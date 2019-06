Performanţe deosebite în Israel pentru doi studenţi ieşeni Cei doi studenti ieseni au fost printre cei mai buni dintre participanti, la competitie concurand 214 tineri de la 64 de universitati din intreaga lume. Performanta celor doi este cu atat mai importanta cu cat nivelul de dificultate al olimpiadei este unul foarte ridicat, candidatii fiind nevoiti sa rezolve zece probleme cu grad crescator de dificultate in cinci ore. Punctajul pentru aceste probleme nu este prestabilit - exista un minim si un maxim la fiecare, ac (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

