- Sonda spațiala New Horizons a trecut deasupra mai indepartat obiect ceresc studiat de om, o relicva inghețata care dateaza de la inceputul sistemului solar, botezata Ultima Thule. Corpul ceresc se afla la 6,4 miliarde de kilometri de Terra. Sonda New Horizons a captat imagini și a adunat informații…

- Sonda spațiala New Horizons a efectuat in perioada Revelionului un zbor in apropierea planetoidului Ultima Thule, aflat la 6,6 miliarde de kilometri de Terra, fiind "cel mai indepartat obiect explorat vreodata", a declarat Alan Stern, principalul investigator al sondei, potrivit site-ului Space.com.Citește…

- Sonda New Horizons apartinand agentiei spatiale americane NASA a survolat marti cel mai indepartat obiect ceresc studiat vreodata de om, a anuntat Alan Stern, directorul stiintific al misiunii. "Du-te New Horizons!", a exclamat Stern, in timp ce echipa sa aclama in laboratorul de fizica…

- O sonda NASA se apropie in mare viteza de Ultima Thule, un corp ceresc aflat la 6,4 miliarde de kilometri de Terra, cel mai indepartat obiectiv studiat vreodata, pe care se preconizeaza ca-l va fotografia in noaptea de Revelion, cu prilejul unui survol care implica riscuri semnificative, noteaza AFP.…

- O sonda a NASA urmeaza sa realizeze un survol istoric la inceputul anului: este vorba de cel mai indepartat obiect celest studiat vreodata, o relicva inghețata din inceputurile sistemului solar, denumita Ultima Thule, scrie AFP.

- Sonda spatiala Voyager 2 a intrat in spatiul interstelar, la 40 de ani dupa ce a parasit planeta Pamant. Se afla acum la 18 miliarde de kilometri distanta de Terra si exploreaza teritorii necunoscute umanitatii.

- Circa 70% dintre microbii de pe Pamant traiesc in adancimi, in roci altadata considerate sterile dar unde bacteriile și alte organisme unicelulare abunda, scrie AFP. Pentru prima oara, cercetatorii au estimat amploarea acestei vieți profunde sau "intraterestre".

- Sonda americana OSIRIS-REx a ajuns luni in apropierea asteroidului Bennu, cu un diametru de doar 500 de metri, de pe care va preleva in anul 2020 mostre pe care le va aduce pe Pamant, relateaza AFP. "Ce sentiment ai cand soseste ziua marcata in calendar in urma cu zece ani!", a scris luni pe Twitter…