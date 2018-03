Stiri pe aceeasi tema

- Localnicii din Tarna Mare, județul Satu Mare, s-au uitat ingroziți cum o intreaga padure a fost culcata la pamant in doar cateva minute. Vantul puternic și ploaia inghețata au facut ravagii și in alte zone din nord-vestul țarii. Județul Satu Mare s-a confruntat cu fenomene meteorologice periculoase…

- Casa Sfatului este fosta primarie a Brasovului si dateaza de la 1420. Este locul unde se pronuntau in trecut sentintele capitale. Modul de executie depindea de statutul social al condamnatului.

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act ostil' care…

- Vloggerul Denis Tkacenko dezminte stereotipurile lansate de Federația Rusa pe teritoriul ei despre Romania. Vloggerul a facut o vizita in Romania și a vazut cu ochii sai care este situația economica reala a statului roman.

- O adolescenta care lucra ca ospatarita a fost rasplatita pentru bunatatea sa cu o bursa de studiu, dupa ce a fost fotografiata de un client in timp ce taia hrana unui batran in varsta de 78 de ani.

- Doi tineri au fost gasiti impuscati intr-un bar din comuna aradeana Tirnova. (http://www.arad24.net/2018/03/07/crima-care-ingrozit-aradul-doi-tineri-impuscati-la-tirnova/) Intreaga comuna Tirnova este in stare de șoc. Oamenii spun ca o asemenea tragedie nu a avut loc niciodata in aceasta zona. Ei afirma…

- Astazi,1 martie 2018, Blajul a primit vestea ca are onoarea sa organizeze la Bucuresti turneul Final Four al Ligii Campionilor la volei feminin. Este o veste mare, care onoreaza atat mica noastra urbe, cat si intreg sportul romanesc. Tocmai de aceea, ca primar al Blajului, va invit, pe toti iubitorii…

- Serena Williams a primit o surpriza fantastica din partea soțului ei, cu ocazia revenirii in tenis. Soțul tenismenei, Alexis Ohanian, a facut ca patru panouri publicitare in care apare ea impreuna cu fetița ei sa fie expuse peste tot prin Palm Springs. "Acestea tocmai au…

- Postarea cutremuratoare facuta zilele trecute de Andra Gavril a starnit numeroase reacții in mediul online. Jurnalista TVR a marturisit ca a fost batuta crunt și umilita de fostul ei iubit. Ea a povestit in detaliu trauma prin care a trecut. Jurnalista a precizat ca in postare nu este vorba despre fostul…

- Premii pentru întreaga cariera vor fi oferite, la cea de-a 12-a editie a Galei Gopo, actorilor George Mihaita si Vladimir Gaitan, evenimentul urmând sa aiba loc pe 27 martie, la Teatrul National ''I.L. Caragiale" din Bucuresti.

- Fotografia de mai jos a adunat sute de mii de aprecieri pe Facebook și zeci de mii de comentarii de la utilizatori din toate colturile lumii. Nu se cunoaște unde și de catre cine a fost realizata poza, dar aceasta a impresionat utilizatorii rețelei globale. Unele persoane au…

- Judecatorul Cristi Danilet a comentat pe Facebook starea de asediu declansata de televiziuni la adresa DNA. Judecatorul i-a catalogat pe angajatii de la Antena 3 si RTV drept „teroristi mediatici”....

- Conferinta pentru alegeri a Comitetului de Coordonare Local OPV 3 PNL Baia Mare, organizata in 15 februarie, in Baia Mare, l-a ales cu vot majoritar, pe domnul Gheorghe Barbus in functia de presedinte. “Va promit ca, la fel ca si in celelalte proiecte in care m-am implicat pana acum, ma voi dedica 100%…

- O imagine face cat o mie de cuvinte! Fotografia cu un ambulantier care cara o bolnava in spate a devenit virala pe Facebook. Ambulanta nu a putut urca la o bolnava cu insuficienta respiratorie, astfel ca Dumitru Ignat a luat-o in spate si a dus-o asa la Salvare.

