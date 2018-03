Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul Dunarii a depasit, luni, cotele de atentie la Gruia (Mehedinti), Calafat si Bechet (Dolj), cu pana la 8 cm, iar tendinta este de crestere, informeaza Administratia Bazinala de Apa (ABA) Jiu. Potrivit acesteia, in urmatoarele 24 de ore, debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias),…

- Vremea rea instalata recent le pune mari probleme și agricultorilor. Astfel, mai multe culturi precum pomii fructiferi sau vița de vie sunt mai vulnerabile in aceasta perioada. Temperaturile foarte scazute pot pune probleme și culturilor de cereale paioase.

- Hidrologii au emis o avertizare de inundatii pe mai multe rauri din zona de vest a tarii. Duminica, la ora 15, a fost depasita cota de inundatii pe raul... The post Alerta maxima! Cotele de inundatii, depasie in unele zone din vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Hidrologii au emis, sambata, noi avertizari cod galben de inundatii pe rauri din 29 de judete si cod portocaliu de inundatii pe raurile din 11 judete, incepand de sambata pana luni, interval in care, din cauza ploilor si topirii zapezii existente inca, vor fi scurgeri pe versanti, torenti, paraie,…

- Pericol pe Dunare, dupa topirea zapezii și ploile abundente din ultimele zile. Debitul fluviului a depașit 9.000 de metri cubi pe secunda și ar putea atinge cota de atenție la Calafat in urmatoarele zile. La Cozia, in Mehedinți, se pregatește consolidarea digului ridicat in 2016.

- Hidrologii au emis o avertizare cod galben pentru Dunare, anuntand ca nivelul apei este in crestere si se vor depasi cotele de aparare in anumite zone. Avertizarea a intrat in vigoare sambata, la ora 6.00, si este valabila pana in 31 martie, la ora 16.00. ”Avand in vedere situatia hidrologica actuala…

- Hidrologii au emis o avertizare cod galben pentru Dunare, anuntand ca nivelul apei este in crestere si se vor depasi cotele de aparare in anumite zone. Avertizarea a intrat in vigoare sambata, la ora 6.00, si este valabila pana in 31 martie, la ora 16.00.

- Cod Galben ptr sectoare ale Dunarii din aceasta dimineata Foto: Arhiva. Institutul National de Hidrologie si Gospodarirea Apelor anunta ca din aceasta dimineata intra în vigoare un Cod Galben pentru anumite sectoare ale Dunarii, atentionare valabila pâna pe 31 martie.…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ialomita a anuntat, vineri seara, ca s-au inregistrat cresteri constante ale debitelor Dunarii inc din 6 martie, iar in prezent apele au ajuns la primul dig local de aparare. Saptamana viitoare, specialistii prognozeaza cresterea ca va fi depasita…

- ROBOR la trei luni a scazut. A atins cel mai mic nivel din ultimele cinci saptamani ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a coborat miercuri pe piata interbancara la nivelul de 2,03% la trei luni, de la 2,05% marti, reiese din datele Bancii Nationale a…

- Cod roșu de inundații prelungit, pe 14 martie, pana la ora 12. Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a prelungit atenționarea de tip cod roșu de inundații pentru mai multe bazine hidrologice din țara. Astfel, ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a celor…

- Mai multe gospodarii si terenuri agricole au fost inundate in localitatea Gurghiu, in urma revarsarii raului Orsova, a informat miercuri Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures. Potrivit raportului operativ, in localitatea Gurghiu au fost inundate 20 de gospodarii, pivnitele a…

- Paraul Cormos a depasit, in cursul zilei de marti, cota de pericol in zona Baraolt, unde au fost inundate mai multe terenuri agricole, iar cotele paraului Varghis si ale raului Olt sunt in crestere, a informat conducerea Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA) Covasna. Directorul institutiei, ing.…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis cod portocaliu de inundații incepand din aceasta seara, de la ora 19:20, pana miercuri 02:00. Astfel, potrivit Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Buzau, de marți, ora 12.30, pana pe 14 martie 2018 ora 22.00, vor fi scurgeri…

- Hidrologii au emis, marti, o avertizare cod rosu de inundatii pentru doua bazine hidrografice din judetele Harghita si Brasov, unde se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie cu efecte de inundatii si cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol, transmite…

- Paraul Cormos a depasit, in cursul zilei de marti, cota de pericol in zona Baraolt, unde au fost inundate mai multe terenuri agricole, iar cotele paraului Varghis si ale raului Olt sunt in crestere, a informat conducerea Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA) Covasna. Directorul institutiei,…

