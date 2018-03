PERICOL! SOFERITE RECIDIVISTE prinse in trafic la Ramnicu Sarat. Ce pedeapsa merita?

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au depistat, luni, o femeie care are de executat o pedeapsa cu închisoarea de 3 ani și 4 luni.”La data de 26 martie a.c., în jurul orei 09:45, politistii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au depistat o femeie, de 36 de ani, din Cluj-Napoca,…

- Politistii clujeni au retinut pentru 24 de ore un tanar cercetat pentru comiterea infractiunii de violenta in familie, fapta prevazuta de Codul penal. La data de 25 martie, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au retinut pentru 24 de ore un tanar, in varsta de 19 ani, cercetat pentru…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Beceni, in urma activitatilor specifice desfasurate, au identificat un tanar in varsta de 17 ani, din Cernatesti, banuit de furt calificat. Fapta a fost sesizata Politiei la data de 20 martie a.c. de persoana vatamata, un barbat in varsta de 36 de ani,…

- Politistii din cadrul Postului de politie comunal Podgoria, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza de competenta, au depistat in trafic pe raza localitatii Cotatcu un barbat in varsta de 30 de ani care prezenta halena alcoolica, la volanul unui autoturism.

- Banuiti de furt, identificati de politisti Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Adjud au identificat duminica, 18 martie a.c., cinci tineri, cu varste intre 14 și 18 ani, banuiți de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Din cercetari a rezultat faptul ca, in noaptea de 16/17…

- O femeie, in varsta de circa 35 de ani, a sunat disperata la 112 acuzand faptul ca ar fi fost amenințata cu moartea de catre soțul ei. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului și i-au asigurat protecție femeii pentru a putea sa iși stranga cateva lucruri personale din casa pentru a parasi…

- 676 de recipiente cu substanțe periculoase, posibil contrafacute, in valoare de aproximativ 270.000 lei și un autoturism au fost indisponibilizate de polițiști. Polițiștii reșițeni au depistat in aceasta dimineața, in jurul orei 02:00, impreuna cu inspectorii Garzii de Mediu au depistat pe strada Timișoarei…

- Infracțiuni de furt comise de minori cercetate de polițiști La data de 12 martie a.c., ora 12:10, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Adjud au fost sesizați de catre un barbat in varsta de 51 ani, din comuna Ruginești, despre faptul ca in seara zilei de 11 martie, in jurul orei…

- Politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala, au depistat in trafic, pe raza comunei Schela, un barbat de 70 ani din localitate care conducea un autoturism, desi avea permisul de conducere retinut din data de 22.07.2017. In cauza, politistii au intocmit dosar de cercetare penala. In aceeasi zi,…

- Politistii din cadrul Postului de Politie Beceni au desfasurat activitati pe linia prevenirii si combaterii infractiunilor la regimul silvic din zona forestiera a punctului Carpinistea din localitatea Beceni, ocazie cu care au depistat doi tineri in varsta de 20, respectiv 23 de ani, ambii din localitate,…

- Polițiștii clujeni au depistat, duminica, în urma unui control în trafic, un autoturism care ar fi fost sustras.Astfel, conform IPJ Cluj, în 11 martie, în jurul orei 13:30, politistii din cadrul Serviciului Rutier, Biroul Drumuri Nationale si Europene, au oprit…

- Un tanar de 28 de ani a fost gasit mort duminica, 11 martie, in jurul pranzului, pe o strada din cartierul Teilor din Pitesti, foarte aproape de centrul orasului. Mai multi martori au declarat politistilor ca baiatul a fost aruncat dintr-un autoturism. Martorii le-au declarat politistilor…

- Un sofer sub influenta bauturilor alcoolice a fost depistat in trafic de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, la data de 10 martie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Constanta au depistat un barbat, de 48 de ani, din Constanta, care a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu,…

- Politistii maramureseni au fost prezenti azi, 8 Martie, atat in trafic cat si in trenurile de calatori, pentru a oferi doamnelor si domnisoarelor cate o floare, cadou simbolic al pretuirii femeii.

