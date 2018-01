Pericol de avalansa in muntii Bucegi si Fagaras! Chiar si la Balea Lac riscul este mare

Stiri pe aceeasi tema

- Risc de avalansa in Muntii Fagaras, pe 29 decembrie 2017. Meteorologii anunta ca riscul producerii unor avalanse in zona inalta a Muntilor Fagaras este mare, deoarece stratul de zapada este instabil. In Masivul Bucegi, riscul producerii unor avalanse este insemnat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional…

- Ministerul palestinian de Externe l-a convocat, miercuri, pe reprezentantul Romaniei, dupa ce "Romania a luat serios in considerare mutarea ambasadei in Israel din Tel Aviv la Ierusalim". Articolul de pe site-ul agentiei de stiri Palestine News Network face referire la anuntul presedintelui…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a ales o modalitate inedita de a le transmite romanilor un mesaj de Craciun. Intr-o postare de pe pagina de Facebook a institutiei, pe un fundal rosu, alaturi de un Mos sub acoperire, a carui barba aminteste de documente (strict secrete?) trecute printr-un…

- Partiile Clabucet si Clabucet Sosire Predeal sunt deschise, incepand din acest weekend, pentru turistii care au decis sa isi petreaca sarbatorile de iarna la munte. Stratul de zapada atinge 30 de centimetri, iar pe una dintre partii sunt pregatite si tunurile de zapada. O vreme excelenta pentru…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,6401 lei/euro, in crestere cu 0,08% fata de pragul atins joi, cel mai ridicat nivel de la inceputul lunii decembrie. Joi, euro a atins nivelul de 4,6363 lei, in urcare fata de miercuri. Aceasta cotatie…

- Metrorex si RATB vor avea program special de sarbatori, mijloacele de transport in comun urmand sa circule la intervale mai mari de timp. Pentru noaptea de Anul Nou, insa, metroul va avea program prelungit, iar RATB va asigura transportul calatorilor cu 16 linii de autobuze care ajung in zona…

- Dupa ce sambata regele Mihai I a fost inmormantat la Curtea de Arges, mama sa a ramas singura suverana a Romaniei care nu este inhumata pe teritoriul tarii. Acum, potrivit Digi24, Casa Regala are in plan aducerea osemintelor in tara si reinhumarea ei in necropola regala de la Curtea de Arges…

- Parlamentul Ungariei a adoptat, marti, o rezolutie a Fidesz de respingere a decizia Parlamentului European privind impunerea unor cote obligatorii de relocare a imigrantilor in toate statele membre ale Uniunii Europene. Rezolutia a fost adoptata cu 142 de voturi pentru si doar 3 impotriva, parlamentarii…

- Emiratul Qatar va cumpara 24 de avioane de vanatoare Typhoon din Marea Britanie pentru care va plati opt miliarde de dolari. Valoarea contractului a fost anuntata, luni, la Doha dupa semnarea acordului. Potrivit ministrului britanic al Apararii, Gavin Williamson, este cea mai importanta comanda…

- Romanii care sustin independenta Justitiei sunt chemati sa iasa in strada, marti, in ziua in care Camera Deputatilor va da votul final la prima dintre legile din acest domeniu, Statutul judecatorilor si procurorilor. Protestatarii sunt indemnati sa aiba cu ei si un fluier. Scopul acestei manifestatii…

- Cateva sute de turisti sunt asteptati, sambata si duminica, in Muntii Sureanu, o zona din judetul Alba denumita "Elvetia Romaniei", unde se afla domeniul situat la cea mai mare altitudine din tara. Zapada este pe partii, dar si in zonele vaste din afara lor. Rares Tileaga, monitor de schi…

- Nu este clar de ce, dar ceea ce pare tot mai clar este ca marile corporatii din domeniul IT lasa utilizatorii deseori descoperiti in faza piratilor Internetului, chiar daca vulnerabilitatile sunt simple si clare.Apple este cel mai recent exemplu, desi ei nu au in general probleme, in afara…

- Comisia Europeana a anuntat ca va da in judecata statul roman din cauza faptului ca nu a notificat Uniunea Europeana privind transpunerea integrala in legislatie a normelor UE referitoare la gestiunea colectiva a drepturilor de autor, a drepturilor conexe si acordarea de licente multiteritoriale. Aceeasi…

