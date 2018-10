Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian Hassan Rohani a acceptat demisia ministrilor iranieni ai Industriei Mohammad Shariatmadari si Transporturilor Abbas Akhoundi, a anuntat presedintia pe site, relateaza AFP.Citește și: SURSE - Comisia Europeana, scrisoare BOMBA catre Romania: coaliția PSD-ALDE, prinsa in…

- "Inainte sa rupa usa ministerului pe care l-a condus pana nu demult, ministrul Valentin Popa m-a informat oficial cu referire la situatia institutiilor de invatamant fara autorizatie sanitara. Socant este ca avem peste 5500 de unitati de invatamant de stat neconforme si, prin urmare, neautorizate…

- Romania este mereu in primejdia de a intra in criza economica, dar acest lucru nu inseamna ca se intampla imediat, ci se poate intampla si dupa un an sau doi, a declarat, sambata, directorul Directiei de stabilitate financiara din BNR, Eugen Radulescu.

- Pacienții singurului spital pentru bolnavii de lepra din Romania sunt lasați sa moara de foame! Angajații fac un apel disperat pe Facebook catre cei care isi permit sa doneze alimente, in special varza si castraveti. Spitalul de la Tichilesti s-a transformat in casa pentru ultimii pacienti cu lepra…

- Bolnavii care sufera de HIV/SIDA risca sa ramana fara tratament. La nivel național, peste 5.000 de pacienți vor fi afectați in prima parte a acestei luni, iar daca suplimentarea bugetelor va avea loc dupa 10 septembrie, aproape toți cei peste ...

- Pacientii cu HIV risca sa ramana fara tratament, avertizeaza Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA), care cere Executivului sa ia masuri urgente. „Cerem cu disperare Guvernului masuri imediate pentru ca viata pacientilor cu HIV sa nu fie pusa in pericol", afirma…

- Europa e la un pas de a fi cuprinsa de o epidemie de boli tropicale. Avertizarea este cat se poate de reala și vine chiar de la Organizația Mondiala a Sanatații, ingrijorata de numarul mare de imbolnaviri cu West Nile. Romania ocupa locul 4 in Uniunea Europeana in aceasta privința