Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința spun ca este greu de calculat locul exact in care se va produce impactul, dar ca cel mai probabil vor fi zone din Europa, SUA, Australia și Noua Zeelanda. Specialiștii de la Aerospace Corporation estimeaza ca Tiangong-1 va reintra in atmosfera in prima saptamana a lunii…

- Italia se indreapta spre un impas politic dupa scrutinul anticipat de duminica, in urma caruia majoritatea in forul legislativ nu a revenit niciunei formatiuni politice si nici macar unei coalitii.

- Mandarinele sunt foarte asemanatoare la culoare, forma si gust cu portocalele, ele devenind preferatele noastre mai ales in sezonul rece. Originare din China, mandarinele au strabatut drumul in America si in Europa si acum Italia este unul dintre cei mai mari producatori de ulei esential de mandarine…

- O statie spatiala chineza, ce cantareste 8,5 tone, va cadea pe Pamant in luna aprilie. Anuntul a fost facut de oamenii de stiinta de la NASA. Ei au mai adaugat ca, in urmatoarea perioada, vor putea stabili cu exactitate ziua, data si locul in care obiectul se va prabusi.

- Cancelarul german Angela Merkel a pus in garda miercuri China ca nu ar trebui sa-si lege investitiile in Balcani de problemele politice, in momentul cand Beijingul este acuzat de unii ca doreste sa-si extinda in acest fel influenta in Europa, relateaza AFP. "Suntem pentru liber schimb", a subliniat…

- Administratia Donald Trump analizeaza de cateva luni posibilitatea impunerii unor taxe vamale suplimentare la importurile de otel si aluminiu, situatie care deranjeaza Uniunea Europeana si numeroase tari, inclusiv China, scrie mediafax.ro. Bruxellesul a reiterat marti seara ca Uniunea Europeana poate…

- Sunt șase luni de cand teroarea a pus stapanire pe unul dintre cele mai vizitate orașe din Europa. In urma cu jumatate de ani, Barcelona era ținta unui atentat terorist care indolia intreg continentul. 14 oameni au murit și aproximativ 120 au fost raniți, dupa ce o duba a intrat in mulțime, pe cunoscutul…

- Potrivit traditiei, numerele norocoase din acest an sunt 4 si 6, iar culorile care aduc noroc sunt rosu, galben si portocaliu. China a intrat oficial in Anul Cainelui de Pamant, al 11-lea semn din zodiacul chinezesc. Televiziunea de stat chineza a organizat un spectacol grandios la care au…

- Feng shui regula #1: Lasa prosperitatea sa intre in casa La fel ca si oaspetii, oportunitatile ajung la noi pe usa de la intrarea in casa, spune Chan. Iar pentru a incepe ianuarie intr-o nota pozitiva, intrarea in locuinta ta ar trebuie sa fie atractiva si primitoare. Numarul de pe usa ar…

- ''Coreea de Nord continua sa-si dezvolte programele nuclear si de rachete balistice, ceea ce reprezinta un pericol pentru noi toti. Toti aliatii se afla acum in raza de actiune a rachetelor nord-coreene'', a subliniat Stoltenberg in cadrul conferintei anuale ajunse la cea de-a 54-a editie.''Phenianul…

- Automobilul Tesla Roadster, lansat de Elon Musk in spatiu in cadrul unui prim test reusit al rachetei Falcon Heavy si care se afla pe o orbita eliptica in jurul Soarelui, ar putea sa cada inapoi pe Pamant sau pe planeta Venus peste cateva milioane de ani, conform rezultatelor unui nou studiu, informeaza…

- Lucrarile de modernizare a unei piete agroalimentare au fost sistate, primarul acuzand atat greseli de proiectare cat si de executie. In replica, reprezentantii firmei de constructii acuza ca s-au facut presiuni pentru realizarea lucrarii cu riscul de izbucnire a unui incendiu de proportii.

- Mai multe fotografii facute publice de curand i-au determinat pe oameni sa fie suspicioși in ceea ce privește relația Chinei cu SUA. Aparent, China ar lucra la o super-arma care folosește electromagnetism.

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom. Administraţia Trump şi-a…

- Vehiculul Tesla Roadster, care i-a apartinut miliardarului Elon Musk, a fost lansat cu succes in spatiu la bordul celei mai puternice rachete produse vreodata de oameni, Falcon Heavy. In acest moment, un automobil produs pe Pamant se indreapta spre centura de asteroizi dintre Marte si Jupiter.

