- Simona Halep scrie istorie pentru tenisul românesc la Wimbledon. Dupa ce s-a calificat în premiera în finala, constanțeanca trebuie sa o învinga pe americanca Serena Williams pentru a cuceri al doilea trofeu de Mare Șlem din cariera.

- La un pas de cea mai mare performanța a sa, caștigarea celui mai exclusivist turneu de tenis din lume, Simona Halep aduna in jurul sau glorie, simpatie, performanța. Performanța care o va situa pe locul 4 in clasamentul mondial al jucatoarelor WTA. Și tot pe locul 4 va fi in clasamentul din toate timpurile…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) a invins-o pe ucraineanca Elina Svitolina (24 de ani, locul 8 WTA), cu scorul de 6-1, 6-3, dupa o ora și 14 minute de joc, calificandu-se astfel in finala turneului de Mare Șlem de la Wimbledon. Halep va juca sambata de la ora 16:00 finala la Wimbledon cu americanca Serena…

- WIMBLEDON 2019 // Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) o va intalni in marea finala de la Wimbledon pe Serena Williams (37 de ani, locul 10 WTA). Va fi cea de-a 11-a confruntare dintre cele doua, americanca impunandu-se de noua ori. ...

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) e intr-o noua finala de Mare Șlem, a cincea a carierei, avansand in ultimul act la Wimbledon 2019 dupa o victorie dominanta reușita in fața Elinei Svitolina (24 de anio, 8 WTA), scor 6-1, 6-3. Halep va juca sambata de la ora 16:00 finala la Wimbledon, cu jucatoarea care…

- * Jucatoarea romana de tenis Simona Halep s-a calificat, marti, in semifinalele turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe chinezoaica Shuai Zhang cu 7-6 (7-4), 6-1. * "Joc cel mai bun tenis al meu pe iarba", a afirmat romanca Simona Halep dupa ce s-a calificat…

- Simona Halep si Cori Gauff se infrunta, luni, in optimile Wimbledon 2019, pentru un loc in sferturile celui de-al treilea turneu de Mare Slem al anului. Organizatorii au anuntat ca meciul va avea loc pe Terenul 1, in jurul orei 16:30, dupa duelul Serena Williams - Carla Suarez Navarro, conform Mediafax.Cu…

- Serena Williams se pregateste sa straluceasca la propriu la turneul de Mare Slem de la Wimbledon. Tenismena din Statele Unite va incerca sa cucereasca al 8-lea titlu in Anglia intr-un echipament special.