- Registrul Auto Roman (RAR) informeaza ca a inchis, in doar o luna si jumatate, peste 200 de service-uri care nu aveau autorizatie de functionare. In plus, a suspendat activitatea altor zeci de ateliere auto si a dat amenzi in valoare pe peste jumatate de milion de lei. Au fost inchise mai…

- Guvernul german ofera migrantilor carora le-au fost respinse cererile de azil un bonus ce poate ajunge la 1.000 de euro, daca acestia se vor intoarce voluntar acasa. Ministerul de Interne a anuntat noul program care se va numi "Tara Ta, Viitorul Tau, Acum!" si va dura pana pe 28 februarie…

- Desi este aproape imposibil sa intri in posesia unei masini Tesla Model 3 pe parcursul urmatorului an din viata ta, autoturismul a obtinut o certificare importanta, scriu cei de la Playtech. Sunt multe motive sa visezi la un Tesla Model 3. Multi si-o doresc pentru simplul fapt ca este cea…

- Trei turisti au fost surprinsi de o avalansa, vineri, in Muntii Parang, sub Varful Carja. Unul dintre ei a reusit sa se salveze, iar celalalt a fost dat disparut. Dupa mai multe ore de cautari, el a fost gasit, insa echipele de salvare nu au mai putut face nimic si au constata decesul. Potrivit…

- Fondul Monetar International (FMI) l-a numit pe sud-coreeanul Jaewoo Lee (foto) in functia de sef al misiunii FMI pentru Romania si Bulgaria. "Sunt foarte incantat sa anunt ca Jaewoo Lee a fost desemnat noul sef al misiunii FMI pentru Romania si Bulgaria, din 7 decembrie 2017. Dl. Lee il inlocuieste…

- Iarna incepe sa isi intre in drepturi si in Capitala. In urmatoarele zile, meteorologii anunta ca va ploua foarte mult. "Luna decembrie si ianuarie in Bucuresti par a aduce o temperatura medie mai ridicata decat ar fi normal. O medie multianuala lunara de 0,1 un grad pentru decembrie si -1,1…

- O imagine in care apare Mos Craciun ingenuncheat, iar in spatele sau silueta unui membru al Statului Islamic, cu fata acoperita, pregatit sa-l decapiteze, circula pe o retea de socializare, fiind distribuita de suporterii organizatiei. Aceasta este insotita de un text, prin care se face referire la…

- Partidul Social-Democrat (SPD) din Germania ar putea sustine un guvern minoritar condus de cancelarul Angela Merkel, a sugerat miercuri Thorsten Schafer-Gumbel, unul dintre vicepresedintii formatiunii de centru-stanga. "In acest moment, nu vedem nicio baza pentru alcatuirea unei mari coalitii…

- Presedintele Executiv al PMP Eugen Tomac afirma ca Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) nu va fi gazduita la Bucuresti, semn ca "EMA nu crede in PSD", el declarandu-se "aproape sigur" ca sediul institutiei va fi la Bratislava. Financial Times a relatat joi ca cele mai mari sanse pentru…

- Ambasadorul Federatiei Ruse, Valery Kuzmin, a declarat ca armata rusa nu intervine in estul Ucrainei, un argument fiind acela ca, atunci cand a intervenit in Abhazia, "din greseala" a ajuns pana la Tbilisi. Rectorul Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava i-a dat o replica pe masura. Prezent…

- Din cauza unei presupuse lipse de inovatie, ai fi fost tentat sa crezi ca situatia financiara a Apple nu este imbucuratoare. In realitate, continua sa depaseasca recorduri. O referinta foarte relevanta pentru valoarea unei tari si performanta ei financiara este produsul intern brut. In cazul…

- Sedinta de guvern anuntata initial pentru ora 15:00 va incepe mai devreme, la ora 13:00. Asadar, dupa doua amanari, Guvernul se reuneste pentru a adopta asa-zisa revolutie fiscala, cu care merge inainte in ciuda tuturor criticilor venite de la sindicate, patronate, specilisti in economie,…

- Compania Audi a decis chemarea in service a aproape 5.000 de masini vandute in Europa, pentru remedierea unor probleme la sistemul emisiilor de oxid de nitrogen. Vor fi chemate in service 4.997 de vehicule marca Audi A8 cu motoare de 4,2 litri V8, dintre care 3.660 sunt in Germania. Este vorba…

- Cel mai mare eveniment al reducerilor e la cateva saptamani distanta si e timpul sa-ti pui la punct cardul, preferintele si, mai ales, planul pe care vrei sa-l urmezi. Iata un ghid care sa te ajute sa te feresti de tepe si false reduceri. Vinerea Neagra 2017 va fi pe 17 noiembrie,…

