Pericol pe şoselele din România. Aproape două milioane de şoferi încalcă zilnic legea! Unul dintre factorii care au contribuit semnificativ la atingerea acestor procente, oricum foarte mari, a fost introducerea polițelor de asigurare pe o luna. Autoritațile, in frunte cu ASF și Poliția, privesc cu pasivitate fenomenul, daca nu iau chiar masuri care il amplifica. ESTE OFICIAL! Legea a fost promulgata. Cum poti ramane FARA PERMIS de la 1 IANUARIE 2019 Raportat la intregul parc auto din Romania, procentul de masini neasigurate echivaleaza cu pana la doua miilioane de automobile. Ca procent, Romania se claseaza pe primul loc in UE. E drept ca, dupa unele aprecieri,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