- Cerasela Mihovici, tanara din Botosani care a suferit doua transplanturi de plamani, a murit dupa ce a luptat ani la rand cu o boala necrutatoare. Femeia de 27 de ani a decedat intr-un spital din Botosani. Sotul Ceraselei a facut anuntul trist pe Facebook. Barbatul a postat un mesaj sfasietor.

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, a laudat Coreea de Sud ca fiind ” foarte impresionanta”, cu care iși dorește ”continuarea incalzirii climatului de reconciliere si dialog", dupa reintoarcerea unei delegații de inalți oficiali nord-coreeni, printre care și sora sa, de la Jocurile Olimpice de iarna,…

- Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, constata ca Rusia poate incerca in orice moment sa agraveze situația din Ucraina. „Putin are in Ucraina atata armata, ca el poate in orice moment sa agraveze situația, daca ii trece asta prin gand. I-am spus candva cancelarului Merkel: Va puteți imagina ca in…

- Rusii din intreaga lume sarbatoresc astazi Maslenita. Este una dintre cele mai vechi traditii inca de pe vremea paganilor.Potrivit obiceiurilor, in saptamana cat dureaza Maslenita, oamenii trebuie sa petreaca, sa se distreaza si sa manance bucate gustoase.

- O fotografie surprinsa in localitatea Fundata, Brasov a ajuns pe prima pagina a site-ului Reddit, vizitat zilnic de milioane de oameni din intreaga lume. Imaginea surprinsa este una idilica, cu cateva case in prim plan, muntii in fundal si un grup de turisti la plimbare pe un drum acoperit cu iarba,…

- Fotograful Catalin Urdoi a surprins un cadrul ce il are in prim plan pe un pescar care pescuieste la copca si a prins un peste prin gaura sapata in gheata. Imaginea a ajuns una dintre cele mai apreciate fotografii de pe platforma National Geographic.

- Sute de persoane, sosite inca din timpul noptii la Afrin din regiunile kurde din nord-estul Siriei, au participat la o manifestatie marti, in semn de solidaritate cu locuitorii enclavei kurde, vizata de o ofensiva turca, relateaza France Presse. Cu ramuri de maslin in maini- in aluzie la ofensiva…

- Ioan, un baiat de 17 ani din Cluj, a ramas orfan. Adolescentul a primit cumplita veste chiar de Boboteaza, iar de atunci viata lui s-a schimbat complet. Dupa decesul fulgerator al parintilor, Ioan a ramas si cu o datorie de 17.000 de euro, pe care nu are cum s-o plateasca. In ajutorul lui a sarit Ioana…

- Potcoavele sau trifoiul cu patru foi nu sunt singurele elemente aducatoare de noroc. Orice cultura isi are propriul simbol, adanc inradacinat in constiinta colectiva, despre care se crede ca echilibreaza energiile, aduce noroc in cariera, casa ori relatie si tine raul la distanta.

- Simona Halep, locul 2 in clasamentul WTA, profita din plin de zilele libere de dupa Australian Open, relaxandu-se acasa dupa doua saptamani brutale la Melbourne. Dupa ce ieri a postat numeroase fotografii pe Instagram Story dintr-un salon de infrumusețare, Simona s-a pozat astazi alaturi de trofeul…

- Marius Alexe, unul dintre componentii echipajului romanesc Atlantic4 care a participat cu succes la cursa Atlantic Challenge de 5000 km, a aratat ca au existat multe momente de cumpana in timpul traversarii care au fost depasite datorita unitatii de grup. Andrei Rosu, Vasile Osean, Marius…

- Amadeus lanseaza clipul „Perfect”, varianta instrumentala proprie a celebrului hit lansat la nivel internațional de Ed Sheeran. Melodia, al carei aranjament muzical este semnat de Xenti Runceanu, beneficiaza de un videoclip emoționant construit in jurul unei povești de dragoste ce depașește orice obstacol,…

- Valerica Gaman (28 de ani) a vorbit in prima sa conferința de presa la FCSB și a explicat de ce a ales sa vina la formația antrenata de Nicolae Dica. "Dar de ce sa n-ajung la Steaua, ce te mira așa? Cu siguranța a contat faptul ca Steaua se lupta in fiecare an la campionat, joaca in Europa, iar mie,…

- Un clip filmat de cadeții unei școli de transport aerian din Rusia, care a stârnit un mare scandal, este acum imitat, în semn de susținere, de alți oameni, în special studenți, din întreaga țara.

- Un asteroid gigant va trece pe linga Pamint la 4 februarie. Denumit „2002 AJ129”, acesta este clasificat ca fiind un ''asteroid potential periculos'' de catre NASA si va trece pe linga planeta noastra cu o viteza de 107.826 km/h. Asteroidul are o latime de 1,1 kilometri, fiind mult mai lung decit Burj…

- Gabriel Stefanescu, unul dintre cei mai indragiti copii de la “Romanii au talent”, a devenit barbat in toata regula. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ce s-a ales de baietelul care, in 2012, cucerea sufletele romanilor cu cantecul sau la fluier. ( CITESTE SI: Gabriel Stefanescu de la Romanii…

- Adrian Nastase comenteaza ultimele evenimente din interiorul PSD și considera ca deznodamântul acestora înseamna vești foarte bune și ca partidul a demonstrat ca are numeroși lideri cu viziune. ”In ultimile zile, am fost solicitat, de numeroși prieteni, colegi sau jurnaliști,…

- Reprezentanti ai autoritatilor locale din judetele Moldovei si-au dat intalnire miercuri, 10 ianuarie, la Ansamblul monumental ”Podul Inalt” de la Bacaoani, din judetul Vaslui, pentru omagia implinirea a 543 de ani de la Batalia de la Podul Inalt, considerata cea mai mare victorie a crestinatatii obtinuta…

- Tragedia din aceasta seara a lasat o urma adanca in sufletele celor care au cunoscut-o pe tanara Cristina Manea. La numai 23 de ani, Cristina nu a mai putut ține piept cu o boala care i-a curmat viața mai devreme decat trebuia. Iata cateva dintre mesajele pline de durere și emoție pe care…

- Ministerul Sanatații cere control de urgența la spitalul din Baicoi, dupa ce un medic a refuzat internarea unei paciente de 82 de ani . „Ministrul Sanatații a solicitat reprezentanților Direcției de Sanatate Publica Prahova sa efectueze, de urgența, o misiune de control la Spitalul Judetean de Urgenta…

- BerbecDupa ani in care parea ca norocul te ocoleste de fiecare data, in 2018 te vei bucura de succese la fiecare pas. Esti bine-vazuta la serviciu si, drept recompensa pentru munca depusa, vei fi avansata. Vei ajunge practic in pozitia pe care ti-o doresti de-o viata. Simti cum destinul…

- O femeie din Statele Unite ale Americii a impresionat pana la lacrimi o lume intreaga, dupa ce s-a maritat pe patul de spital, iar ulterior s-a stins din viața, potrivit realitatea.net. Femeia s-a maritat in rochia de mireasa, iar la cateva ore dupa nunta, aceasta s-a stins din viața, rapusa de cancer.…

- Fostul premier Adrian Nastase a decis ca prima zi din noul an sa si-o petreaca...pe munte. Alaturi de sotia sa, Dana, fostul lider social-democrat a vizitat o manastire catolica. Impresionat de priveliste si nu numai, a postat si cateva fotografii pentru prietenii sai virtuali. "Am mers, de…

