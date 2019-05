Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Romaniei a reusit promovarea in al doilea esalon mondial la hochei pe gheata, sambata, dupa ce a castigat Grupa B din Divizia I a Campionatului Mondial, la Tallinn (Estonia), in urma victoriei obtinute in fata Olandei, cu scorul de 3-1 (1-0, 1-1, 1-0), potrivit Agerpres.

- La Campionatul Mondial de hochei pe gheața 2019, dupa 56 de ani, Romania a invins Ucraina și mai are nevoie de un succes cu Olanda, vineri, pentru promovarea in Grupa A. Romania a invins Ucraina, scor 5-1, și e la un singur pas de promovarea in al doilea eșalon al hocheiului masculin mondial. Jucatorii…

- Hocheiul romanesc traiește! Reprezentativa noastra este revelația Grupei B Divizia 1 a Campionatului Mondial de Hochei pe Gheața de la Tallin. Cu o infuzie de jucatori naturalizați, tricolorii fac un turneu foarte bun in Estonia, unde au inivins reprezentativa gazda, Japonia și Polonia.

- Naționala de hochei a Romaniei continua aventura spre calificarea in Grupa A a Diviziei 1, a doua valorica, a Campionatului Mondial de hochei pe gheața. Miercuri, „tricolorii" au produs o noua surpriza, dupa victoria cu Japonia, 3-2, și au doborat-o și pe Polonia, 3-2 dupa prelungiri. Romania, care…

- Sportivii Clubului Stiinta – Dragonul Baia Mare revin astazi acasa. Acestia au participat la Campionatul Mondial de Taekwon-do ITF care s-a desfasurat in orasul Inzell, din Germania, saptamana trecuta. Astfel, pe langa aurul obtinut de Alexandru Ivasuc, argintul castigat de Beatrix Popa si bronzul Dorei…

- ​Nationala României a debutat cu o victorie la Campionatul Mondial de hochei pe gheata, Divizia I, Grupa B, de la Tallinn (Estonia), 4-3 (2-0, 0-2, 1-1, 0-0, 1-0) cu Estonia, dupa prelungiri si suturile de departajare, duminica, scrie Agerpres.Szilard Rokaly (07:22), Attila Goga (18:14), Pavlo…

- Nationala Romaniei se mentine pe locul 25 in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal, dat publicitatii miercuri, potrivit site-ului FIFA. Romania ocupa acelasi loc ca si in februarie, cand a fost publicata prima ierarhie a anului, dupa ce in martie a inregistrat o infrangere, 1-2 cu Suedia in…