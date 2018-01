Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer a lovit o teava de gaz metan individuala in urma unor manevre gresite de parcare. Imediat a anuntat autoritatile de teama sa nu se produca vreo explozie urmata de un incendiu. Incidentul s-a petrecut pe strada Juvara din Barlad in jurul orei 12.00. La fata locului s-au deplasat pompierii…

- Un barbat din Ocna Mures s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus, sub influenta alcoolului, o masina si a lovit doua autoturisme parcate. Accidentul a fost urmat doar de pagube materiale. Potrivit IPJ Alba, in 18 ianuarie, in jurul orei 22.40, politistii din Ocna Mures au fost solicitati sa intervina…

- Un pieton a fost amendat de polițiști, dupa ce a traversat neregulamentar și a fost lovit de un autoturism! Incidentul a avut loc ieri seara, in jurul orei 18.45, la intersecția strazii Anotimpului cu Arhip Nicolae, la fața locului fiind solicitate un echipaj de Poliție și unul al Ambulanței.…

- Un șofer a intrat cu mașina în benzinria Lukoil, de pe DN 1 E60. Incidentul s-a produs vineri dimineața, iar din primele informații șoferul ar fi facut infarct. --------------------------------UPDATE Poliția nu confirma ipoteza…

- Un tanar a fost ranit, joi seara, intr-un accident rutier petrecut la Alba Iulia. Din primele date, acesta, aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul masinii si a lovit doua autovehicule parcate. Tanarul ranit a fost transportat, in stare de constienta, la spital. Conducea un autoturism…

- O femeie insarcinata a ajuns la spital in stare de șoc, in uma unui accident rutier. Un tanar aflat la volanul unui autoturism nu a acordat prioritate unei alte mașini care se deplasa regulamentar. Incidentul a avut loc in Arad, la intersecția strazilor Ștefan cel Mare și Adam Muller Gutenbrunn, in…

- Un sofer care se deplasa la volanul unui autoturism pe raza orasului Cajvana nu a oprit la semnalul efectuat de un agent de politie, mai mult, si-a continuat drumul desi agentul de politie era pe carosabil, in fata sa. Agentul de politie a reusit sa se fereasca si sa evite un impact frontal, insa a…

- Accident tragic la Timișoara, in primele ore ale lui 2018. Un barbat de 50 de ani a murit dupa ce a fost lovit de un șofer care nu l-a observat la timp. Accidentul a avut loc pe Calea Lugojului, in jurul orei 6.00 dimineața. Un șofer care venea de la Remetea Mica inspre Timișoara nu […] Articolul Accident…

- Garda de Coasta americana a salvat, in doar cateva secunde, un sofer imprudent ajuns cu masina in ocean. Barbatul, de 89 de ani, a facut o manevra gresita in momentul in care circula pe faleza unei localitati din Florida.

- La data de 30 decembrie a.c.,ora 23.09, polițiștii Biroului Rutier Focșani au fost sesizați cu privire la faptul ca pe DN 2M un autoturism ar fi parasit partea carosabila și s-a rasturnat. La scurt timp, polițiștii au identificat conducatorul auto, un barbat, de 28 ani, din județul Constanța,…

- Doua autoturisme au fost implicate, in urma cu putin timp, intr-un accident care a avut loc pe raza comunei doljene Cosoveni. Din primele cercetari a rezultat faptul ca unul dintre soferi nu s-ar fi asigurat la schimbarea directiei de mers, ...

- Incidentul a avut loc inainte de Craciun, la Galati, fiind filmat de un alt sofer cu camera din parbriz. La volanul masinii, cu numere de Franta, implicata in conflict se afla, se pare, un roman care lucreaza in Hexagon

- Un tanar in varsta de 23 de ani din comuna Vintu de Jos s-a ales cu dosar penal dupa ce a produs accident, aflat la volanul unui autoturism neinmatriculat, fara permis. Evenimentul rutier s-a petrecut in noaptea de 26/17 decembrie. Potrivit IPJ Alba, tanarul, fara a poseda permis de conducere pentru…

- Pericol pe o strada din Ploiești, dupa ce un branșament de gaz a fost avariat de un șofer. In timpul acțiunii de evacuare a persoanelor din case, pompierii militari au gasit un barbat de 49 de ani, care zacea fara suflare in locuința.

