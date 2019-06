Pericol in Bucuresti: schele smulse de vant dupa o vijelie de 10 minute. Primaria Capitalei: rafalele de vant au inregistrat si 36 km/h

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis doua avertizari Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din trei judete, valabile sambata, pana la ora 21,00, respectiv ora 23,00, potrivit agerpres.ro.Citește și: Primaria Capitalei ‘taie in carne vie’! Educația ramane fara…

- Primaria Capitalei susține ca schelele care s-au desprins de doua imobile in curs de reconsolidare din centrul Capitalei au fost montate corect, cu respectarea normelor legale. Oficialii municipalitații afirma ca ploaia abundenta a ingreunat schelele, iar situația a fost inrautațita de vantul puternic,…

- Vijelie peste judet: Casa lovita de fulger si incendiata la Poiana Marului, strada blocata de un copac doborat de rafalele de vant! Codul galben de instabilitate atmosferica accentuata sub care e judetul Brasovul si mare parte din tara pana joi, la ora 23.00, n-a fost o gluma. Rafalele…

- Județul Caraș Severin s-a aflat in aceasta dupa amiaza sub cod portocaliu de vreme rea. In Reșița vijelia a lasat in urma pagube insemnate. The post Vijelie la Reșița. Acoperișuri smulse, mașini avariate appeared first on Renasterea banateana .

- O furtuna violenta care s-a abatut, luni seara, peste localitatea buzoiana Pogoanele, a lasat in urma pagube mari. Rafalele au smuls pur și simplu tabla de de acoperisurile catorva cladiri. De asemenea, grindina a facut ravagii in gradinile oamenilor. Numai norocul a facut ca bucațile de acoperiș cazute…

- Rares Bogdan a anuntat, luni, inainte de sedinta Biroului Executiv al PNL, ca este pregatit sa preia conducerea PNL Bucuresti, in anumite conditii, respectiv sa aiba puterea de a impune liderii la sectoare si sa numeasca secretarul general. Cel care a deschis lista PNL la europarlamentare a declarat,…

- Pompierii din Constanta intervin, duminica, pentru asigurarea masurilor de protectie la o benzinarie din oras unde se inregistreaza scurgeri de gaz dintr-o statie GPL. Politistii au oprit traficul in zona. ISU Constanta intervine, duminica, cu noua pompieri, o autospeciala de stingere…

- Nicușor Dan și-a anuntat intenția de a candida la alegerile locale din 2020, in cursa pentru Primaria Capitalei.SONDAJ CURS in București - PSD domina scena. Lupta dura pentru locul 2 intre Alianța 2020, PNL și ALDE „Am facut-o deja de doua ori, de ce n-aș face-o și a treia oara? Bucureștiul…