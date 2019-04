Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu violent a izbucnit, in aceasta seara, in parcarea unui depozit de pe Autostrada 1 (A1), București-Pitești, la ieșirea spre Ciorogarla. La sosirea pompierilor, in parcarea depozitului ardeau doua TIR-uri. Deocamdata, nu se cunoaște cauza izbucnirii flacarilor sau valoarea pagubelor materiale…

- O gospodarie din satul sucevean Jahalea, comuna Rișca, a fost afectata de un incendiu izbucnit, ieri, din pricina coșului de fum. Flacarile au distrus acoperișul casei, pe o suprafața de 100 de metri patrați, bucataria de vara pe 40 de metri patrați și bunuri casnice. Totodata, s-au degradat pereții…

- Pompierii au intervenit aproape patru ore cu cinci autospeciale pentru lichidarea unui puternic incendiu izbucnit ieri, in jurul orei 22.00, in satul sucevean Bradațel, din comuna Horodniceni. Nu au fost victime omenești. Flacarile au pornit dintr-un șopron, din cauza fumatului in locuri nepermise,…

- Un incendiu violent a izbucnit duminica dupa-amiaza, in jurul orei 14:40, la un imobil din localitatea Florești. Potrivit primelor informații, flacarile au izbucnit la o locuința de tip duplex. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina in localitatea Viisoara, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, un incendiu a cuprins o sira de paie. ...

- Pompierii din Argeș intervin, joi seara, pentru stingerea unui puternic incendiu puternic izbucnit in vopsitoria unei fabrici de mobila din localitatea Dragoslavele, flacarile cuprinzand o suprafața de aproximativ 1.000 de metri patrați, potrivit mediafax.Citește și: Klaus Iohannis se pregatește…

- In intervalul 12.01.-14.01.2019, pompierii maramureșeni au intervenit la 6 situații de urgența. Sambata, 12.01., pompierii baimareni au intervenit, alaturi de SVSU Șișești, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o bucatarie de vara din Șișești. Flacarile au distrus circa 20 de metri patrați din…