- Un barbat in varsta de 40 de ani din Arieseni s-a ales cu dosar penal dupa ce a produs accident sub influenta alcoolului. S-a izbit cu masina de un copac si apoi autoturismul s-a rasturnat in afara soselei. Potrivit IPJ Alba, in 25 decembrie, in jurul orei 18.30, politistii rutieri din Cimpeni au intervenit…

- La data de 25 decembrie a.c., in jurul orei 18.30, politistii rutieri din Cimpeni au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe DN 75, pe raza comunei Arieșeni. Un barbat de 40 de ani, din Arieseni, in timp ce conducea un autoturism in directia Girda…

- Politia australiana a intrat in alerta, dupa ce o masina de teren alba a intrat intr-un grup de pietoni. Inca nu se stie daca este vorba despre un posibil act de natura terorista. Incidentul a avut loc joi dupa-amiaza, ora locala a Australiei, la intersectia Flinders Street cu Elizabeth Street si a…

- In urma impactului, pasagerul aflat pe bancheta din spate a taximetrului a fost ranit si transportat de urgenta la spital. Imediat dupa accident, din masina de taxi a inceput sa iasa fum, astfel ca pompierii au venit rapid, cu o autospeciala cu apa si spuma, insa problema s-a rezolvat cu un extinctor.…

- Un tanar de 27 de ani a fost lovit mortal de o masina condusa de un șofer beat. Tragedia s-a intamplat, noaptea trecuta, in satul Panașești din raionul Strașeni, in timp ce victima mergea pe mijlocul strazii principale din localitate.

- Ghinion fara masura pentru un șofer accidentat, luni, pe DN 72, in urma unui eveniment petrecut la Stoenești. In decurs de cateva minute, mașina omului a luat foc, iar el a fost lovit de un autovehicul.

- Un tramvai a deraiat, luni, intr-o intersectie din Iasi, dupa ce a fost lovit de un autoturism marca BMW al carui sofer nu a acordat prioritate mijlocului de transport in comun. Nu au fost inregistrate victime, insa circulatia a fost blocata in zona timp de o ora, potrivit NEWS.RO. Tramvaiul,…

- Deputatul PSD, Ioan Terea, sustine ca miercuri seara a fost provocat de mai multi protestatarii aflati in fata Palatului Parlamentului in momentul in care a iesit din curtea institutiei cu masina personala pentru a se indrepta catre Sibiu.El spune ca nu a lovit pe nimeni si ca mai multi manifestanti…

- Andrei Lazar, fiul judecatoarei Liliana Lazar din Craiova, e acuzat ca a lovit cu bata o mașina in trafic, dupa ce a fost implicat intr-un scandal in plina strada in localitatea Malu Mare, județul Dolj. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zona. Polițiștii au stabilit ca Andrei…

- Un porc mistreț a fost lovit de un autoturism pe DN 24 Tișița – Cosmești, apoi a fost proiectat in fața unui tir. Incidentul a avut loc in aceasta seara. Niciun om nu a fost ranit, dar mașina a fost avariata. La fața locului au ajuns și polițiștii.

- Mai mulți muncitori au fost surprinși în timp ce împingeau o mașina parcata, pentru a putea trece cu un camion pe o straduța dintre blocuri.Incidentul a avut loc, luni, în cartierul clujean Manaștur.Din cauza faptului ca nu avea loc camionul sa faca un viraj,…

- Un șofer incepator a vrut sa parcheze, dar a pierdut controlul mașinii și a accelerat lovind pubelele de gunoi și portița de la intrarea in scara unui bloc de pe strada Trotuș, vis-a-vis de Liceul 1 din Focșani. Incidentul a avut loc sambata, 2 decembrie, in jurul orei 14.30. …

- Cel putin cinci persoane au fost ranite dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, sambata dimineata, in orasul Londra, autoritatile britanice suspectand ca incidentul s-a produs dupa o altercatie. Incidentul rutier a avut loc sambata in jurul orei 3.00 (5.00, ora Romaniei), la intersectia…

- Un incident mai puțin obișnuit s-a petrecut vineri, de 1 Decembrie, la Alba Iulia. O mașina lasata de șofer neasigurata, parcata ușor in panta in zona Porții I a Cetații Alba Carolina, a luat-o singura la vale și s-a oprit intr-un autobus. Incidentul s-a petrecut vineri dupa-amiaza, in zona Porții I…

- Patru persoane au fost ranite, miercuri, intr-un accident rutier produs in comuna argeseana Budeasa, pe un drum judetean care tranziteaza localitatea.Din primele cercetari a reiesit ca autoturismul in care se aflau cele patru persoane a parasit carosabilul, a lovit un stalp al retelei electrice…

- Ghinion pentru un sofer din Capitala. Acesta si-a gasit masina sparta de hoti. Incidentul a avut loc pe strada Ismail, din sectorul Centru al Capitalei. "A venit si randul meu sa o patesc. Nu am cuvinte... Poate cineva a fost martor...", a scris proprietarul masinii.

