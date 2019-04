Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Trandafir, o adolescenta de doar 12 ani, a caștigat sambata, pe 23 martie, Campionatul de Juniori under 13 al Italiei la haltere, obținand 3 medalii de aur la probele: smuls, aruncat și kilograme acumulate, categoria 71 de Kg.

- ​Selectionerul Venezuelei, Rafael Dudamel, se gândeste sa demisioneze, apreciind ca echipa nationala este extrem de afectata de criza politica din aceasta tara, informeaza lequipe.fr, potrivit News.ro. "Îmi pun postul la dispozitie. Noi am evoluat în ape tulburi deoarece suntem…

- Campioana CSM CSU Oradea a invins-o pe SCM ''U'' Craiova cu scorul de 83-79 (25-10, 11-24, 23-21, 24-24), vineri, in Arena ''Antonio Alexe'', intr-un meci din Liga Nationala de baschet masculin si a urcat pe podium.

- Joachim Low, selecționerul Germaniei, a anunțat, marți, ca nu se va mai baza pe serviciile lui Mats Hummels (30 de ani), Jerome Boateng (30 de ani) și Thomas Muller (29 de ani), campioni mondiali, in 2014.Echipa naționala Germaniei dorește o improspatare a lotului, dupa Campionatul Mondial…

- Astfel, la ora 12:00, 25% din productie era energie eoliana, 18% energie hidro, 5% energie fotovoltaica si 0,6% energie produsa din biomasa. Alte surse sunt carbunele - 21%, hidrocarburile - 16% si energia nucleara - 15%. La ora mentionata, consumul total al tarii era de 8.315 MW, productia…

- Alianta Nord-Atlantica are propria responsabilitate pentru incalcarea Tratatului INF prin instalarea sistemelor balistice americane in Romania si Polonia, a acuzat luni seara Administratia Rusiei, indemnand tarile din Europa sa evite transformarea continentului in spatiu de confruntare militara.știre…

- Echipa nationala a Danemarcei este noua campioana mondiala la handbal masculin. Sustinuti frenetic din tribune de cei 15 mii de suporteri de la Herning, elevii lui Nikolaj Jacobsen au invins in finala cu 31-22 pe Norvegia.