- Anul 2018 ar putea deveni anul revenirii Uniunii Europene pe scena globala. Acest scenariu este intens vehiculat, in ultimele saptamani, de economisti, analisti politici, ideea revenirii UE fiind una dintre concluziile unanim acceptate la Forumul Economic Mondial de la Davos incheiat in urma cu putina…

- Moscova a reorientat fluxurile masive de țiței dinspre vest spre est, pentru a-și consolida poziția de lider pe piața din China, motiv pentru care calitatea principalului sortiment de petrol exportat de Rusia in Occident – Urals – a scazut brusc, potrivit unui articol exclusiv al Reuters. Opt surse…

- Bursele din Asia cunosc au cunoscut o scadere dramatica marți dimineața. Indexul Nikkei de la Tokyo a scazut cu 4.7%, in timp ce bursa de la Hong Kong a scazut cu 4.4%. In același timp, indicele australian S&P ASX 200 a pierdut 3.3 procente. Christ Weston, șeful de strategie al IG in Australia a declarat…

- Principalele rute de influența a Chinei, la nivelul politicilor publice și al investițiilor directe in infrastructura, trec prin Europa de Est și de Sud-Est, dar nu ocolesc nici state nordice precum Norvegia.

- Dubai si-a mentinut in 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane…

- Dubai si-a mentinut in 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani, transmite Reuters. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, faţă…

- Administratia Donald Trump a anuntat ca va continua cea mai mare parte a politicilor in domeniul armamentului nuclear din perioada presedintelui Barack Obama, insa va adopta o pozitie mai agresiva vizavi de Rusia, informeaza site-ul agentiei de stiri The Associated Press. Intr-un raport…

- Guvernul britanic a semnat acorduri comerciale in valoare de peste 10 miliarde de euro cu China, in timpul vizitei oficiale a premierului Theresa May, a anuntat vineri ministrul britanic al Comertului, Liam Fox.

- Europa emergenta a depasit, anul trecut, nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni si achizitii, iar China a devenit cel mai mare investitor strain din regiune. China a crescut valoarea investitiilor sale in regiune cu 78% pana la 7,7 miliarde de euro, dupa un avans de 96% in 2016. Statele…

- In 2017, Europa emergenta a depașit nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni și achiziții. Investițiile Chinei au crescut cu 78%. China a devenit cel mai mare investitor strain din Europa emergenta in 2017, potrivit raportului "M&A Emerging Europe 2017/2018"* publicat de CMS in colaborare cu EMIS. China…

- Apple ar fi decis sa reduca la jumatate tinta de productie pentru telefonul iPhone X in primul trimestru al acestui an, comparativ cu o tinta de 40 de milioane de unitati pe trimestru preconizata in luna noiembrie a anului trecut cand a fost lansat cel mai scump iPhone, informeaza un articol publicat…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a vorbit miercuri la forumul de la Davos despre protejarea celor 'uitati de globalizare' si, la fel cum a facut mai devreme si cancelarul german Angela Merkel, el a criticat partidele nationaliste si a pledat pentru aprofundarea integrarii europene,…

- Turistii chinezi sunt mari cheltuitori iar cum numarul celor care viziteaza Europa ar urma sa creasca cu aproape 70% in urmatorii cinci ani, tarile de pe "batranul continent" intind covorul rosu pentru a-i face pe oaspeti sa se simta bineveniti, transmite AFP, preluata de Agerpres. Anul…

- Un asteroid urias va trece pe langa pamant in urmatoarele saptamani, mai eact pe 4 Februarie. Potrivit celor de la NASA, 2002 AJ129 este clasificat ca fiind un "asteroid potential periculos".

- Anul trecut, 12,4 milioane de chinezi, majoritatea in tururi ghidate, au vizitat Europa, arata datele Comisiei Europene pentru Calatorii (ETC). Iar Academia de turism din China (CTA) se asteapta ca numarul lor sa ajunga la 20,8 milioane pana in 2022. "In urma cu cativa ani, chinezii veneau in Europa…

- Cel mai vandut model al marcii Volkswagen Group a fost Octavia, urmat de Rapid și Fabia. Cele mai mari piețe pentru Skoda au fost in 2017 China, Germania și Cehia. Cea mai mare piața a fost China, cu peste 320.000 de mașini livrate, urmata de Germania, cu 173.000 de unitați, Cehia - 95.000,…

- Mai multe persoane si-au pierdut viata dupa ce furtuna Friederike a lovit joi Europa, perturband traficul in Belgia, Italia, Olanda, Marea Britanie, Turcia si Germania, informeaza DPA. In...

- Zeci de farmacii si supermarketuri au continuat sa vanda lapte praf pentru bebelusi, contaminat cu salmonella, chiar si dupa ce producatorul a anuntat ca a retras de pe piata loturile infestate.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni la Xian pentru o vasta alianta intre Franta, Europa si China, in special cu privire la clima si proiectul Beijingului "Noi drumuri ale matasii", angajandu-se sa revina in China "cel putin o data pe an", relateaza AFP, preluata de…

- La mijlocul lunii martie va avea loc finala unei noi competiții de Dota 2, GESC E-Series Jakarta. Concursul va fi susținut in Jakarta, Indonezia, in intervalul 15-18 martie, va fi dotat cu un fond de premii de 300,000 USD, plus 300 Dota 2 Pro Circuit Points, și va alinia la start opt echipe.…

- Un uriaș zid de gheața, ridicat de natura, a aparut ca prin minune la frontiera dintre Rusia și China. Unii s-au gandit imediat la Game of Thrones, dar fenomenul este cat se poate de real, scrie jurnalul.ro.