- Oprirea la semnalul polițiștilor de la circulația rutiera a starnit de multe ori ample discuții in randul șoferilor. Puțini au observat insa ca oamenii legii au tendința de a pune mana pe automobilul oprit. Motivul pentru care face acest lucru este pentru ca vrea sa isi lase amprenta pe ea. Amprentele…

- Politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Liesti au oprit in trafic, pe raza comunei Ivesti, un autoturism care circula pe D.N. 25 din directia Galati spre Tecuci. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca la volanul masinii se afla un adolescent in varsta de 15 ani, din localitate,…

- Un șofer a fost reținut de polițiștii clujeni dupa ce a fost prins de doua ori în aceeași zi conducând un autoturism, deși avea permisul suspendat.Mai exact, la data de 4 martie a.c., în jurul orei 20:00, politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au…

- Politistii dorneni au depistat sambata, in trafic, un autoturism furat, dupa ce soferul acestuia a virat brusc intr-o benzinarie la vederea acestora si a incercat sa scape de vigilenta lor.In urma verificarilor facute, a fost depistat faptul ca autoturismul fusese furat din judetul Bistrita-Nasaud,…

- O fata in varsta de 13 ani este in stare critica dupa ce a cazut de la etajul al patrulea al unui bloc din Botosani, ea fiind transportata la un spital din Iasi. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili cum s a petrecut incidentul, scrie Romania TV. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- A refuzat sa opreasca la semnalul polițiștilor pentru ca se afla sub influența alcoolului și avea permisul reținut Un barbat din comuna Vulturu este cercetat pentru ca a condus autoturismul pe drumurile publice sub influența alcoolului. Joi, 1 martie a.c., ora 16.06, pe DN 23 pe raza comunei Vulturu,…

- Un șofer aflat sub influența alcoolului a fost prins conducand pe drumurile publice, in urma unui control de rutina efectuat de polițiștii Secției 7 Nușfalau. Oamenii legii au intocmit dosar penal. Polițiștii au oprit pentru control, marți, 27 februarie a.c., la ora 23.00, in localitatea Valcau de…

- Politistii maramureseni au fost prezenti ieri atat in trafic cat si in trenurile de calatori pentru a desfasura activitati menite sa previna si sa combata contrabanda cu tutun. De asemenea, au fost efectuate controale si la locuinta unei persoane, banuita ca desfasoara astfel de activitati infractionale.…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Merei, au retinut doi barbati in varsta de 20 si 36 de ani, ambii din Merei, banuiti de comiterea infractiunilor de “tulburarea ordinii si linistii publice” si “lovirea sau alte violente”. Cazul a fost sesizat Politiei in aceeasi seara, atunci cand pe…

- O femeie in varsta de 20 de ani a ucis un șofer dupa ce acesta i-a taiat calea in trafic și apoi s-a laudat cu crima sa pe Facebook. Tanara a fost arestata și risca inchisoare pe viața, scrie Daily Mail. Graciela Paulino din Massachusetts a fost arestata, joi, fiind acuzata de uciderea lui Marc Devoe,…

- Polițiștii de Combatere a Criminalitații Organizate din Salaj, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Romana, sub coordonarea D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Salaj, au prins in flagrant un barbat, din Baia Mare, care comercializa etnobotanice. Cinci barbați din Baia Mare și un minor…

- Un sofer fara permis si sub influenta bauturilor alcoolice a fost depistat in trafic de politistii din Agigea. Potrivit IPJ Constanta, la data de 14 februarie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Agigea au depistat un tanar, de 28 de ani, din localitatea Agigea, judetul Constanta, care a…

- La data de 11 februarie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat o tanara, in varsta de 18 ani, din Constanta, care a condus un autoturism, pe bulevardul Aurel Vlaicu, din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Constanta, politistii au condus persoana in…

- Un tanar in varsta de 23 de ani și un altul in varsta de 24 de ani, ambii din Focșani, au ajuns la spital sambata dimineața, dupa ce, in timp ce se aflau in fața unui fast-food din centrul municipiului, au fost luați la bataie de mai mulți indivizi. Tanarul de 23 de ani prezinta fracturi…

- Polițiștii clujeni au efectuat, miercuri, o serie de controale în trafic, pe raza municipiului Cluj-Napoca.”La data de 07.02.2018, politisti din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au actionat pentru creșterea gradului de disciplina rutiera atât…

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat peste 200 de conducatori auto care au incalcat prevederile rutiere, dintre care 65 au depasit viteza regulamentara. Astfel in cazul soferilor care au apasat acceleratia prea tare, au fost retinute 28 de permise de conducere pentru depasirea vitezei…

