Stiri pe aceeasi tema

- Un atac cu arme albe a avut loc sambata seara in Franța, langa Lyon. O persoana a murit și 9 au fost ranite. Au fost doi agesori - unul inarmat cu un cuțit, celalalt cu o tija ascuțita, din metal.

- Imagini accident sau sinucidere. Un tanar de 21 de ani a murit dupa ce s-a izbit cu masina de un stalp. Baiatul se certase cu iubita lui.foto O masina condusa de un tanar de 21 de ani a izbit violent stalpul de sustinere al unei pasarele din Bistrita. In urma impactului, soferul, care era singur in…

- Mai multi crocodili au fost zariti pe strazile inundate ale orasului indian Vadodara, unde cei 50 de centimetri de precipitatii cazute in 24 de ore au provocat moartea a cinci persoane, a declarat vineri politia locala, citata de AGERPRES.Apele au ramas vineri la nivelul soldului in anumite…

- Internauții au postat pe rețelele de socializare fotografiile unui camion care transporta burlane de beton, de mare greutate, cu risc sporit ca acestea sa se rastoarne pentru alte vehicule participante la traficul rutier din Capitala.

- Cei doi jucatori ai echipei Arsenal au fost urmariti de doi motociclisti pe strazile Londrei si amenintati cu cutite in ceea ce pare a fi o tentativa de jefuire in mijlocul zilei, relateaza The Daily Mail.

- Imagini de coșmar pe DN 65, la intrarea in comuna Ganeasa, județul Olt. Un accident rutier cu urmari tragice a avut loc sambata dupa-amiza. Un autoturism și o autoutilitara s-au ciocnit frontal, informeaza news.ro Șapte personae au fost ranite in impact, șase dintre ele aflandu-se in autoturism. La…

- Agresorul soției lui Cristi Manea a fost prins de autoritațile italiene. The Sun a publicat imagini dure de la finalul meciului Franța U21 - Romania U21 0-0, cu soția fotbalistului plina de sange. Publicația britanica a postat doua imagini cu soția lui Manea, care era umpluta de sange, și parasea stadionul…