Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de handbal tineret a Romaniei, condusa de antrenorii Gheorghe Tadici si Bogdan Burcea, s-a calificat la turneul final al CM Under 20 din Ungaria, dupa ce a invins duminica Ucraina cu scorul de 28-27 (16-16), in grupa a 2-a preliminara de la Cluj Napoca. Echipa Romaniei,…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a incheiat, duminica, la Cluj-Napoca, grupa a 2-a preliminara a CM2018 cu a treia victorie, dupa ce s-a impus in fata Ucrainei, scor 28-27 (16-16). Tricolorele mici s-au calificat la turneul final inca de sambata.

- Echipa Romaniei de tineret sub de 20 de ani, antrenata de Gheorghe Tadici si tehnicianul echipei SCM Craiova, Bogdan Burcea, s-a calificat in aceasta dimineata la Campionatul Mondial din Ungaria, programat in luna iulie. Tricolorele au facut pasul catre turneul ...

- Echipa Romaniei de tineret sub de 20 de ani, antrenata de Gheorghe Tadici si Bogdan Burcea, s-a calificat in aceasta dimineata la Campionatul Mondial din Ungaria, programat in luna iulie. Tricolorele au facut pasul catre turneul final cu trei victorii obtinute in turneul de calificare la Cluj, ultima…

- Nationala feminina de tineret a Romaniei va intalni, de la ora 11.00 (TVR), la Cluj, echipa Ucrainei, in ultimul meci din grupa de calificare la Campionatul Mondial din Ungaria, programat in luna iulie. Tricolorele, antrenate de Gheorghe Tadici si Bogdan ...

- Nationala feminina de tineret U20 a obtinut, sambata, a doua victorie in cadrul turneului de la Cluj-Napoca, dupa ce a invins Georgia cu 32-13 (17-7) si este aproape calificata la Campionatul Mondial de handbal din Ungaria.

- Nationala de handbal feminin tineret a Romaniei s-a calificat sambata, la Cluj-Napoca, la turneul final al Campionatului Mondial din 2018, dupa ce a invins in cea de-a doua partida a grupei a 2-a preliminare reprezentativa Georgiei, cu scorul de 32-13 (17-7), informeaza News.roRomania si-a permis sa…

- Nationala de handbal feminin tineret a Romaniei s-a calificat sambata, la Cluj-Napoca, la turneul final al Campionatului Mondial din 2018, dupa ce a invins in cea de-a doua partida a grupei a 2-a preliminare reprezentativa Georgiei, cu scorul de 32-13 (17-7).

- Nationala de handbal feminin tineret a Romaniei s-a calificat sambata, la Cluj-Napoca, la turneul final al Campionatului Mondial din 2018, dupa ce a invins in cea de-a doua partida a grupei a 2-a preliminare reprezentativa Georgiei, cu scorul de 32-13 (17-7).Romania si-a permis sa ruleze lotul…

- Selectionata Romaniei a invins cu scorul de 33-25 (17-14) reprezentativa Croatiei, intr-o partida din cadrul Grupei a 2-a a preliminariilor Campionatului Mondial de handbal feminin Under 20, editia 2018, disputata vineri la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Golurile echipei noastre au fost marcate de…

- Naționala de handbal feminin U20 a Romaniei a debutat cu o victorie categorica in grupa de calificare de la Cluj Napoca, scor 33-25, in fața Croației. Echipa pregatita de Gheorghe Tadici și Bogdan Burcea a facut un pas uriaș spre calificarea la Campionatul Mondial din aceasta vara (1-15 iulie, in Ungaria).…

- Nationala de handbal feminin tineret a Romaniei a invins vineri, la Cluj-Napoca, reprezentativa similara a Croatiei, cu scorul de 33-25 (17-14), in primul meci din grupa a 2-a de calificare la Campionatul Mondial din acest an.Tot vineri, in prima partida a zilei, Ucraina – Georgia, scor 37-16…

