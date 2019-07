PERFORMANȚĂ ÎN ȚARA ÎN CARE ÎNOTUL ESTE OBLIGATORIU ÎN ȘCOLI Suedia, țara in care inotul este obligatoriu in școli, a dat de-a lungul timpului numeroși campioni mondiali și olimpici la acest sport. Capitala Suediei – Stockholm este denumita și Veneția de Nord, datorita așezarii sale pe 14 insule, care sunt legate intre ele prin mai multe poduri. Clubul Sportiv Stockholm Police Athletics inființat […] Articolul PERFORMANȚA IN ȚARA IN CARE INOTUL ESTE OBLIGATORIU IN ȘCOLI apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