- Cel putin sase persoane au fost ranite, una fiind în stare grava, dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, în nordul Germaniei, dar politia nu considera ca este un act terorist, informeaza publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung. Un individ a lovit cu un vehicul…

- A intrat cu mașina in plina viteza intr-un chioșc cu țigari. Este vorba despre un conducator auto din orașul Ceadir-Lunga. Incidentul s-a produs noaptea trecuta, informeaza gagauzinfo.md.

- Au fost momente de panica la Stefanesti. Linistea unei seri de sambata a disparut in momentul in care un sofer de 20 de ani a ajuns cu masina intr-o teava de gaze. Scurgerile erau unele puternice, asa ca s-a luat decizia ca oamenii sa fie indepartati pe o dsitanta de 200 de metri. Reprezentantiifirmei…

- La data de 12 noiembrie a.c., ora 01.10, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca un autoturism efectua derapaje controlate in interiorul unei intersecții cu sens giratoriu din localitate. Polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire,…

- Un accident rutier s-a petrecut luni dupa-amiaza, pe strada Regiment V Vanatori, in cartierul Partos din Alba Iulia. Din primele date, o masina de teren a iesit de pe carosabil si a lovit un stalp de la reteaua electrica si a fisurat o teava de gaz. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier nu a fost afectat.…

- Se crede ca cei trei studenți sunt chinezi, iar doi dintre ei au fost raniți grav. Incidentul s-a petrecut în afara unei universitați dintr-o suburbie franceza. Reprezentanții poliției franceze spun ca incidentul a fost deliberat, însa șoferul, un tânar de 28 de ani, nu era…

- Polițiștii clujeni au fost seseizați, ieri noapte, privind un accident accident rutier pe strada Calea Victoriei, din Turda.”La data de 9 noiembrie a.c., în jurul orei 3:00, politistii din cadrul Politiei municipiului Turda, Biroul Rutier, au fost sesizati cu privire la…

- Pompierii au intervenit in cursul acestei nopți (8 spre 9 noiembrie) pentru asigurarea zonei in vederea preintampinarii producerii unei explozii in urma avarierii unei instalații de alimentare cu gaz. Totul s-a intamplat pe strada Ștefan cel Mare din Satu Mare. Incidentul s-a produs in urma unui accident…

- Incidentul s-a produs in anul 2015 cand afaceristul se afla in vizita la mama lui. Barbatul a parcat neregulamentar masina, in fata unui magazin din localitate. La fata locului au ajuns politistii, care au incercat sa il legitimeze pe om, insa fara rezultat. Acesta a refuzat sa le dea actele agentilor,…

- Un barbat de 67 de ani este anchetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a ignorat faptul ca un pieton traversa regulamentar strada pe trecerea marcata in acest sens, acrosandu-l cu autoturismul.

- Doi morți și cel puțin cinci raniți s-au înregistrat. marți, în zona comerciala a orașului New York, dupa ce un automobil a intrat într-un grup de bicicliști. Imediat dupa aceea, o persoana - probabil șoferul mașinii - a început sa traga focuri de arma asupra mulțimii.…

- Dupa accidentul cu autor ramas deocamdata necunoscut, copilul in varsta de 12 ani a fost preluat de o ambulanta si transportat la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui. El a fost lovit de o masina al carei sofer a fugit de la locul accidentului.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” Arad a fost alertat astazi, in jurul orei 13, in parcarea de langa Benzinaria Petrom din zona Podgoria, dintre Catedrala Ortodoxa și podul care...

- Pericol de explozie joi (26 octombrie) seara in municipiul Carei, dupa ce o mașina a rupt o țeava de gaz. Accidentul a a vut loc pe strada Ion Ghica. Din cauza evenimentului rutier, gazul a fost intrerupt in zona. O victima a fost transportata la spital. Vom reveni cu amanunte. Sursa foto: www.buletindecarei.ro

- Un cunoscut jurnalist in varsta de 39 de ani a murit. Tanarul era din Brasov si s-a stins din viata dupa ce a fost accidentat mortal de o masina. Gruia Andronic a murit pe loc. Jurnalistul era foarte cunoscut, fiind una dintre cele mai apreciate voci de la radio din Brasov, scrie newsbv.ro. Imediat…

- Un pieton a fost batut și amenințat cu pistolul de airsoft de un șofer de 19 ani, din Timișoara. Incidentul s-a petrecut luni seara, dupa ce pietonul a fost lovit ușor cu mașina in timp ce traversa strada pe zebra. Șoferul de 19 ani și-a varsat naduful pe pieton amenințandu-l cu un pistol de airsoft…

- Un barbat de 45 de ani din Matraca s-a rasturat cu mașina in Priseaca. Barbaul era baut și a pierdut Post-ul VIDEO: Un șofer beat s-a rasturnat cu mașina la Priseaca! Mașina a luat foc și a fost la un pas de explozie apare prima data in Gazeta Dambovitei .