- Ana Maria Berbece (18 ani), una din cele mai talentate handbaliste ale generatiei 1998-1999, traverseaza o adevarata drama in aceste zile. La numai 4 luni distanta de la cea mai frumoasa poveste a carierei, convocarea si participarea in premiera la un Campionatul Mondial de senioare, turneul final…

- Nationala feminina de tineret (sub 20 de ani) a Romaniei va juca la sfarsitul saptamani, in Sala Polivalenta din Cluj, pentru calificarea la Campionatul Mondial din Ungaria, programat in luna iulie. Romania, antrenata de Gheorghe Tadici și Bogdan Burcea, antrenorul ...

- Nationala feminina de tineret (sub 20 de ani) a Romaniei va juca la sfarsitul saptamani, in Sala Polivalenta din Cluj, pentru calificarea la Campionatul Mondial din Ungaria, programat in luna iulie. Romania, antrenata de Gheorghe Tadici și Bogdan Burcea, antrenorul ...

- Nationala de handbal feminin tineret a Romaniei va intalni, in ordine, Croatia, Georgia si Ucraina, in grupa a 2-a de calificare la Campionatul Mondial din Ungaria. Meciurile vor avea loc la BT Arena, din Cluj-Napoca, incepand de vineri, iar fanii care au bilete la partida senioarelor dintre Romania…

- Nationala feminina de tineret (sub 20 de ani) va juca la sfarsitul saptamani, la Cluj, pentru calificarea la Campionatul Mondial din Ungaria, programat in luna iulie. Romania va infrunta Croatia, Georgia si Ucraina in meciurile din cadrul grupei a 2-a de calificare. Debutul este in compania celui…

- Numit antrenor principal la echipa nationala de tineret a Romaniei in luna noiembrie a an ului trecut, Gheorghe Tadici, fostul selectioner al echipei nationale de senioare, spera sa duca “tricolorele” mici la Campionatul Mondial de handbal programat in vara acestui an, in Ungaria. Dupa o serie de actiuni…

- Naționala feminina de handbal tineret, la Campionatul Mondial 2018. Turneul de calificare incepe vineri, la Cluj-Napoca. Naționala de tineret se lupta pentru calificarea la Mondiale! Romania, Ucraina, Croația și Georgia iși disputa calificarea la Sala Polivalenta! Turneul de calificare are loc intre…

- In Romania, vreascurile sau cocenii raman sursa principala de caldura, doar una din trei locuinte fiind conectata de reateaua de gaze. Comparatia dintre cele doua state vecine oglindeste incapacitatea Romaniei de a folosi local avantajele naturale si abilitatea Ungariei, tara care importa 90% din gazul…

- Talentatul jucator constantean de tenis de masa Cristian Pletea, de la LPS "Nicolae Rotaruldquo; Constanta antrenor, Andrei Filimon , a realizat o noua performanta extraordinara, calificandu se in finala probei de simplu a Campionatului European de tineret Under 21 , de la Minsk.In meciul pentru medalia…

- Odata cu reunirea lotului national de senioare, programata in 15 martie, in vederea pregatirii si sustinerii “dublei” cu Rusia din preliminariile Campionatului European, a sunat “adunarea” si Gheorghe Tadici pentru lotul national de tineret. Echipa nationala de tineret a Romaniei se va reuni la Cheile…

- Nationala masculina de polo pe apa a Romaniei s-a calificat Campionatul European din acest an, dupa victoria de sambata impotriva Cehiei, cu scorul de 17-6 (5-1, 4-1, 3-1, 5-3), la Brno, in mansa secunda a barajului pentru turneul final de la Barcelona. Romania se impusese si in tur, cu 20-5. Este a…

- Catalin Girda, elev in clasa a XI-a a Liceului Tehnologic ”Constantin Brancuși” Dej, a obținut o performanța demna de toata lauda la olimpiada de mecanica, fiind primul in județul Cluj și astfel calificat la faza naționala a olimpiadei de Tehnologii.

