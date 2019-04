Stiri pe aceeasi tema

- Șapte dintre cele mai noi și apreciate filme cu tema politica se regasesc in competiția Festivalului Internațional de Film Cinepolitica 2019, care va avea loc intre 18 – 21 aprilie, la Cinema Elvire Popesco. Campania electorala din Franța, activismul social, justiția oarba și deportarile in URSS sunt…

- An de an, la Liceul Teoretic "Ioan Cotovu"din Harsova, elevii castiga premii la diverse competitii.Anul acesta liceul se bucura de o tripla performanta a Catedrei de limba si literatura romana, catedra care an de an contribuie in mod semnificativ la prestigiul liceului 3 elevi calificati la etapa nationala…

- In urma desfașurarii Olimpiadei Naționale de Chimie, din perioada 21-25 martie 2019, care a avut loc in municipiul Constanța, lotul format din 14 elevi calificați din județul Maramureș a obținut urmatoarele rezultate: 1. Ardelean Claudiu, clasa a XI-a, Colegiul Național ”Gh. Șincai”, Baia Mare, prof.…

- KMG International (Rompetrol) este sponsorul principal al celei de-a 53-a ediții a olimpiadei de chimie, organizate de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, in perioada 21-25 martie. 350 de elevi din clasele VIII-XII din toata Romania vor participa la etapa naționala a competiției. „Educația de calitate…

- Intr-un domeniu in care baietii inca sunt majoritari, Carla Timofte, o fetita de 10 ani din clasa a IV-a la scoala Spectrum si eleva in cadrul Logiscool, Scoala Internationala de Programare si Robotica pentru copii si adolescenti, a fost premiata cu una dintre medaliile de aur la concursul national…

- 11 elevi din clasele VIII-XI, calificați in ierarhia naționala, vor participa, saptamana viitoare, la Olimpiada Naționala de Chimie. Școala nemțeana de chimie a confirmat, inca o data, performanța și, pe langa cei 4 elevi clasați pe locul I, s-au calificat inca 7 elevi, ale caror rezultate excelente…

- In intrecerea masculina, LPS juniori I a dispus de Liceul Tehnologic „Ștefan Hell” Santana (prof. Iosef Honiges și Alin Horvath), scor 18-16 și de LPS II, 18-15, in celalalt meci: Santana vs. LPS II 16-9. La feminin, LPS și Lic. „J. G. Tajovsky” Nadlac (prof. Helmuth Bernhardt) și-au imparțit victoriile,…

- CEI MAI BUNI… Liceul “Mihail Kogalniceanu” Vaslui a castigat, in weekend, faza judeteana a Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar (ONSS) la baschet – baieti. Baschetbalistii de la LMK s-au clasat pe primul loc si s-au calificat la faza zonala care se va disputa la Campulung Moldovenesc. Competitia…