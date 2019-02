Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de un sfert dintre copiii din Romania (27,3%) petrec peste 6 ore online intr-o zi de scoala, iar procentul creste la 48,3% daca sunt intr-o zi de final de saptamana sau de vacanta

- Persoanele cele mai sarace si mai vulnerabile - copii, varstnici - din Europa sunt si cele mai expuse la poluarea aerului si fonica, trage un semnal de alarma Agentia Europeana de Mediu (AEM, cu sediul la Copenhaga), intr-un raport publicat luni, citat de AFP. 'La modul general, cu cat esti mai…

O eclipsa totala de Luna, singura din urmatorii doi ani, va avea loc luni dimineata si va fi vizibila in Romania.

- Luna va intra complet in umbra Pamantului luni, la ora 07.12, cand se va afla foarte aproape de orizontul de nord-vest, cu aproximativ o ora inainte sa rasara soarele, potrivit news.ro. Fenomenul va putea fi observat, in Romania, pe jumatate, pana in jurul orei 08.00, Luna apunand cand inca…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, anunta ca fenomenul spagii este unul de mare amploare in Romania, precizand ca impreuna cu federatiile din sanatate va realiza un plan de masuri pentru a limita obiceiul de a oferi bani in plic in unitatile spitalicesti.

- Baba Vanga, cunoscuta și ca „Nostradamus din Balcani”, a prezis ca in anul 2019 Vladimir Putin va fi ținta unei tentative de asasinat, in timp ce Europa va avea de-a face cu un colaps economic.

- Vasile Banescu, purtator de cuvant Patriarhia Romana: In arhitectura ei vor fi recognoscibile in curand elemente de factura bizantina, de arhitectura romaneasca, dar și elemente ale arhitecturii occidentale. Europa e și o Europa a catedralelor. Prin sfințirea catedralei azi ne integram ca țara in Europa…

- Suedia este țara care se confrunta cu cea mai mare problema a diplomelor false. Televiziunea publica din Suedia a prezentat o ancheta despre cum asistenții medicali de acolo au venit cu diplome false eliberate de școli romanești, fara sa fi fost prezenți la cursuri.