- Sportivul legitimat la clubul lui Mihai Constantin, Scorpions, care s-a facut cunoscut pana acum prin rezultatele obtinute la kick-boxing, va avea un program incarcat in perioada urmatoare. Pe 1 martie va participa la un turneu international care va avea loc in Ungaria, iar pe 17 martie la Cupa Romaniei.…

- Romania este al treilea producator european de gaz, al treilea de petrol si ocupa locul cinci la productia de carbune si cu toate acestea, ocupa abia locul 13 ca producator de energie electrica. Anul trecut, pe fondul unui consum de energie ridicat, s-a importat energie electrica. Este clar ca avem…

- Handbalistele de la SCM Craiova au reușit astazi o calificare istorica in sferturile de finala ale Cupei EHF, dupa ce au caștigat ultimul lor meci din grupa A a Cupei EHF. Oltencele au invins, in deplasare, formația daneza Randers, cu ...

- Sorana Cirstea va juca pentru a cincea oara meciul inaugural pentru Romania in Fed Cup, iar fanii au deja un motiv de a fi si mai optimisti. Jucatoarea din Targoviste este un adevarat talisman norocos pentru echipa noastra atunci cand da start luptei in competitia pe echipe din tenisul feminin:…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a afirmat, joi, ca pe lista de transferuri a clubului se afla doi portari, in urma plecarii lui Florin Nita la Sparta Praga, si a precizat ca vicecampioana ia in calcul si readucerea lui Toma Niga de la Academica Clinceni. "Sunt doua optiuni pe care…

- Campionatul European de Futsal va avea loc in perioada 30 ianuarie - 10 februarie la Ljubljana in Slovenia. Printre cele 12 echipe calificate la turneul final se afla si Romania, care va fi prezenta pentru a 4-a oara in elita europeana. Selectionerul Robert Lupu a convocat in lotul prezent la Europene…

- Naționala masculina de handbal a Romaniei va intalni Macedonia, in barajul de calificare la Campionatul Mondial de anul viitor, potrivit tragerii la sorti efectuate ieri la Zagreb, unde se desfasoara turneul final al Campionatului European. Pentru play-off-ul care se vor disputa intr-o dubla mansa,…

- Absenta Romaniei de la Forumul Economic de la Davos este unul dintre cele mai proaste semnale pentru guvernul PSD-ALDE. Cu premier interimar sau nu, o tara care se ia in serios nu-si poate permite sa rateze o asemenea ocazie. Anul acesta participa peste 3.000 de persoane, de la presedinti si prim-ministri…

- Simona Halep a reusit o performanta uluitoare la Australian Open. A batut-o pe Angelique Kerber cu 6-3, 4-6, 9-7 si se bate pentru trofeu cu daneza Caroline Wozniacki. Mulți romani se gandesc la finala de sambata, dar si la meciul de Fed Cup, cu reprezentativa Canadei, din turul al doilea al Grupei…

- Numit antrenorul echipei nationale de tineret a Romaniei la noi ani dupa ce a renuntat la postul de selectioner al echipei de senioare, Gheorghe Tadici isi propune sa califice “tricolorele” mici la editia din acest an a Campionatului Mondial de handbal, programat in perioada 1 – 18 iulie, in Ungaria.…

- „Este un meci important pentru noi, îl abordam la victorie și speram sa iasa bine la final. Așteptam suporterii la sala sa ne aduca noroc și sprijin”, a punctat Alin Bondar, tehnicianul „studentelor” universitare, pentru u-cluj.ro. ”U”…

- Nationala de handbal masculin a smuls punctul de care avea nevoie pentru a trece in urmatoarea faza a calificarilor pentru Campionatul Mondial din 2019. Romania si Ucraina au terminat 26-26, astfel ca tricolorii au castigat grupa preliminara de la Bolzano si vor juca in play-off-ul din luna ...