- Politia turca a efectuat raiduri impotriva unor presupusi sustinatori ai gruparii jihadiste Statul Islamic (ISIL) in sapte provincii si a retinut 94 de persoane, intre care 50 de cetateni straini, a relatat duminica agentia de presa de stat Anadolu. Dintre strainii retinuti, 39 erau cetateni…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, joi, la inceputul sedintei de guvern, ca propune adoptarea unei ordonante de urgenta care sa scada contributia angajatului la Pilonul II de pensii (fondurile private) de la 5,1% cat este in prezent la 3,7%, incepand cu 1 ianuarie 2018. Vasilescu…

- Daca pana acum era o dilema cand e cel mai asteptat eveniment cu reduceri in Romania, avem o data exacta direct de la cel mai mare retailer online, magazinul care a adus conceptul in piata noastra. "Vinerea Neagra" a ajuns la cea de-a saptea editie si este cel mai asteptat eveniment de shopping…

- Brexitul va face ca la granita Regatului Unit sa se lucreze la foc continuu. Un raport oficial al Oficiului National de Audit al Marii Britanii arata ca volumul de munca de la granite va fi imens pentru angajati. In conditiile in care forta de munca de la granite a scazut cu 4% in ultimii…

- Sezonul universitar a inceput de cateva saptamani, iar orasele importante au devenit si mai aglomerate pe masura ce studentii si-au facut aparitia. Si cum transportul in comun este deficitar in unele orase, multi studenti aleg sa isi cumpere o masina, mai ales cei care fac si naveta.…

- Huawei Mate 10 Pro e oficial de azi. Are un nume similar altor telefoane produse de Huawei, dar e putin mai mult decat restul modelelor, scrie Playtech.ro. Huawei Mate 10 Pro a fost prezentat oficial pe 16 octombrie, in Germania. Este inca un pas din partea companiei de-a spune ca este una…

- Cel putin 24 de militanti si sase soldati au fost ucisi duminica in atacuri asupra unor puncte militare de control din nordul Sinaiului, a precizat armata egipteana intr-un comunicat citat de Reuters. Comunicatul nu ofera alte detalii, dar surse medicale si de securitate au spus ca circa 20…

- Inginerii chinezi au pierdut controlul asupra statiei spatiale Tiangong 1, iar aceasta se indreapta spre Pamant. Potrivit astrofizicianului Jonathan McDowell, de la Harvard, se asteapta ca aceasta sa se prabuseasca pe Pamant in lunile care urmeaza, arata The Independent. Tiangong 1 se poate…

- Ministrul german de interne, Thomas de Maiziere, i-a scandalizat pe colegii sau conservatori (CDU/CSU) cu propunerea sa privind instituirea de catre Germania a unor sarbatori publice musulmane, relateaza sambata agentia Reuters. In Germania traiesc circa patru milioane de musulmani, dintre…

- Idea impozitarii bacsisului se intoarce. Ministerul Finantelor pregateste, impreuna cu proprietarii de restaurante, un proiect privind impozitarea bacsisului cu 16%. Astfel, pe nota de plata de la restaurant o sa apara o rubrica noua pentru bacsis, iar clientul va scrie in fata ospatarului…

- Moneda europeana continua sa creasca si se apropie iar de pragul de 4,6 lei. Si lira sterlina s-a apreciat, insa dolarul si francul elvetian au scazut. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs valutar de 4.5915 lei pentru un euro, in crestere cu 0.13% fata de ziua precedenta.…

- Avocatul pentru drepturile omului, activistul social si liderul politic Martin Luther King III, aflat in premiera in Romania, a vizitat marti Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti", fiind impresionat "de felul in care taranul roman a stiut sa se gospodareasca". Martin Luther King III…

- Meteorologii avertizeaza ca exista risc de producere de avalanse la peste 2.000 de metri altitudine in muntii Fagaras (versantul nordic) si Bucegi. Potrivit unui buletin nivometeorologic emis marti de Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud, exista un risc moderat de producere a unor avalanșe…

- Circulatia va fi restrictionata luni, intre orele 09,00 - 12,30, pe anumite perimetre ale strazilor Lipscani si Anghel Saligny din Capitala, pentru un ceremonial de comemorare a victimelor Holocaustului. Potrivit unui comunicat al Brigazii Rutiere, ceremonialul va avea loc la Memorialul Victimelor…