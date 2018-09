PERICOL: Legea care îngroapă justiţia din România. Nu se mai poate face nimic Una dintre cele mai importante prevederi din noul text de lege, semnalata si de seful statului intr-o solicitare de reexaminare a acestei legi adresata parlamentului, se refera la posibilitatea magistratilor de a se pensiona anticipat, inainte de implinirea varstei de 60 de ani, daca au cel putin 20 de ani vechime, fata de 25 minimum cat este prevazut acum. - Magistratii (vezi categoriile mai jos, in textul complet al articolului din lege) se pot pensiona, la cerere, inainte de implinirea varstei de 60 de ani, daca au cel putin 20 de ani vechime. Cuantumul pensiei este 80% din salariul BRUT… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