- Risc major de inundatii in 5 judete. Hidrologii au emis cod portocaliu pentru zone din Timis, Caras-Severin, Mehedinti, Dolj si Gorj. O situatie in care legea le cere autoritatilor locale sa asigure permanenta si sa fie pregatite in orice moment sa intervina. Insa, aplicarea acestei masuri se dovedeste,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare COD GALBEN de inundatii, valabila si pentru județele Cluj, Maramureș și Bistrița-Nasaud. Hidrologii au pus sub avertizare de COD PORTOCALIU de inundatii rauri din judetele Timis, Caras Severin, Mehedinti, Dolj si Gorj,…

- Hidrologii au emis o atenționare Cod Portocaliu de inundații, valabila pana la ora 18.00. Avertizarea vizeaza raurile din bazinele hidrografice: Timis, Barzava , Moravita, Caras, Nera, Cerna, Desnatui, Motru si afluentii sai, Gilort, Jiu si Sadu. In ceea ce priveste ...

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pana marti seara, in bazine hidrografice din judetele Mehedinti, Gorj, Timis, Caras-Severin si Dolj, informeaza Agerpres. Potrivit hidrologilor, in intervalul 12 ...

- Hidrologii au pus sub avertizare de cod portocaliu de inundatii rauri din judetele Timis, Caras Severin, Mehedinti, Dolj si Gorj, pana marti la ora 18.00. Sub cod galben de inundatii sunt rauri din 28 de judete.

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis luni o avertizare Cod Portocaliu de inundații in bazinele hidrografice din județele Dolj, Timiș, Gorj, Mehedinți și Caraș-Severin. Atenționarea este valabila pana marți...

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pana marti seara, in bazine hidrografice din judetele Mehedinti, Gorj, Timis, Caras-Severin si Dolj.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pâna marti seara, în bazine hidrografice din judetele Mehedinti, Gorj, Timis, Caras-Severin si Dolj.

- Hidrologii au emis, vineri seara, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pana sambata la pranz, pe rauri din bazinul hidrografic Desnatui situat pe raza judetelor Mehedinti s...

- Hidrologii au emis noi avertizari cod galben și cod portocaliu pentru mai multe județe din țara. In localitați din Teleorman și Giurgiu sunt posibile depașiri ale cotelor de atenție. Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, in perioada 9 martie, ora 13:00 – 11 martie, ora…

- Cod galben de inundatii pe rauri din Cluj și alte 19 județe. Hidrologii au emis miercuri, 7 martie, o noua avertizare Cod galben de inundatii, ce vizeaza pana in dupa-amiaza zilei de vineri, 9 martie, 20 de bazine hidrografice din centrul, vestul si nord-vestul. Conform Institutului National de Hidrologie…

- Din partea organizatiei de Bucuresti au fost inaintate doua propuneri: Gabriela Firea si Robert Negoita."Probabil ca o sa depun candidatura maine sau poimaine (miercuri sau joi - n.r.), ca avem tot timpul. Oricum, termenul este joi. Cu doamna Firea am discutat, normal. Facem echipa pe Bucuresti,…

- Simulare Evaluarea Nationala | SUBIECTE si BAREM la matematica, clasa a VIII-a. Calendarul probelor Elevii de clasa a VIII-a au sustinut marti simularea pentru Evaluarea Nationala 2018, la proba de matematica. SUBIECTELE SI BAREMUL LA PROBA DE MATEMATICA: În…

- Noua judete si municipiul Bucuresti se afla, duminica dimineata, sub cod galben de polei, potrivit unor atentionari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Judetul Satu Mare este sub cod galben de ceata. Pana la ora 9.00, pentru municipiul Bucuresti si Constanta, Caras-Severin,…

- Citeste si: Ce spun economistii: PIB-ul, un indicator depasit, in care nu se mai poate avea incredere. Noile tehnologii au transferat o parte tot mai mare din procesul de creare de valoare catre domenii virtuale dincolo de realitatea fizica a bunurilor Lovitura de teatru. Banca Nationala a Romaniei…

- ZIUA Live Analiza ultimelor evenimente economice si politice Analistul economic si politic Emil Culda este invitatul emisiunii 1 la 1 de la Realitatea FM Cluj, transmisa live si pe pagina de Facebook ZIUA de CLUJ. Analistul economic si politic Emil Culda este invitatul emisiunii 1 la 1 de la Realitatea…

- Circulatia pe doua autostrazi si 25 de drumuri nationale este oprita, marti dimineata, din cauza vremii. Cele mai afectate judete sunt Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea si municipiul Bucuresti.

