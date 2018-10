Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul legitimat la SCM Gloria Buzau s-a clasat pe locul 5 la proba de sarituri in cadrul Jocurilor Olimpice pentru Tineret din Buenos Aires. Burtanete a ratat „la mustata”, podiumul dupa ce a gresit aterizarea la cea de-a doua saritura.

- Jucatorul constantean de tenis de masa Cristian Pletea a ratat si ultima ocazie de a se intoarce cu o medalie de la Jocurile Olimpice de Tineret, ce se disputa, in aceste zile, la Buenos Aires (Argentina). In ultima proba, cea pe echipe, Cristian Pletea a facut cuplu cu Andreea Dragoman, oprindu-se…

- Sportivul roman Gabriel Burtanete a ocupat locul 5 in finala de la sarituri din concursul de gimnastica artistica, duminica, la Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires. Burtanete a avut o medie de 13,683, dupa sarituri de 14,466 si 12,900. Americanul Brandon Briones a obtinut aurul (14,099),…

- Adrian Șulca (17 ani) a vorbit pentru GSP.ro dupa ce a caștigat medalia de aur la proba de judo, 81 de kilograme, din cadrul Jocurilor Olimpice de tineret, care se disputa la Buenos Aires, in Argentina. Tanarul sportiv le-a promis romanilor ca vor auzi de el și la nivelul seniorilor, unde-și dorește…

- Ziua a doua de intreceri la Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires a adus Romaniei un spectru complet de medalii: aur prin judoka Adrian Sulca (81 kg), argint prin inotatorul Daniel Martin (100 m spate) si bronz prin halterofila Mihaela Cambei (48 kg).

- Clujeanul Adrian Șulca a caștigat medalia olimpica la tineret la judo, la Buenos Aires, la Jocurile Olimpice de tineret. Sportivul a caștigat inca din primele secunde lupta cu adversarul sau. Adrian Șulca este din Cluj-Napoca, are 17 ani și este legitimat la Federația de Judo. Potrivit președintelui…

- • Gabriel Burtanete si antrenorul Dragos Birzu, la Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires Sportul buzoian are doi reprezentanti la Jocurile Olimpice de Tineret programate la Buenos Aires, in Argentina, in aceasta toamna, in perioada 6-18 octombrie. Biroul Executiv al Comitetului Olimpic si…

- Robert Glinta s-a calificat in semifinalele Campionatului European, proba 100 m. spate. El a inregistrat a doua performanta a seriei a sasea, cu timpul 54.01. Sportivul nostru a fost devansat de rusul Evgeny Rylov, care a incheiat cursa in 52.91. Podiumul a fost completat de neamtul...