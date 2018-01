Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a desfasurat sambata o noua divizie de rachete sol-aer S-400 in Crimeea, au anuntat agentiile de presa ruse, intr-o escaladare a tensiunilor militare in peninsula din nordul Marii Negre, transmite Reuters.Citește și: ASALTUL final al taberei Liviu Dragnea: s-au desparțit apele in PSD…

- Aproximativ 68% dintre rusi considera Statele Unite ca principal inamic al Rusiei, conform unui sondaj de opinie realizat de centrul independent Levada si publicat miercuri, relatiile dintre Moscova si Washington fiind la cel mai scazut nivel de dupa Razboiul Rece, relateaza AFP. Conform acestui…

- Rusia a desfasurat o noua unitate - a doua la numar - de sisteme antiaeriene S-400 Triumf (cod de identificare NATO SA-21 Growler) - un sistem avansat de rachete sol-aer - in Crimeea pentru a controla granita cu Ucraina, relateaza miercuri agentia oficiala de presa RIA Novosti. Prin intermediul presei,…

- Autoritatile rusesti au distrus 19.000 de tone de mancare din 2014 si pana acum in cadrul embargoului impus anumitor produse alimentare din tarile occidentale, scrie Moscow Times. Embargoul a fost introdus in august 2014 ca raspuns la sanctiunile impuse Rusiei dupa ce a anexat Crimeea.

- Amintindu-și acțiunile agresive ale Moscovei impotriva Georgiei și a Ucrainei, intervenția militara in Siria și interferența in alegerile prezidențiale din SUA in 2016, unul dintre cele mai importante ziare americane declara ca Rusia este noul „imperiu al raului“, scrie Vocea Americii. Intr-un editorial…

- "Din pacate, forte politice puternice, incluzandu-l pe presedintele nostru pro-rus Igor Dodon, simpatizeaza cu retorica Moscovei. Acesta este motivul pentru care alegerile parlamentare din 2018 vor fi un moment important, oferind UE si oficialilor americani o oportunitate de a atrage atentia asupra…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca se asteapta la o intensificare a dialogului Aliantei cu Rusia in 2018, atat la nivel politic, cat si pe canalele militare de comunicare, transmite vineri dpa. Relatiile NATO-Rusia au atins cel mai scazut nivel de dupa Razboiul…

- Șeful Federației de Fotbal din Rusia s-a autosuspendat. CM 2018 in pericol? Decizia vicepremierului rus Vitali Mutko, insarcinat cu problemele sportului, presedinte al Federatiei de fotbal a Rusiei (RFS), de a se suspenda din functia de sef al RFS, nu va avea nici un impact asupra organizarii CM de…

- Fostul prim-ministru al Ucrainei, Arseni Iațeniuk, a fost reținut la cererea autoritatilor judiciare din Rusia. Incidentul a avut loc in seara zilei de 23 decembrie, in timpul controlului pașapoartelor la aeroportul din Geneva, a declarat pe Facebook purtatoarea sa de cuvant Olga Lappo. „Arseni Iațeniuk,…

- Statele Unite au anuntat vineri ca vor întari ajutorul acordat Ucrainei în domeniul apararii, astfel încât Kievul sa poata asigura „suveranitatea" teritoriului sau, pe fondul tensiunilor americano-ruse legate de conflictul ucrainean, relateaza AFP. Anuntul…

- SUA au cerut Rusiei sa puna capat luptelor din estul Ucrainei și sa accepte desfașurarea unei misiuni de menținere a pacii a ONU, a declarat marți secretarul de presa al Departamentului de Stat al SUA, Heather Nauert, citata de Radio Liberty. „Rusia și gruparile subordonate sunt sursa violenței in estul…

- 'Serbia acorda o mare importanta mainii prietenesti pe care ne-a intins-o presedintele Putin si ii doreste acestuia succes in alegerile' prezidentiale din martie 2018, a declarat Vucic, in limba rusa, la incheierea unei intrevederi cu Vladimir Putin, in cursul unei conferinte de presa la Kremlin.'Datorita…

- Autoritațile americane au pus în același rând Rusia, R.P.D.Coreena și Iranul, cerând totodata Moscovei sa rezolve problemele legate de Phenian și Teheran – a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cursul celei de a 13-a mari conferințe de presa anuale tradiționale,…

- Noul guvern al Austriei va întreprinde actiuni în Europa pentru a ridica sanctiunile impuse Rusiei ca urmare a conflictului din estul Ucrainei si va contribui, de asemenea, la reducerea tensiunilor dintre Occident si Rusia, potrivit programului de guvernare pentru perioada 2017-2022,…

- 13 noiembrie 2017 - Comportamentul neascultator al Kievului este dovada ca negocierile progreseaza. Intalnirea recenta a Presedintelui Donald Trump cu Presedintele Vladimir Putin a eclipsat o saptamana de evolutii in Ucraina, o tara pe care Rusia si SUA, in mod ironic, au un interes comun sa o pacifice.…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a negat, joi, implicarea militara a tarii sale in conflictul din estul Ucrainei, adaugand ca nu se opune desfasurarii de trupe internationale de mentinere a pacii in Ucraina, informeaza site-ul agentiei Dpa International.

