Performanță UNICĂ pentru România realizată de un adolescent de 17 ani In doar 15 secunde, Adrian Șulca a reușit sa iși doboare adversarul și sa devina campion olimpic la judo. Are in spate insa 10 ani de antrenamente, din care șase, la Calafat. A inceput drumul spre succes intr-o sala de sport care nu promitea nimic: apa se infiltra prin tavan si pereti. Acum, este ruina. „Imi pare foarte rau de tot ce e aici, foarte multi copii au inceput sa faca judo aici, dar totul s-a deteriorat”, spune Adrian. Peste 1.500 de antrenamente in Calafat și multa ambiție. Asta l-a ajutat sa devina campion european la judo și sa ia anul acesta aurul olimpic la Buenos Aires. … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