- "Azi, 26.02.2018, incepand cu ora 16.30, se inchide circulația rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe sectorul de autostrada cuprins intre Cernavoda și Constanța, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero. Se va circula deviat pe DN 22C, intre Cernavoda și Murfatlar,…

- The National Administration of Meteorology on Sunday issued an Orange Code alert for snowfalls and blizzard, for 12 counties in southern Romania, including the Capital City. Thus, the Mehedinti, Dolj, Olt and Teleorman counties will be facing heavy snowfalls, with the snow layer to exceed 30-40…

- Oamenii legii efectueaza astazi peste 100 de percheziții domiciliare in Argeș și alte 15 județe, precum și in Capitala, intr-un dosar penal de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de 2 milioane de euro. Perchezițiile sunt efectuate de polițiștii aradeni de la Serviciul de Investigare a Criminalitații…

- A nins si a viscolit in sud-vestul Romaniei, iar drumarii au incercat sa tina soselele deschise traficului. Cele mai mari probleme au fost in zonele de munte ale judetelor Mehedinti si Gorj. In Caras- Severin, circulatia pe Dunare a fost oprita, din cauza vantului puternic. Meteorologii spun ca dupa…

- Alerta de inundații în Paris a ramas în vigoare și azi, deoarece nivelul apei în Sena a continuat sa creasca, în urma unor ploi torențiale, scrie CNN. Astazi, nivelul apei în Sena a ajuns la cinci metri, dar exista temeri ca acesta ar putea…

- Nu blocati parcarile din Cluj! Riscati amenzi de pana la 2.500 lei FOTO Ocuparea locurilor de parcare cu diverse obiecte sau inscripții constituie contravenție și se sancționeazacu amenda de la 1.000 la 2.500 de lei. În cursul zilei de joi, 25 ianuarie 2017, politistii locali au desfasurat…

- Potrivit ANM, in noaptea de marti spre miercuri au fost inregistrate temperaturi negative in toata tara, cea mai scazuta fiind de -21 de grade Celsius, in Radauti, judetul Suceava. Valorile termice nu au urcat mai mult de -1 grad, aceasta fiind si minima cea mai ridicata, inregistrata in localitatil…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca nu sunt drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita, dar se circula in conditii de iarna pe arterele rutiere din judetele Dolj, Caras – Severin, Mehedinti, Olt, Gorj, Valcea, Arges,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Meteorologii au emis o noua atenționare cod galben de ninsori și vânt pentru mai multe județe din vestul, centrul, sudul și estul țarii. Duminica, de la ora 20.00, pâna luni, la ora 11.00, în județele Caraș-Severin, Argeș, Teleorman, Olt, Dolj, Vâlcea, și în zona de…

- Pe raza judetului Dolj se circula cu dificultate din cauza poleiului pe DN 55 Bechet – Craiova, DN54 Bechet – Calafat si pe DN55A Bechet- Corabia, a anuntat in aceasta dimineata Centrul Infotrafic al Politiei Romane. S-a circulat ingreunat din ...

- Atenție pe cine primiți inauntru! Doi varstnici din Sageata au ramas fara agoniseala de o viața dupa ce au primit in casa doi escroci care pretindeau ca vand tigai. Indivizii sunt cautați acum de poliție. Potrivit TV Sud-Est, soții Ciurea – oameni trecuți de 70 de ani – au fost pacaliți de doi escroci,…

- Autobuz cu 18 pasageri si mai multe masini s-au rasturnat in Vrancea si Galati. In judetele Braila si Vrancea, viscolul a rupt firele electrice si sute de persoane au ramas in bezna. In judetul Braila, vantul a distrus retelele electrice. La ora 8.00, erau 45 de localitati cu aproximativ 13.000 de consumatori…

- O femeie din Dolj a fost plimbata intre doua spitale pana a murit. Avea hipertensiune si probleme cu inima, iar medicii din Calafat, unde a ajuns initial, au decis sa o trimita la un spital mai mare.

- Cod galben de inundatii in vestul tarii! Hidrologii au emis o antetionare in acest sens, valabila pentru judetele Timis si Caras-Severin. Vizate sunt raurile din bazinele: Bega – bazin superior, Timis – afluentii aferenti sectorului aval S.H. Caransebes – amonte S.H. Lugoj, din judetele: Caras Severin…

- Atentie, soferi! Ceata in 16 judete, intre care si Cluj Meteorologii au emis, marti dimineata, mai multe atentionari cod galben de ceata pentru 16 judete, fenomenul determinand scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Pe autostrada A1 Sibiu – Deva traficul rutier se desfasoara…

- Pompierii mehedinteni vor asigura maine, incepand cu ora 11.00, desfasurarea in bune conditii a ceremonialelor religioase de sfintire a apei fluviului Dunarea, ce vor fi organizate in localitatile: Drobeta Turnu Severin, Orsova, Simian si Gruia. Echipaje de pompieri din cadrul ...

- De Boboteaza in mai multe localitati din Dolj traditiile crestine sunt imbinate cu cele laice, astfel ca la Calafat si Cetate va avea loc sambata traditionalul ceremonial al aruncarii crucii in Dunare care trebuie recuperata de cel mai iute dintre barbati care o aduce la mal, iar la Bailesti, potrivit…