- Secretarul american de stat, Rex Tillerson, a facut o serie de acuzații la adresa Rusiei. Acesta a spus ca amestecul ilegal pe care l-a avut în contextul alegerilor din SUA din anul 2016 a fost un act de "razboi hibrid" din partea Moscovei. Președintele Donald Trump "a…

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson a declarat ca sancțiunile impotriva Rusiei raman valabile pana se vor retrage din Ucraina, scrie Reuters. Sancțiunile Statelor Unite impotriva Moscovei vor ramane in vigoare pana cand Rusia se va retrage din Ucraina, a declarat joi secretarul de stat al Statelor…

- Estonia a primit pana in prezent peste 10 tancuri din Olanda, iar Lituania asteapta apropiata livrare a doua transportoare blindate din Germania, in contextul in care statele baltice, membre ale NATO si Uniunii Europene, iau masuri pentru a-si intari apararea in fata Rusiei, relateaza luni dpa. Estonia,…

- Președintele ucrainean Petro Poroșenko a anunțat vineri desfașurarea "într-un viitor foarte apropiat" a unor referendumuri pe tema aderarii Ucrainei la Uniunea Europeana și la NATO. El se declara ferm convins ca populația se va pronunța în favoarea intrarii în UE…

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citand agentia de stiri RIA. "Din nefericire, multe din actiunile echipei Donald Trump sunt inertiale si,…

- Federatia Rusa îsi va lansa trenurile prin ocolirea Ucrainei pâna la finele anului curent. Declaratia a fost facuta de ministrul Transporturilor al Rusiei, Maxim Sokolov. Este vorba despre 62 de trenuri de pasageri si de 30 de marfare, scrie deschide.md.

- Consiliul Europei dezbate problema ridicarii sancțiunilor anti-ruse impuse dupa agresiunea Moscovei impotriva Ucrainei, a declarat secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, publicatiei britanice Financial Times. Reprezentantul Consiliului Europei susține ca mandatul principal al…

- Uciderea, joi, a cinci soldati ucraineni in confruntari cu rebelii separatisti prorusi 'este o noua ilustrare a consecintelor tragice ale agresiunii ruse in Ucraina', si-a exprimat vineri regretul presedintele Consiliului European, Donald Tusk, informeaza AFP.'Uniunea Europeana condamna agresiunea…

- Prim-ministrul britanic Theresa May le va adresa un avertisment liderilor Uniunii Europene, la summitul de vineri de la Bruxelles, in legatura cu 'state ostile precum Rusia' și va promite ca Marea Britanie iși va menține angajamentul fața de securitatea europeana dupa Brexit, noteaza vineri BBC News.…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a dezvelit o statuie gigantica a lui Alexandru al III-lea in Crimeea, cu un discurs in care facea o paralela intre regimul țarului conservator și cei 18 ani ai sai la putere in Rusia.

- Un rus cautat dupa ce în 2004 l-a împuscat mortal pe Paul Klebnikov, jurnalist Forbes, a fost retinut în Ucraina, au anuntat serviciile secrete din aceasta tara, potrivit ABC News. Paul Klebnikov, nascut în Statele Unite într-o familie rusa, era jurnalist la…

- Departamentul de Stat al SUA a dat unda verde vanzarii de sisteme de rachete Patriot catre Polonia, tranzacție estimata la 10,5 miliarde de dolari, a anunțat vineri seara Pentagonul, potrivit Reuters. Polonia, care este membra a NATO, și-a intensificat eforturile de consolidare a apararii…

- Rusia a inceput sa ridice un gard intre Ucraina și peninsula Crimeea, pe care Moscova a anexat-o in 2014, relateaza vineri agenția DPA. Gardul, înalt de doi metri, ar urma sa se întinda pe o lungime de 50 de km și va fi gata în prima jumatate a anului 2018, potrivit…

- Traian Basescu a facut aceste declaratii la o intalnire cu studentii Universitatii Libere Internationale din Republica Moldova, in contextul discutiilor despre o eventuala unire a Republicii Moldova cu Romania. "Se pare ca in Moldova inca trebuie curaj sa se vorbeasca despre unirea cu Romania.…

