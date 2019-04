Pericol în trafic. Atenție, zboară corturi electorale Codul galben de vant, in „colaborare” cu pre-campania pentru alegerile europarlamentare de la sfarșitul lunii mai, provoaca probleme in trafic, la Timișoara. Astfel, un cort instalat de o formațiune politica in intersecția de la Piața General Virgil Economu, in zona Modern, a fost luat pe sus de vant și aruncat in strada. Nu este prima […] Articolul Pericol in trafic. Atenție, zboara corturi electorale a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

