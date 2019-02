Stiri pe aceeasi tema

- Hyundai are in plan dezvoltarea unor modele noi de performanța. In prezent, producatorul asiatic are in gama doua produse: i30 N și i30 Fastback N. Ambele versiuni sunt echipate cu un motor pe benzina de 2.0 litri capabil sa ofere pana la 275 CP (in echiparea Performance) și 353 Nm. Dar in perioada…

- BMW Group a anuntat ca a livrat, anul trecut, 3002 automobile BMW si MINI si 367 de motociclete, acesta este, pentru a doua oara consecutiv, cel mai bun an din istoria marcii in Romania, scrie news.ro.Cu 2780 livrari, BMW realizeaza cea mai buna performanta din istoria marcii, in Romania,…

- Coloana sonora a filmului "The Greatest Showman" este pe cale sa egaleze o performanta notabila a grupului The Beatles in topul muzical britanic, ce a fost stabilita in 1967 prin intermediul legendarului album "Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band", informeaza PA. Coloana sonora a…

- Helmuth Duckadam, fostul portar al echipei Steaua Bucureși, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca este fericit și mandru ca numele i-a fost rostit de catre președintele Consiliului European Donald Tusk, la ceremonia care a marcat preluare Președinției Consiliului UE."M-a citat alaturi de Steaua…

- Performanta anului 2018 la Federatia Romana de Handbal este de departe locul patru ocupat de nationala feminina de senioare la EHF EURO din Franta, clasare care i-a adus si calificarea directa la Campionatul Mondial 2019 din Japonia, competitie decisiva pentru calificarea olimpica. Echipa…

- La evenimentul care a marcat cea de-a 63-a aniversare a companiei farmaceutice romanești, ministrul Sanatații, Sorina Pintea, și-a exprimat convingerea ca specialiștii companiei pot aduce soluții pentru limitarea creșterii rezistenței antimicrobiene și utilizarea eficienta a antibioticelor. S-au implinit…

- „Pentru noi, traditia inseamna continuitate si recunoastere iar toti acesti ani care s-au scurs in existenta noastra sunt o dovada a perseverentei si transformarilor pe care le-a parcurs aceasta organizatie. In an centenar, ne dorim ca valorile romanesti sa fie reconsiderate, incurajate pentru a dainui…

- Elvetianul a patruns in Top 100 ATP in septembrie 1999 si a ramas neintrerupt intre cei mai buni tenismeni la 11 octombrie 1999. Dupa 19 ani, Federer este tot acolo. Performanta lui Federer poate fi cu greu atinsa in viitorul apropiat. Dintre jucatorii in activitate, spaniolul Feliciano Lopez, locul…