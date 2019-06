Stiri pe aceeasi tema

- Terenul 7 a gazduit unul dintre cele mai dramatice meciuri de pana acum ale turneului de dublu. Marius Copil și Rohan Bopanna au parasit competiția in optimi, dupa ce au ratat și doua mingi de meci. A fost 10-8 in tiebreak-ul decisivul pentru dublul sarb Janko Tipsarevic/ Dusan Lajovic. Visul frumos…

- Echipa formata din Marius Copil și Rohan Bopanna (România/India) a fost eliminata în optimile probei de dublu din cadrul turneului de la Roland Garros. Cei doi au fost învinși de sârbii Dusan Lajovic și Janko Tipsarevic, scor 1-6, 7-5, 7-6(8).Meciul a durat doua ore și…

- Perechile Horia Tecau / Jean-Julien Rojer (Romania / Olanda) si Marius Copil / Rohan Bopanna (Romania / India) s-au calificat, vineri, in optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de la Roland Garros.

- Tenismenii romani Horia Tecau si Marius Copil, in perechi diferite, s-au calificat, vineri, in optimile de finala ale probei masculine de dublu din cadrul turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului. Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer, capi de serie numarul zece, s-au impus in…

- ​Echipa alcatuita din românul Marius Copil și indianul Rohan Bopanna s-a calificat, marți, în turul al doilea al turneului de la Roland Garros, al doilea de Grand Slam al anului, dupa ce a trecut de perechea favorita nr. 6 formata din Raven Klaasen (Africa de Sud) și Michael Venus (Noua…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu (31 ani, 33 WTA) a fost invinsa de rusoaica Ekaterina Alexandrova (24 ani, 58 WTA), cu 6-4, 6-4, luni, in prima runda a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului. Meciul a durat o ora si 25 de minute.