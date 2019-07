Stiri pe aceeasi tema

- Duminica și luni, la Pitești, s-a disputat faza finala a Campionatului Național de atletism rezervat juniorilor III (sportivi nascuți in 2004 și 2005). A fost ultima competiție majora naționala din acest sezon pentru atleții juniori. La Pitești au fost prezenți și opt sportivi baimareni, de la LPS și…

- Constanța este gazda celei de-a 30-a ediții a Campionatului Național de Navomodele Machete Clasa C. Intre 2 și 5 iulie, la Muzeul Național al Marinei Romane, vizitatorii pot admira peste 200 de modele care ilustreaza remarcabil istoria navigației mondiale. Competiția, organizata de Federația Romana…

- Atletism REUSITA… Medalie de bronz pentru sectia de atletism a Liceului cu Program Sportiv Vaslui la editia din acest an a Campionatului National de atletism pentru copii. Atleta Stefania Andrei a cucerit bronzul in proba feminina de 800 de metri. Evolutie foarte buna pentru atleta Stefania Andrei la…

- La București a avut loc luni, 17 iunie, finala Campionatului Național de Atletism pentru Copii I, competiție la care CSS "Constantin Istrati" Campina, club coordonat de prof. Mihaela Marin, a obținut o serie de performanțe notabile.

- In 17 iunie, la București, s-a disputat faza finala a Campionatului Național de atletism pentru copii. Luni am avut intrecerile de la categoria copii 1, sportivi nascuți in anii 2006 și 2007. Au participat și atleți de la LPS și CSM Baia Mare, care au obținut cateva rezultate foarte bune, in condițiile…

- In aceste momente are loc deschiderea oficiala a Campionatului Național de Gimnastica Artistica pe Echipe, Junioare II și I. Evenimentul este organizat de Federația Romana de Gimnastica in parteneriat cu CSS 1 Constanța, CS “Farul” Constanța și Primaria Municipiului Constanța. La deschiderea Campionatului…

- Campionatul Național de Super Rally, al carui promotor este chiar Mihai Leu, debuteaza maine, la Mangalia, pe traseu urban, așii automobilismului urmand sa se dueleze pe strazile orașului. Campionatul Național de Super Rally va avea 4 etape in acest an. Pe langa Mangalia, vor mai avea loc intreceri…

- ■ pietrenii au facut degeaba deplasarea la Vicovu de Jos pentru prima mansa din play-off ■ Ceahlaul a cistigat la masa verde, deoarece gazdele nu au asigurat asistenta medicala ■ returul va fi simbata, 11 mai, la Sala Polivalenta ■Juniorii clubului Futsal Ceahlaul sint aproape siguri de prezenta la…