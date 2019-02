Stiri pe aceeasi tema

- Mediul de afaceri este afectat de instabilitatea legislativa persistenta din Romania, arata Comisia Europeana in raportul de țara facut public miercuri. Comisia Europeana face referire la OUG 114/2018 de mai multe ori in acest raport, folosind termeni duri. Atrage atenția asupra faptului ca ar putea…

- Un incendiu la un punct de colectare reciclare autoturisme in Voluntari, Soseaua de Centura.Potrivit purtatorului de cu vant al ISU Bucuresti Ilfov, Daniel Vasile, arde pe 1000 mp o stiva de autoturisme, pericol de extindere la spatii de depozitare si utilaje.La fata locului se deplaseaza 6 autospeciale.…

- Asteroidul numit 2013 MD8 este de așteptat sa treaca de-a lungul Pamantului, la o distanța de 4.8 milioane de kilometri sau de 13 ori distanța dintre Terra și Luna, marți dupa-amiaza, a declarat NASA. Corpul ceresc cu un diametru de aproximativ 85 de metri va trece pe langa Pamant cu o viteza de 48.95946…

- Vicepresedinte PNL Maramures si consilier local, Cristian Niculescu Tagarlas, afirma ca situatia fostei sefe a DNA, Laura Codruta Kovesi, reprezinta nu doar un atac la adresa acesteia, ci un atac centralizat la nivelul tuturor institutiilor care ar putea pune in pericol guvernarea. “Nu exista doar un…

- Daniel Anghel, liderul Departamentului de Consultanta fiscala PwC Romania, susține ca mediul politic a devenit din ce in ce mai protectionist si imprevizibil, atat in Romania, dar și la nivel internațional."Trebuie sa recunoastem ca in acest context politic, plin de tensiune, mediul politic…

- Registrul Auto Roman a verificat, anul trecut, din punct de vedere tehnic in trafic, 67.807 vehicule, in toata tara, iar in urma controalelor s-a constatat ca aproape jumatate dintre vehiculele verificate erau neconforme si aproape 3.500 (circa 5%) de vehicule verificate tehnic in trafic de inspectorii…

- Pericol mare pentru RCS&RDS! Concurența joaca la rupere. Unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața le da planul peste cap celor de la Digi, care și-au lansat recent acest serviciu.Concret, un gigant ofera respectivul serviciu gratuit, iar toți romanii vor putea beneficia de el,…

- Previziuni karmice: Zodiile care vor primi ceea ce merita Nativii care sunt pe lista scurta a karmei sunt Gemenii, Racii și Scorpionii. Persoanele guvernate de aceste semne zodiacale au de realizat o serie de lucruri care țin de confortul lor. De acum vor trebui sa puna mai mult umarul…