- Nationala de handbal masculin a smuls punctul de care avea nevoie pentru a trece in urmatoarea faza a calificarilor pentru Campionatul Mondial din 2019. Romania si Ucraina au terminat 26-26, astfel ca tricolorii au castigat grupa preliminara de la Bolzano si vor juca in play-off-ul din luna iunie.

- Nationala de handbal masculin a Romaniei s-a calificat ieri la Bolzano, in faza play-off a Campionatului Mondial din 2019, dupa ce a remizat cu reprezentativa Ucrainei, scor 26-26 (11-14), in ultimul meci al grupei 3 preliminare, pe care a castigat-o. ...

- Presedintele Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu, a salutat marele pas facut de nationala masculina in drumul spre calificarea la Campionatul Mondial din 2019. Romania lui Xavier Pascual s-a calificat in play-off-ul de calificare la turneul final, iar presedintele federatiei a recunoscut…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei s-a calificat, sambata, la Bolzano, in faza play-off a Campionatului Mondial din 2019, dupa ce a remizat cu reprezentativa Ucrainei, scor 26-26 (11-14), in ultimul meci al grupei 3 preliminare, pe care a castigat-o.

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a obtinut vineri, la Bolzano, a doua victorie din grupa 3 a preliminariilor europene pentru CM2019, in fata echipei Insulelor Feroe, scor 28-20 (15-10), si este liderul clasamentului. In primul meci de la Bolzano, tricolorii au invins chiar nationala tarii…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a invins joi, la Bolzano, reprezentativa similara a Italiei, cu scorul de 34-24 (18-13), in primul meci din grupa 3 a preliminariilor europene ale Campionatului Mondial 2019. Tricolorii s-au bucurat de incurajarile unei galerii din care au facut parte peste…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei va debuta, joi, la Bolzano, in compania Italiei, la turneul din primul tur preliminar al CM-2019. Antrenorul Xavi Pascual spune ca echipa este pregatita, e ”pe drumul cel bun” si ca trebuie castigat primul meci, dar si-a propus trei victorii.Primul…

- Gabriel Bujor De la HC Vaslui, selecționerul Xavier Pascual l-a pastrat in lotul Romaniei pentru meciurile din Italia din preliminariile CM din 2019 doar pe Gabriel Bujor. Naționala de handbal masculin a Romaniei va participa, in perioada 11-13 ianuarie, la turneul de calificare pentru Campionatul Mondial…

- Din motive obiective, legate de starea de sanatate, pianista Daria Tudor nu mai poate onora invitația de a concerta joi la Filarmonica Pitești. Luand la cunoștința aceasta situație abia sambata seara, conducerea Filarmonicii Pitești a invitat ca solista a acestui concert pe violonista Simina Croitoru,…

- Naționala feminina de volei Under 17 a Romaniei s-a calificat duminica seara la Campionatul European care se va desfașura in acest an, in Bulgaria (13-21 aprilie). Generația de fete nascute in 2002 sau mai mici se afla la a doua calificare consecutiva la turneele finale, anul trecut ele ocupand locul…

- Minoritatea maghiara din Ucraina se teme ca aplicarea noii legi a educatiei, ce prevede ca educatia in limbile minoritatilor va fi disponibila doar in gradinite si scoli primare, va conduce la o asimilare lingvistica fortata, se arata intr-un reportaj publicat duminica de agentia France Presse.…

- Simona Halep a invins o, scor 6 2, 6 2, pe Aryna Sabalenka si s a calificat in semifinalele turneului de la Shenzen China , unde o va intalni pe Irina Begu.Irina Camelia Begu, locul 43 WTA si cap de serie numarul 4, a invins o, cu scorul de 7 5, 7 5, pe sportiva Timea Babos din Ungaria, locul 56 WTA…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a invins, la Schaffhausen, reprezentativa Elvetiei cu scorul de 32-28, in meci amical programat inaintea turneului Yellow Cup, tot in Elvetia.Partida s-a disputat miercuri seara, la Schaffhausen, iar de acolo tricolorii au plecat la Winterthur, unde…