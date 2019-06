Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz cu 11 persoane la bord s-a ciocnit, miercuri, cu o mașina, in comuna Florești din județul Prahova. Trei persoane au fost ranite, dintre care una grav, potrivit Mediafax.Potrivit reprezentantilor Inpectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, la fata locul accidentului au fost…

- Politistii rutieri ii indeamna pe liceeni sa nu si puna siguranta in pericol si sa evite sa iasa in exteriorul autoturismelor atunci cand acestea se afla in trafic."Absolvirea ciclului de invatamant liceal este un prilej de bucurie pentru adolescentii constanteni, insa o parte a acestora alege sa si…

- O spinoasa problema ridica un mare semn de intrebare privind insasi functionarea pe viitor a Aeroportului. Primarul comunei Aroneanu sustine ca noua pista a fost construita fara sa aiba aviz definitiv de la Autoritatea Aeronautica Civila Romane (AACR, regia care asigura aplicarea reglementarilor aeronautice…

- Un accident rutier mortal a avut loc luni dimineața la ora 05:50 pe strada Corneliu Coposu din Cluj-Napoca.Citește și: Accident MORTAL pe DN7 - O autoutilitara, impact frontal cu un autocamion! Trafic blocat / UPDATE Conform primelor informații, o femeie, de 59 de ani, din Cluj-Napoca,…

- Un accident rutier soldat cu doi morti si o persoana ranita grav a avut loc duminica pe DN 1 la Banesti, in zona Bisericii Calatorului, fiind implicate trei autovehicule, a informat IPJ Prahova, conform agerpres.roKlaus Iohannis, mesaj de ULTIMA ORA pe Facebook - Ce le transmite președintele…

- Peste 400 de motociclisti din mai multe judete ale Transilvaniei au participat, sambata, la o defilare pe strazile principale ale municipiului Cluj-Napoca si ale comunei Floresti, intr-o campanie de prevenire a incidentelor in tra