- La data de 2 februarie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Constanta au depistat un tanar, in varsta de 26 de ani, din Constanta, care a condus un autoturism, pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Potrivit IPJ Constanta, politistii au condus persoana…

- La data de 31 ianuarie a.c., in jurul orei 17.06, un barbat, de 27 ani, cetațean strain, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN2-E85, pe direcția Focșani-Bacau, in afara localitații Garoafa, nu s-a asigurat la schimbarea benzilor de circulație, obligand conducatorul autoturismului care rula pe banda…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Valcea, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Romana, au descins la locuințele unor persoane banuite de trafic și deținere de droguri de mare risc. 4 barbați ...

- In data de 30.01.2018, in jurul orei 09:20, politistii rutieri au depistat in trafic, pe D.N. 66A, pe raza orasului Aninoasa, un barbat in varsta de 36 de ani, din Aninoasa, care conducea un autoturism desi se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest,…

- Mai multi soferi, depistati pe raza judetului Ialomita, conducand fara permis sau dupa ce am consumat bauturi alcoolice, sunt cercetati penal de politisti pentru infractiuni la regimul rutier.

- PERCHEZIȚII LA PERSOANE BANUITE DE FURT DE ENERGIE ELECTRICA22 de infracțiuni de furt de energie electrica și executarea sau folosirea de instalatii clandestine in scopul racordarii directe la retea sau pentru ocolirea echipamentelor de masurare, au fost constatate de polițiști, in urma unor percheziții…

- Un barbat de 33 de ani a fost omorat intr-un targ de vechituri din Brasov, in urma unui conflict spontan. Politistii au reusit sa il prinda pe autor dupa cateva ore de la comiterea faptei si acesta si-a recunoscut fapta. Barbatul de 33 de ani a fost omorat sambata, intr-un targ de bunuri second-hand…

- Unul dintre cele mai rele lucruri care i se pot intampla unei femei este sa-si piarda cositele de care este atat de mandra. Orice femeie, indiferent de varsta si etnie se poate confrunta cu caderea parului. Iata cateva motive ciudate pentru care iti cade parul. Caderea parului #1. SarcinaSarcina…

- O femeie in varsta de 83 de ani, din Constanta, a sesizat Sectia 1 Politie despre faptul ca in timp ce se deplasa pe o strada din municipiu a pierdut aproximativ 20.000 de lei. Politistii constanteni au efectuat cercetari in zona indicata de batrana, analizand mai multe imagini surprinse de…

- Politistii buzoieni recomanda celor care pornesc la drum in acest sfarsit de saptamana sa conduca prudent, sa adapteze permanent viteza de deplasare la conditiile de drum si trafic, iar inaintea efectuarii oricarei manevre rutiere sa se asigure temeinic.

- Caz socant la Sebis: politistii au depistat in trafic un barbat care circula cu o autoutilitara cu remorca, la care nu mai avea ITP valabil din 2009. Polițiștii orașului Sebiș, ai secțiilor de poliție rurala nr. 9 și 10, impreuna cu un reprezentant al Ocolului Silvic Sebiș au desfașurat o acțiune in…

- Ieri, 10 ianuarie 2018, politistii rutieri din Blaj, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe raza municipiului Blaj, o actiune pentru depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme ce nu indeplinesc conditiile tehnice pentru circulatia…

- 14 permise retinute pentru nerespectarea regimului legal de viteza și 3 permise retinute pentru alte abateri in trafic. In cadrul actiunilor desfasurate in ultimele 24 de ore pentru disciplinarea participantilor la trafic, politistii cu atributii pe linie rutiera, au retinut 13 permise de conducere…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting valabila in mai multe zone ale tarii, printre care si judetul Constanta, deocamdata pana la ora 09.00. Sunt afectate judetele Constanta, Tulcea, Vrancea, Vaslui, Teleorman, Giurgiu.Se semnaleaza ceata care determina vizibilitate…

- Pentru a preintampina producerea unor accidente, politistii ii sfatuiesc pe conducatorii auto care se deplaseaza in astfel de zone sa manifeste prudenta sporita la volan, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele din fata si sa nu se hazardeze in efectuarea unor manevre riscante in trafic.Totodata,…