Cladirile istorice din centrul Timișoarei au devenit adevarate capcane letale pentru pietoni. In aceasta dimineața, o bucata de tencuiala din turnul unei cladiri aflate la intersecția Pieței Victoria cu bulevardul Ferdinand s-a desprins și a cazut pe trotuar. Din fericire, in acel moment nimeni nu trecea prin zona. Cum un ornament de lemn statea sa […] Articolul Pericol mortal in centrul Timișoarei – se dezintegreaza cladirile istorice. Pompierii au intervenit de urgența a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .