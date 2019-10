Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Național prezinta joi, 31 octombrie, de la ora 19, in Sala Mare, spectacolul Emlek – Amintire al artistei Judith State, actrița, dansatoare și coregrafa, cunoscuta publicului mai ales pentru performanța sa din filmul lui Cristi Puiu, Sieranevada (rol pentru care a fost recompensata cu Premiul…

- O tanara din Timișoara a decis sa se puna in pielea persoanelor cu dizabilitați, o saptamana, și sa se deplaseze prin oraș in scaun cu rotile. Ana Munteanu, actrița la Teatrul Național din Timișoara, a vrut sa le arate celor din primarie ca orașul este inchis persoanelor cu dizabilitați. Nu te poți…

- Teatrul Național din Timișoara lanseaza campania AMANDOI. Pentru fiecare bilet cumparat la spectacolele sale, Teatrul Național ofera al doilea bilet gratuit, astfel incat doi cate doi, multiplu de doi, sa construim alaturi, prin spectacolele noastre, din micile noastre sali de 50, 180 sau 600 de locuri,…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL), a anuntat, marti, ca Primaria a semnat contractul pentru lucrari la fatada Palatului Culturii, care gazduieste Teatrul National, Opera Nationala Romana, Teatrul Maghiar si Teatrul German.

- Asociația "Timișoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii" și Institutul Francez din oras organizeaza in perioada 1-6 octombrie, in Parcul... The post „Impuls Fabric”: acrobație, dans și muzica in cartier. Un nou eveniment organizat de „Timișoara 2021” appeared first on Renasterea banateana .

- Prima gala caritabila a cavalerilor din „Armata Ingerilor” va avea loc joi, 12 septembrie, la Iulius Congres Hall din incinta Iulius Town, incepand cu ora 19.00. All White Charitable Gala este un eveniment inspirațional, in care oameni generoși și sufletiști, care impart aceleași valori, ganduri și…

- Teatrul Național din Timișoara anunța selecția modulului FDR din cadrul Festivalului European al Spectacolului – Festival al Dramaturgiei Romanești, care va avea loc in toamna acestui an, intre 3 și 11 noiembrie. Aflat la cea de-a XXIV-a ediție a sa, FEST-FDR contextualizeaza dramaturgia și spectacolul…