- Rusia ar trebui vazuta mai degraba ca un 'pericol potențial', decat un partener in construirea securitații europene, a declarat directorul serviciului german de informații externe BND, Bruno Kahl, remarcand ca amplele exerciții militare Zapad, desfașurate in septembrie de Rusia, au aratat un nivel…

- Donald Trump îsi continua turneul prin Asia si se afla acum în Filipine, unde a luat parte la un dineu de gala la Asociația națiunilor din sud-estul Asiei, ASEAN. Mai devreme, încoltit pe tema sensibila a relatiilor administratiei sale cu Kremlinul, presedintele american…

- O echipa de specialiști creata de UE in 2015 pentru a detecta și combate atacurile Rusiei prin intermediul internetului a inregistrat lunile trecute o mare intensificare a campaniilor destinate agravarii crizei din Catalonia, scrie El Pais citat de Rador. Acest departament care depinde de Inaltul Comisar…

- Reprezentantul special pentru negocierile din Ucraina, Kurt Volker, a susținut un briefing special la Departamentul de stat, la circa 6 luni de la preluarea funcției, comunicand oficial, formal, in premiera, abordarea SUA in legatura cu conflictul din Ucraina și cu relațiile cu Federația Rusa.

- Presedintele Vladimir Putin a lansat acuzatii la adresa Statelor Unite, afirmand ca Washington ar intentiona sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul american din 2016.Cand liderul de la Kremlin iese la rampa si face…

- Saptamana trecuta, Rusia a trimis in Ucraina un alt convoi de camioane cu conținut necunoscut, ceea ce reprezinta o noua dovada a implicarii Moscovei in conflictul aflat in desfașurare in Donbas, a declarat Harry Kamian, Insarcinatul cu afaceri in cadrul OSCE din partea SUA, la ședința Consiliului Permanent…

- Granița dintre Crimeea și Ucraina a fost inchisa in noaptea de 1 noiembrie atat pentru traficul de vehicule, cat și pentru pietoni. Direcția FSB din Crimeea a anunțat in dimineața zilei de 1 noiembrie ca trecerea frontierei a fost interzisa „din motive tehnice”. Serviciul de Stat pentru Frontiere al…

- Avionul decolase de la Moscova cu destinatia Turcia, dar pilotii au decis aterizarea de urgenta pe aeroportul din Odesa, in sudul Ucrainei, dupa gasirea unui pachet suspect in unul din grupurile sanitare ale aeronavei. "Echipajul a fost nevoit sa aterizeze de urgenta pe cel mai apropiat aeroport,…

- Barbatul cecen acuzat ca ar fi planuit asasinarea presedintelui rus Vladimir Putin a fost ranit in urma unui atac produs luni langa capitala ucraineana Kiev, iar sotia acestuia a fost impuscata mortal, a anuntat ministerul ucrainean de Interne. Amina Okuieva si Adam Osmaiev se aflau intr-o…

- Rusia a efectuat joi mai multe teste cu rachete angajand "cele trei componente nucleare" de care dispune, a anuntat in aceeasi zi Ministerul Apararii rus, potrivit AFP.Fortele militare ruse "au procedat la un exercitiu de gestionare a fortelor lor nucleare strategice", a indicat Ministerul…

- Publicatia germana Der Spiegel noteaza ca un raport confidential al NATO arata ca Alianta nu este in masura sa contracareze o agresiune rusa in Est, atat de “atrofiata” este capacitatea sa militara de la sfarsitul Razboiului Rece, transmite AFP. ”Capacitatea NATO de a sustine la nivel logistic o intarire…

- Teritoriul autoproclamatelor republici Donețk (DNR) și Lugansk (LNR) ar putea sa revina în viitorul apropiat la Ucraina, a declarat fostul guvernator militar al regiunii Lugansk, în prezent ministru adjunct pentru teritoriile ocupate temporar din Ucraina, Gheorghi Tuka, scrie UNN. …

- Sebastian Kurz (foto), 31 de ani, va fi noul cancelar al Austriei. Liderul Partidului Popular (OVP) a castigat alegerile cu 31,7 procente, fiind urmat de Partidul Social Democrat (SPO) cu 26,9%, iar pe locul trei s-a clasat formatiunea de extrema dreapta, Partidul Libertatii (FPO) cu 26%.…

- Ministerul ucrainean al Economiei a precizat ca a initiat cea de-a treia disputa comerciala impotriva Rusiei, in tot atatia ani, acuzand Moscova de practici care incalca normele OMC. "Ca urmare a acestor practici, exportul acestor produse spre Rusia practic a fost stopat", a subliniat Ministerul…