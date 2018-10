Stiri pe aceeasi tema

- Accident feroviar la Draguțești. O mașina a fost lovita seara trecut de un tren de calatori, la trecerea de cale ferata din comuna Draguțești. In momentul in care a vrut sa treaca cu mașina peste calea ferata, șoferul a avut parte de șocul vieții. Autoturismul s-a oprit chiar pe sine. Speriat, barbatul…

- Polițiștii rutieri din județul Alba, sprijiniți de polițiștii Serviciului Transporturi au desfașurat o acțiune ce a vizat prevenirea accidentelor in zona trecerilor la nivel cu calea ferata. Doi conducatori auto au ramas fara permis. La data de 27 septembrie 2018, polițiștii Serviciului Rutier, ai Birourilor…

- Santierul urias al viitoarei magistrale de mare viteza s-a extins pana in apropiere de ruinele antice de la Micia, unul dintre cele mai importante monumente istorice din Romania. Descarcarea arheologica este asteptata de mai multi ani si ar putea aduce descoperiri importante.

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a redeschis circulatia feroviara pe ruta Targoviste - Pietrosita, odata cu finalizarea lucrarilor de consolidare a terasamentului si de stabilizare a apararii de mal executate intre statiile Fieni si Pietrosita.

- CHIȘINAU, 24 aug — Sputnik. Un tragic accident rutier s-a produs vineri în Finlanda. Un autobuz sa prabușit de pe un pod pe calea ferata din orașul finlandez Kuopio. ”Potrivit celor mai recente informații, numarul morților a crescut pâna la patru persoane, iar…

- Aproape 1700 de vehicule verificate tehnic in trafic de inspectorii RAR, in prima jumatate a acestui an prezentau pericol iminent de accidente. Registrul Auto Roman a verificat din punct de vedere tehnic in trafic, in primele 6 luni ale lui 2018, 33.726. de vehicule, la nivelul intregii țari. In urma…

- Guvernul a facut public proiectul rectificarii bugetare potrivit caruia rectificarea este pozitiva (aproape 6 miliarde de lei), dar cu taieri de fonduri de la SRI, SIE, STS, SPP si Administratia Prezidentiala. La Transporturi vor fi alocați 170,5 milioane de lei, iar printre proiectele prinse se numara…

- Un accident grav a avut loc marți in juul orei 19.00 la trecerea de ferata din localitatea Lunca Mureșului. Șoferul unui autoturism nu s-ar fi asigurat in momentul trecerii peste calea ferata, fara bariera, semnalizata corespunzator cu indicatoare, și a fost surprins de acceleratul Budapesta -Brașov.…