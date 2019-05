Accident pe DN1, zona Lido Garbea. 5 victime au ajuns la spital

Un accident de circulatie s-a produs vineri, in jurul orei 19, pe DN1, in zona Lido Garbea. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate doua autoturisme, accidentul producandu-se pe sensul de mers spre Brasov. In urma impactului, 5 persoane au ajuns la spital. Printre victime sunt… [citeste mai departe]