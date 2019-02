Pericol în Grecia. Doi morți, doi dispăruți Presa elena a transmis ca cel putin doua persoane si-au pierdut viata si alte doua persoane sunt date disparute in Creta dupa ce masina in care aflau a fost maturata de pe drum de o viitura, transmite de DPA Cei patru pasageri erau membrii aceleiasi familii, a indicat sursa citata. Salvatorii au descoperit doua corpuri luni dimineața si continua cautarile in cazul celorlalti pasageri ai vehiculului. Accidentul a avut loc in apropiere de satul Tymbaki, din partea de sud a insulei, in urma unei furtuni insotite de ploi puternice. Viiturile se soldeaza adesea cu victime in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