- 2017 a fost mai putin linistit decat am sperat. Dar, daca dam la o parte zgomotul politic, vedem un an cu realizari fara precedent. #Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana. Masurile din programul de guvernare au dus la cresterea veniturilor populatiei. Parlamentul…

- Daca ar fi sa avem o opinie cu privire la anul 2017 din punct de vedere al investitiilor publice putem spune cu siguranta ca a fost un an dezastruos. Asta nu doar pentru ca cheltuirea banilor europeni nu a inceput (sume derizorii), cat mai ales pentru faptul ca in cele mai multe cazuri nici nu s-a dat…

- Imagini difuzate pe retelele de socializare arata un autobuz care a parasit soseaua si a intrat pe scarile pasajului pietonal, strivind mai multe persoane. Soferul a fost arestat. Autoritatile investigheaza accidentul, fiind evocata si posibilitatea unei defectiuni tehnice a vehiculului. Accidentul…

- In urma cu 34 de ani, intr-o familie din statul american Iowa s-a petrecut o drama. Fiul lor, care avea pe atunci 12 ani a disparut. Astazi, la mai bine de trei decenii, autoritatile nu au prea multe explicatii, iar parintii baiatului nu stiu exact ce s-a intamplat.

- Pompierii filipinezi au descoperit un cadavru si se crede ca alte 36 de persoane blocate in cladirea devastata au decedat in urma unui incendiu care a cuprins centru comercial din Davao, in sudul Filipinelor, au anuntat duminica autoritatile locale, potrivit The Associated Press.

- Craciunul, sarbatoarea care marcheaza nasterea lui Iisus Hristos, celebrat in fiecare an pe 25 decembrie, exista din secolul al III-lea, in timp ce Mos Craciun, batranul bonom si barbos, a aparut in secolul al XIX-lea, in Statele Unite, ca urmas indepartat al Sfantului Nicolae, care, cu o mai veche…

- Doua trenuri de pasageri au intrat in coliziune, vineri seara, in apropierea orasului austriac Viena, mai multe persoane fiind ranite, anunta surse din cadrul serviciilor de interventie, scrie mediafax.ro. Revenim cu mai multe detalii!

- Trei barbați au facut un gest emoționant, dupa ce au vazut o batrana pe strazi. Dupa ce au aflat ca aceasta nu are o locuința, oamenii au vrut sa ii ofere o noapte de odihna, așa ca au mers la un hotel din apropiere și au platit pentru o noapte de cazare, relateaza

- Activiștii turci care locuiesc in zona stramtorii Bosfor au facut fotografii ale unei nave rusești de transport incarcate cu mai multe vehicule militare, care traversa stramtoarea Bosfor spre Siria.

- O comuna de langa Timisoara s-a dezvoltat rapid din punct de vedere rezidențial, la fel ca intreaga zona periurbana a municipiului Timișoara, și acest trend continua. O demonstreaza și numarul mare de autorizații de construire eliberate in acest an: 120. In materie de infrastructura, cel puțin cand…

- Craciunul te duce cu gandul la timpul petrecut alaturi de familie si de prieteni. Insa nu doar prezenta celor dragi te leaga de acest moment din an. Traditiile pastrate si retraite atunci, in jurul bradului, sunt cele care va aduna acasa an de an. Daca v-ati intrebat cum e sarbatorit, insa, Craciunul…

- Pentru a beneficia de conținut digital, utilizatorii au nevoie de conexiuni fiabile de mare viteza. WIFI4EU, o schema de finanțare pentru promovarea conectivitații gratuite Wi-Fi in spațiile publice din intreaga UE, ar putea fi deschisa pentru cererile entitaților publice de la inceputul anului 2018.

- Comunicat de presa 19.12.2017 Situația actuala a companiilor este buna, viitorul insa arata mai puțin optimist Situația actuala a companiilor germane din Romania este buna, insa viitorul este mai puțin optimist, arata rezultatele chestionarului realizat de Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana…