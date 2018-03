Pericol public: doi șoferi prinși băuți la volan. Unul conducea un TIR, celălalt un microbuz In doar trei ore, polițiștii rutieri au depistat, vineri dimineața, doi șoferi care s-au urcat la volan deși consumasera bauturi alcoolice. Cei doi s-au ales cu sancțiuni contravenționale și cu permisul suspendat. Primul dintre ei, un brașovean in varsta de 50 de ani, conducea un microbuz cu 18 + 1 locuri in care se aflau șapte pasageri, cand a fost oprit de polițiști, pe DN 13. La testarea acestuia din punct de vedere al prezenței alcoolului in aerul expirat, rezultatul a fost 0,14 mg/l. In consecința, barbatul a fost sancționat contravențional și i-a fost suspendat dreptul de a conduce vehicule… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