- Perceptia generala este ca relatiile comerciale dintre Iran si Germania se rezuma la petrol si automobile, insa aceasta este incorecta, arata Michael Tockuss, presedinte al Camerei de Comert Germano-Iraniene, DIHK, citat de Deutsche Welle. Iranul, cu o populatie de 80 de milioane de locuitori, …

- Jeremy Bokila a fost unul dintre jucatorii care au dezamagit in prima parte a sezonului, cand a evoluat pentru Dinamo, iar conducerea echipei din "Ștefan cel Mare" incearca acum sa-l vanda pe atacantul de 29 de ani. Marea problema a "cainilor" este faptul ca Bokila a evoluat deja pentru doua echipe…

- Cotatia cuprului la bursa londoneza LME a atins cea mai ridicata valoare de dupa 2014, dupa ce autoritatile chineze au ordonat celui mai mare producator local sa inceteze activitatea pentru a diminua poluarea aerului. Deciziea a dat un nou impuls acestui metal care, în 2017, a fost influenţat…

- Expertii acestui institut se asteapta ca numarul total de oameni care traiesc pe Terra sa fie de 7.591.541.000 la 1 ianuarie 2018.Pe parcursul acestui an, numarul oamenilor de pe planeta noastra a crescut cu 83 de milioane, o cifra similara cu populatia Germaniei.Potrivit statisticienilor,…

- Grupul rus Gazprom a decis sa majoreze semnificativ fondurile alocate pentru proiectele sale de gazoducte spre Europa, in conditiile in care SUA ameninta cu impunerea de sanctiuni si in paralel vrea sa livreze mai mult combustibil spre Europa via nave care transporta LNG, informeaza Bloomberg.…

- China a devenit din ce in ce mai “prezenta” si “influenta” in spatiul Uniunii Europene, intensificandu-și relatiile in principal cu tari central si est-europene, concentrandu-se pe atingerea intereselor adesea prin ignorarea normelor comunitare, releva un raport al Institutului numit Consiliul European…

- Autoritatile de la Balti propun ca tomberoanele de gunoi sa fie ascunse în pamânt. Un proiect în acest sens a fost aprobat în ajun de majoritatea consilierilor locali în cadrul unei sedinte a Consiliului urbanistic. Potrivit viceprimarului Igor Seremet,…

- Ford și-a anunțat furnizorii ca nu va mai produce Mondeo la uzina din Valencia, insa a negat speculațiile potrivit carora clienții europeni vor fi nevoiți sa cumpere modelul importat din China.

- Iata care sunt profețiile lui Nostradamus pentru anul 2018, potrivit antena3.ro. Liderul Bisericii Catolice va fi ucis. Terorismul va fi principala amenințare a anului. Citeste si Pustnicul Zosima din muntii Rarau, PROFETII CUTREMURATOARE. "O sa fie mare macel in orase. Greu…

- Perioade scurte de dezvoltare: Bosch este un incubator de electromobilitate.Noul acumulator de 48 de volți a fost proiectat sistematic pentru a economisi combustibil.Michael Budde: „Suntem increzatori ca acest lucru ne va poziționa ca lideri de piața pentru acumulatorii de 48 de volți.”Noul acumulator…

- Autoritațile franceze au interzis vanzarea și au cerut retragerea unor formule de lapte praf și produse alimentare pentru copii fabricate de gigantul francez Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella, a anunțat duminica Direcția Generala pentru Concurența, Consum și Combaterea Fraudelor (DGCCRF),…

- Autoritatile franceze au interzis vanzarea si au cerut retragerea unor formule de lapte praf si produse alimentare pentru copii fabricate de gigantul francez Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella, a anuntat duminica Directia Generala pentru Concurenta, Consum si Combaterea Fraudelor DGCCRF…

- Iata explicatia migrarii popoarelor din Asia mica si din Africa in Europa. Aceasta migratie este sustinuta si finantata de catre fortele oculte interesate sa conduca planeta Pamant. Descoperirea TIR-ului cu cele 71 de cadavre de imigranti din Austria nu este intamplatoare. A fost facuta ca sa sensibilizeze…

- Guvernul japonez intentioneaza sa coopereze cu China in cadrul initiativei Beijingului 'O centura, un drum', destinata crearii unui nou Drum al Matasii, prin oferirea de sprijin financiare pentru parteneriatele public-privat, in conditiile in care autoritatile de la Tokyo vor sa imbunatateasca relatiile…