…

