- Vicepresedintele PSD Adrian Tutuianu, unul dintre semnatarii care si-au asumat scrisoarea anti-Dragnea, sustine ca o serie de parlamentari social-democrati vor pleca la alte partide daca Dragnea ramane in fruntea PSD. Potrivit lui Tutuianu, 50 de alesi PSD sustin scrisoarea de protest.

- Romanii care se afla sau doresc sa ajunga in SUA, in mod special in zona statelor Georgia, Carolina de Sud, Carolina de Nord, Virginia, sunt atenționați de MAE ca Uraganul Florence a evoluat rapid in ultimele ore, atingand intr-un ritm accelerat gradul 4 (pe o scara de la 1 la 5).

- O furtuna de doar 15 minute a facut prapad in Targu-Jiu și a pus la pamant trei arbori, chiar langa sculpturile lui Constantin Brancuși , pe Aleea Scaunelor, care uneste Poarta Sarutului de Masa Tacerii.

- Confruntarea si starea de tensiune din relatiile dintre Moscova si Washington se intensifica. Mai mult, creste riscul unui conflict militar intre cele doua state, este de parere ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov.

- Igor Dodon în continuare considera ca unionismul este un pericol pentru securitatea nationala. Presedintele tarii e de parere ca, chiar daca s-au mai linistit spiritele, acest subiect „nici într-un caz nu trebuie scos de pe ordinea de zi”. „Noi trebuie sa abordam…

- In ultimii ani, reabilitarea scarilor de la plaja Modern a fost in centrul atentiei politicienilor. Putini vorbesc insa de drumul pe care il folosesc constantenii pe timp de vara, cand merg la plaja 3 Papuci, coborand de pe strada Mihai Eminescu, in imediata apropiere a Casei Casatoriilor. Un drum ascuns…

- In Norvegia temperaturile au trecut de 32 de grade inca din mai, iar luna trecuta au fost peste 33 de grade chiar și dincolo de Cercul Polar. In aceste condiții, temperatura apei a ajuns la 23-24 de grade la Marea Baltica, in timp ce anul trecut erau 16-19 grade. Și la Marea Nordului temperatura apei…

- Titulaura de „spion al lui Stalin„ era foarte dorita de agenții in serviciile informative al Uniunii Sovietice. Pana la un moment dat, ea a fost atribuita lui Richard Sorge. Desi a fost considerata una dintre cele mai fidele agente ale lui Stalin, Ruth Kuczinski (Ursula Hamburger, Ruth Werner, „Sonia”…