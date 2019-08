Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii vor folosi aparatura speciala pentru scanarea solului pentru a face cercetari in casa lui Gheorghe Dinca din Caracal. Sunt cautate probe pe care suspectul le-ar fi putut ingropa in pamant sau in gropile betonate. Cercetarile au fost reluate marți in gospodaria lui Gheorghe Dinca. Aceasta…

- Anchetatorii au venit cu un nou mandat de percheziție pentru a putea cauta noi probe in casa lui Gheorghe Dinca, din Caracal. Cercetarile au fost, astfel, reluate, luni dimineața. Procurorii DIICOT și criminaliștii au revenit astazi in Caracal cu un nou mandat pentru a cauta noi probe in locuința lui…

- Perchezitiile la locuinta lui Gheorghe Dinca de la Caracal vor continua in perioada urmatoare, a anuntat, sambata, Biroul Informare si Relatii Publice al DIICOT. Conform aceleiasi surse, procurorii au perchezitionat locuinta si in cursul zilei de sambata si au audiat mai multi martori. "Astazi, (...)…

- Anchetatorii au revenit astazi in casa "ororilor". Dupa ce ieri toata ziua Gheorghe Dinca a stat la politie, unde au avut loc expertizele informatice, astazi criminalistii cauta din nou dovezi in locuinta unde individul sustine ca le-a ucis pe Luiza si Alexandra!

- Anchetatorii au identificat, in urma perchezițiilor de vineri de la casa lui Gheorghe Dinca, alte fragmente osoase și probe biologice care urmeaza a fi analizate din punct de vedere genetic și antropologic, informeaza reprezentantul DIICOT. Percheziția va fi reluata sambata. „In urma perchezițiilor…

- Criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, cel care a recunoscut pana acum uciderea Alexandrei și Luizei, va fi adus astazi de anchetatori la locul savarșirii crimelor pentru reconstituirea faptelor.Procurorii au extins cercetarile in cazul lui Dinca pentru omor calificat.

- Legiștii au confirmat suspiciunea anchetatorilor, dupa primele rezultate ADN: oasele gasite in curtea lui Gheorghe Dinca sunt de om. Hainele, bijuteriile și firele de par descoperite in mașina și casa suspectului sunt ale Alexandrei. E a treia zi de percheziții in casa groazei. Anchetatorii cauta in…

- Scafandrii cauta in mai multe lacuri din trei județe, sperand sa descopere resturi ale victimelor presupusului criminal din Caracal. Anchetatorii se vor intoarce in locuința unde au fost gasite resturi umane și obiecte care au aparținut Alexandrei Maceșanu, fata care ar fi fost ucisa de individul reținut…