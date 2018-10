Le ținem pumnii, in aceasta seara, lui Aurelian Dragomir, care concureaza la sarituri in apa, proba de 10 metri inalțime, dar și atletului Razvan Carare, angrenat in finala probei de aruncare a suliței. Joi, Jocurile Olimpice de vara pentru tineret se vor incheia printr-o ceremonie care, promit organizatorii, va rivaliza cu evenimentul care a precedat […] The post Performanțele romanilor la Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires appeared first on eMaramures .